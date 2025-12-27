Bồn cầu phát nổ sau khi đổ hóa chất, người phụ nữ bỏng nặng

Nữ bệnh nhân 47 tuổi (ở Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng hóa chất nặng sau khi sử dụng bột thông bồn cầu khiến thiết bị này bất ngờ phát nổ.

Người phụ nữ bị bỏng hóa chất sau khi sử dụng bột thông bồn cầu. Ảnh: Thanh Xuân



Bệnh nhân cho biết trước đó đã mua hóa chất thông bồn cầu dạng bột được quảng cáo trên mạng với khả năng phân hủy mạnh các cặn bám lâu ngày trong đường ống. Sản phẩm có giá khoảng 20.000–40.000 đồng mỗi gói, hướng dẫn sử dụng in rất nhỏ trên bao bì.

Khi đổ trực tiếp hóa chất vào bồn cầu theo hướng dẫn, bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn, kèm cột nước bắn lên vùng mặt (khóe miệng) và hai tay, gây nóng rát, đau đớn. Trước khi vào viện, bệnh nhân tự ngâm tay nước lạnh và bôi dầu không rõ nguồn gốc nhưng tình trạng bỏng phồng rộp, đau rát tăng dần nên phải nhập viện trong đêm.

Tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện E, Hà Nội), các bác sĩ đã rửa sạch tổn thương, xử trí ban đầu. Do hóa chất chỉ bắn vào tay và một phần nhỏ khóe miệng, bệnh nhân được đánh giá tiên lượng hồi phục tốt, sau đó chuyển sang Khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu để điều trị tiếp.

Bác sĩ Đinh Thị Lê Thành, Phó Khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu, cho biết mu bàn tay trái và bàn tay phải của bệnh nhân có nhiều mụn nước, da đỏ, đau rát nhưng chưa hoại tử nhờ nhập viện sớm. Người bệnh đang được làm sạch tổn thương, bôi thuốc điều trị bỏng, dùng kháng sinh, giảm đau và băng gạc ẩm, tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân được điều trị, chăm sóc tại bệnh viện

Theo bác sĩ Thành, thời gian qua có nhiều trường hợp bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, chất tẩy rửa công nghiệp… đến cấp cứu và điều trị

Khi bị bỏng hóa chất, bác sĩ khuyến cáo cần nhanh chóng loại bỏ hóa chất và làm mát vùng tổn thương bằng nước sạch trong 10–20 phút; nếu bắn vào mắt, rửa mắt bằng nước mát tối thiểu 20 phút trước khi đến cơ sở y tế. Không dùng khăn ướt, bông gạc lau hóa chất hoặc tự ý bôi thuốc, kem đánh răng, các biện pháp dân gian vì có thể làm tổn thương nặng hơn.

Người sơ cứu cần tháo bỏ quần áo dính hóa chất, tránh dùng tay trần, nên đeo găng hoặc xé bỏ phần vải nhiễm hóa chất. Sau đó che phủ vết bỏng bằng băng khô hoặc vải sạch và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để hạn chế biến chứng.

Người dân không tự ý sử dụng bột thông cống, hóa chất xử lý bồn cầu do tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi đường ống, bồn cầu bị tắc, nên gọi thợ chuyên nghiệp để xử lý an toàn. Nếu hóa chất tiếp xúc với cơ thể, nhẹ có thể gây bỏng sâu, nặng phá hủy mô da, mỡ, gân, cơ, dẫn tới hoại tử và để lại di chứng nặng nề dù đã được điều trị.