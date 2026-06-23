Bom tấn: "Kỳ lân" công nghệ của Việt Nam chào bán cổ phần, công ty Mỹ 1.300 tỷ USD và ngân hàng lớn nhất Nhật Bản vào cuộc?

Theo DealStreetAsia, khoảng 50% cổ phần MoMo đang được chào bán trong thương vụ có thể tạo cơ hội thoái vốn cho một số cổ đông hiện hữu. Quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra.

Theo DealStreetAsia, Blackstone và Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư đang cân nhắc rót vốn vào MoMo. Thương vụ được Morgan Stanley và Jefferies tư vấn, dự kiến có thể trở thành một trong những giao dịch công nghệ tư nhân lớn nhất Việt Nam năm nay.

Blackstone hiện là công ty quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới, với tổng tài sản quản lý đạt khoảng 1.304 tỷ USD vào cuối Q1.26.

Trong khi đó, MUFG với khoảng 2.700 tỷ USD tổng tài sản, là ngân hàng lớn nhất Nhật Bản và thuộc nhóm 10 ngân hàng lớn nhất thế giới xét theo tổng tài sản.

Nếu giao dịch thành công, một số cổ đông hiện hữu của MoMo có thể thoái vốn, trong đó có Warburg Pincus và Goodwater Capital. Hai quỹ này từng dẫn dắt vòng gọi vốn Series D của MoMo năm 2021.

Tính đến cuối năm 2025, Warburg Pincus sở hữu khoảng 26% cổ phần MoMo, Augusta Investments I nắm hơn 13%, còn Mizuho Bank sở hữu khoảng 7,3%. Các cổ đông khác gồm Kora Management, Tybourne Capital Management, Affirma Capital, Macquarie Capital và Goldman Sachs.

MoMo được định giá trên 2 tỷ USD sau vòng gọi vốn có sự tham gia của Mizuho Bank năm 2021, qua đó trở thành một trong số ít startup công nghệ Việt Nam đạt định giá “kỳ lân”.

Doanh nghiệp khởi đầu với mô hình ví điện tử, sau đó mở rộng sang các dịch vụ đầu tư, bảo hiểm và quản lý tài chính. MoMo cho biết hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng và từ năm 2023 bắt đầu tái định vị theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm tài chính.

Về kết quả kinh doanh, MoMo ghi nhận lợi nhuận 347,5 tỷ đồng trong năm 2024, đảo chiều so với khoản lỗ 9,9 triệu USD của năm trước. Công ty tiếp tục duy trì trạng thái có lãi trong năm 2025.

Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành. Blackstone, MoMo và Warburg Pincus từ chối bình luận, trong khi MUFG chưa phản hồi.