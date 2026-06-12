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Boeing tung ‘quái vật không người lái’ mới mang tên lửa diệt tiêm kích

Hải Yến
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Phiên bản MQ-28 Ghost Bat mới được nâng cấp mạnh về hỏa lực, tầm hoạt động và khả năng tác chiến tự động.

MQ - 28 Ghost Bat Block 3: ' Quái vật không người lái ' mới của Boeing với hỏa lực mạnh mẽ - Ảnh 1.

Drone MQ-28 Ghost Bat Block 3 của Boeing.

Nâng cấp đáng kể trên MQ-28 Ghost Bat Block 3

Phiên bản Ghost Bat Block 3 mới của Boeing được trang bị sải cánh lớn hơn, cho phép mang thêm khoảng 907kg nhiên liệu, vũ khí và tải trọng nhiệm vụ.

Đáng chú ý, UAV này có thể mang bên trong thân 2 tên lửa không đối không AMRAAM hoặc 4 bom đường kính nhỏ (SDB). Máy bay còn có tùy chọn lắp thêm 3 giá treo vũ khí bên ngoài khi cần thiết.

Ghost Bat Block 3 cũng được tích hợp hệ thống liên lạc ngoài tầm nhìn trực tiếp (BLOS), cho phép điều khiển từ máy bay có người lái, trạm mặt đất hoặc tàu chiến ở khoảng cách rất xa.

Thiết kế phần mũi máy bay theo dạng module mới giúp tăng khả năng tùy biến tải trọng và hỗ trợ tích hợp các hệ thống của bên thứ ba.

Khối lượng cất cánh tối đa của Block 3 tăng lên 5.443kg, cao hơn đáng kể so với mức 4.536kg của phiên bản trước, tải trọng hữu ích hiện vượt 2.041kg.

Bên cạnh các cải tiến về phần cứng, Boeing cũng nâng cấp sâu về phần mềm, cho phép người vận hành tùy chỉnh cấu hình vũ khí, tải trọng, hệ thống chỉ huy - điều khiển và mức độ tự động hóa theo yêu cầu từng nhiệm vụ.

Ông Glen Ferguson, Giám đốc chương trình MQ-28 toàn cầu, cho biết năng lực tải trọng tăng thêm mang lại sự linh hoạt lớn hơn cho các lực lượng sử dụng.

"Khả năng bổ sung này cho phép người vận hành cân bằng giữa tải trọng và thời gian hoạt động để phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể, từ mang thêm nhiên liệu cho các chuyến bay tầm xa đến tăng số lượng vũ khí mang theo hoặc kết hợp cả hai", ông nói.

Toàn bộ phi đội sẽ được nâng cấp

Boeing cho biết các cải tiến xuất hiện trên Block 3 sẽ dần được áp dụng cho toàn bộ dòng MQ-28 thông qua chương trình nâng cấp theo từng giai đoạn.

Theo ông Ferguson, việc tích hợp liên lạc BLOS và nhiều tính năng mới là kết quả từ quá trình hợp tác chặt chẽ với các đơn vị không quân nhằm xác định rõ vai trò của dòng máy bay chiến đấu cộng tác không người lái (CCA) trong các chiến dịch tác chiến hỗn hợp.

Hiện chưa rõ Boeing có thay thế động cơ tuabin phản lực trên các phiên bản trước hay bổ sung động cơ mới để đáp ứng yêu cầu về lực đẩy và tải trọng lớn hơn.

Các phiên bản Ghost Bat trước đây có chiều dài 11,7m, cao 2m, tốc độ tối đa khoảng Mach 0,9, tầm hoạt động lên tới 2.000 khoảng 3.700km và trần bay 12.200m.

Theo một số nguồn tin, Boeing đang chào bán phiên bản Ghost Bat Block 3 cho Đức. Trong khi đó, Australia đã tiếp nhận nhiều chiếc MQ-28 Block 1 và đang tiếp tục mở rộng chương trình.

Tại Triển lãm Hàng không Berlin, Boeing cũng công bố thêm 2 đối tác công nghiệp mới tham gia chương trình MQ-28 tại Đức là Diehl Defence và Rohde & Schwarz. Hai công ty này sẽ phối hợp cùng Rheinmetall trong nhóm công nghiệp do Boeing Defence Australia dẫn dắt.

Theo IE
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Tags

tiêm kích

Boeing

MQ-28 Ghost Bat

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