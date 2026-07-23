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Bóc trần chiêu trò 'vẽ bệnh' tại phòng khám đa khoa y học Nghệ An, khởi tố 10 bị can

Thu Hiền
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Bằng thủ đoạn “vẽ bệnh”, thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép bệnh nhân sử dụng các gói điều trị đắt đỏ, nhóm đối tượng hoạt động tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa đường dây lợi dụng hoạt động khám, chữa bệnh để lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Bóc trần chiêu trò phòng khám lừa đảo tại Nghệ An khởi tố 10 bị can - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) cùng các đối tượng thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An). Sau khi đi vào hoạt động, nhóm này tuyển dụng bác sĩ, nhân viên y tế, thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn tham gia khám, tư vấn.

Dưới danh nghĩa khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, các đối tượng đã tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để thu lợi bất chính. Thủ đoạn là cố tình "vẽ bệnh", bố trí nhiều nhân viên liên tục tư vấn, thổi phồng mức độ bệnh lý, đưa ra các thông tin sai sự thật như nguy cơ vô sinh, ung thư hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không điều trị ngay, từ đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải sử dụng các gói điều trị có chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Bóc trần chiêu trò phòng khám lừa đảo tại Nghệ An khởi tố 10 bị can - Ảnh 2.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Tất Tín.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để tạo hiện tượng giống dịch mủ, bôi thuốc lên cổ tử cung nhằm tạo hình ảnh giả viêm nhiễm hoặc dùng dụng cụ tác động gây đau để khiến bệnh nhân tin rằng mình mắc bệnh nặng.

Lợi dụng thời điểm bệnh nhân đang khám hoặc nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái lo lắng và đau đớn, các đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với chi phí từ hàng chục triệu đồng, dù thực tế chỉ thực hiện các thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa hoặc cắt bao quy đầu.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng cho hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng các gói khám giá rẻ.

Bóc trần chiêu trò phòng khám lừa đảo tại Nghệ An khởi tố 10 bị can - Ảnh 3.
Bóc trần chiêu trò phòng khám lừa đảo tại Nghệ An khởi tố 10 bị can - Ảnh 4.

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Khám xét phòng khám, lực lượng Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, phương tiện và dụng cụ liên quan; đồng thời đưa 35 người có mặt tại cơ sở về làm việc để phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, công an đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng; nhiều người khác tiếp tục trình báo, tố cáo hành vi của phòng khám.

Bóc trần chiêu trò phòng khám lừa đảo tại Nghệ An khởi tố 10 bị can - Ảnh 5.

Phòng khám đa khoa y học Nghệ An.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang
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Tags

Công an tỉnh Nghệ An

Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An

phòng khám lừa đảo

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