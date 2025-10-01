Bộ Y tế yêu cầu cung ứng đủ, không để thuốc tăng giá sau bão lũ

Theo đó, các Sở Y tế tại Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên cùng các địa phương chịu ảnh hưởng bão được yêu cầu chủ động rà soát, chỉ đạo cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn xây dựng kế hoạch dự trữ.

Các cơ sở khám chữa bệnh phải khẩn trương cập nhật danh mục thuốc thiết yếu, bổ sung dự trữ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu điều trị của nhân dân, kể cả trong các tình huống y tế phát sinh do thiên tai, dịch bệnh. Trong trường hợp có dấu hiệu thiếu thuốc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo Bộ Y tế để có phương án điều phối, hỗ trợ.

Đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, Cục Quản lý Dược yêu cầu chủ động duy trì nguồn cung bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lí; ưu tiên bố trí nguồn hàng phục vụ nhu cầu cấp bách tại các khu vực chịu thiệt hại nặng sau bão.

Cục Quản lý Dược cũng nhấn mạnh, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần báo cáo ngay về Cục để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Trước đó Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế đảm bảo khám, chữa bệnh thường xuyên, không bị gián đoạn trong bão số 10; ưu tiên duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh. Có phương án chuẩn bị máy phát điện dự phòng, nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực...

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ: Khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ. Có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời lên kế hoạch, đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng để không bị động trong mọi tình huống.

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh trong và sau bão, mưa lũ theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc;

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh trong và sau bão, mưa lũ theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc;

Chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lí nước sinh hoạt, thu gom rác thải, đảm bảo nước sạch cho người dân.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lí triệt để các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát sau bão, mưa lũ.