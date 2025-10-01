Ngày 1-10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) phát đi cảnh báo lợi dụng tình thương trục lợi. Cụ thể, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, hình ảnh bé T.L.M.A., (3 tuổi, ở Lâm Đồng) chia sẻ về quá trình trị bệnh tại bệnh viện và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

Thông tin cảnh báo từ Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tuy nhiên, theo BSCK2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa-Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi này được chẩn đoán mắc viêm ruột mạn tính. Bé từng nhiều lần điều trị tại khoa và có sử dụng BHYT, do đó chi phí điều trị không cao như nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước thông tin sai lệch có dấu hiệu lợi dụng lòng thương của cộng đồng để trục lợi, bệnh viện khuyến cáo người dùng mạng xã hội và các nhà hảo tâm cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng trước khi ủng hộ.

Để đảm bảo việc hỗ trợ đến đúng đối tượng cần giúp đỡ, quý nhà hảo tâm có thể liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Xã hội-Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Thông tin liên hệ tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, Phòng Công tác Xã hội-Bệnh viện Nhi Đồng 2, điện thoại: (028) 38295723, số nội bộ 295 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).