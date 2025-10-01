HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát cảnh báo chiêu trò lợi dụng lòng thương để trục lợi

Liên Anh |

Trước đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đã nhiều lần thông tin cảnh báo về tình trạng giả mạo kêu gọi từ thiện để trục lợi.

Ngày 1-10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) phát đi cảnh báo lợi dụng tình thương trục lợi. Cụ thể, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, hình ảnh bé T.L.M.A., (3 tuổi, ở Lâm Đồng) chia sẻ về quá trình trị bệnh tại bệnh viện và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát cảnh báo chiêu trò lợi dụng lòng thương để trục lợi- Ảnh 1.

Thông tin cảnh báo từ Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tuy nhiên, theo BSCK2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa-Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi này được chẩn đoán mắc viêm ruột mạn tính. Bé từng nhiều lần điều trị tại khoa và có sử dụng BHYT, do đó chi phí điều trị không cao như nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước thông tin sai lệch có dấu hiệu lợi dụng lòng thương của cộng đồng để trục lợi, bệnh viện khuyến cáo người dùng mạng xã hội và các nhà hảo tâm cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng trước khi ủng hộ.

Để đảm bảo việc hỗ trợ đến đúng đối tượng cần giúp đỡ, quý nhà hảo tâm có thể liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Xã hội-Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Thông tin liên hệ tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, Phòng Công tác Xã hội-Bệnh viện Nhi Đồng 2, điện thoại: (028) 38295723, số nội bộ 295 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Đường huyết cao vút bỗng hạ về mức bình thường chỉ trong 3 tháng: Tất cả là nhờ làm 3 điều mỗi ngày
Tags

lừa đảo

từ thiện

bệnh viện nhi đồng 2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại