Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng, nhiều người Việt quen dùng

Theo Kinh tế & Đô Thị, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD (địa chỉ tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên) do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Sản phẩm Tsubaki Premium Moist & Repair.

Theo quyết định, công ty này bị phát hiện 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi trong cùng một thời điểm kiểm tra. Căn cứ các quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt 75 triệu đồng đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh hình phạt tiền, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 15 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do công ty đứng tên công bố. HSD có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Cục trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Nếu công ty không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Các sản phẩm bị buộc tiêu hủy gồm nhiều loại sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả, xà phòng và kem dưỡng được công bố dưới các tên thương hiệu phổ biến trên thị trường như:

Bộ Y tế thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Salon Link Extra Conditioner và Salon Link Extra Shampoo do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD đứng tên công bố.

Reihaku Hatomugi Facial Cleansing Foam (sữa rửa mặt) Arau Baby Foam Body Soap (sữa tắm trẻ em) Kumano Horse Oil with Tsubaki Oil Conditioner (dầu xả) Kumano Horse Oil Non Silicon Shampoo (dầu gội) Machérie Fragrance Body Soap (sữa tắm) Bandai Rinse-in Pump Shampoo Sumikko Gurashi (dầu gội trẻ em) Hadabisei Kraice Brightening Facial Serum (tinh chất dưỡng da) Salon Link Extra Conditioner và Salon Link Extra Shampoo (dầu gội và dầu xả) Tsubaki Premium Moist & Repair (dầu gội, xả phục hồi tóc hư tổn) Lion Child Toothpaste (kem đánh răng trẻ em) Ichikami Dense W Moisturizing Shampoo & Conditioner Pair Set (dầu gội và dầu xả) Tsubaki Premium EX Intensive Repair Nicolai Bergmann Shampoo & Conditioner Treatment Pair Set (dầu gội và dầu xả) Salon Link Non Silicone Shampoo (dầu gội)

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD được thành lập năm 2019, do ông Đào Văn Sơn làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Theo quy định, doanh nghiệp phải nộp tiền xử phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực I hoặc chuyển khoản vào tài khoản thu ngân sách của Cục Quản lý Dược trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.

Cục Quản lý Dược đồng thời gửi thông tin xử phạt đến Sở Y tế Hưng Yên và đăng tải quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Cục, nhằm đảm bảo tính minh bạch và cảnh báo các doanh nghiệp khác tuân thủ đúng quy định trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.