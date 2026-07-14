Bộ Y tế quy định 5 thông tin dinh dưỡng bắt buộc phải ghi trên nhãn thực phẩm

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành Thông tư 30/2026/TT-BYT Hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.

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Thông tư này hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông tại Việt Nam.

Bộ Y tế nêu rõ, Thông tư 30 không điều chỉnh đối với nguyên liệu, thực phẩm sau đây:

Nguyên liệu, thực phẩm không bán trực tiếp cho người tiêu dùng, bao gồm cả đá thực phẩm;

Thực phẩm có một thành phần nguyên liệu duy nhất;

Nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai (bao gồm cả loại chỉ bổ sung CO2 và/hoặc hương liệu);

Muối thực phẩm, muối tinh;

Giấm ăn và các chất thay thế cho giấm bao gồm cả loại chỉ bổ sung hương liệu;

Hương liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

Men (enzym) thực phẩm;

Chè, cà phê không chứa thành phần bổ sung khác trừ phẩm màu, hương liệu;

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

Đồ uống có cồn;

Thực phẩm quy định tại điểm e khoản 2 Điều 35 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thực phẩm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Thực phẩm do cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ sản xuất quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2026/TT-BYT, thực phẩm sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông tại Việt Nam phải ghi các thành phần dinh dưỡng sau:

Năng lượng;

Chất đạm (Protein);

Carbohydrat;

Chất béo;

Natri.

Ngoài 05 thành phần nêu trên, Thông tư 30 còn quy định:

- Nước giải khát, sữa chế biến có thêm đường và các thực phẩm có thêm đường phải ghi thêm đường tổng số;

- Thực phẩm được chế biến dưới hình thức chiên, rán phải ghi thêm chất béo bão hòa.

- Trường hợp thực phẩm không chứa hoặc chỉ chứa các thành phần trên với hàm lượng nhỏ hơn ngưỡng quy định tại Phụ lục I của Thông tư thì không bắt buộc ghi thành phần dinh dưỡng đó trên nhãn.

- Giá trị dinh dưỡng phải được thể hiện thống nhất

Điều 6 Thông tư 30/2026/TT-BYT quy định, các thông tin này dưới đây được thể hiện theo 100 g, 100 ml thực phẩm hoặc theo một khẩu phần ăn/phần đóng gói được công bố, đồng thời được trình bày rõ ràng, đầy đủ và dễ nhận biết trên nhãn thực phẩm:

Năng lượng được ghi bằng kcal;

Chất đạm, carbohydrat, chất béo, chất béo bão hòa và đường tổng số được ghi bằng gam (g);

Natri được ghi bằng miligam (mg).

Thông tin các thành phần dinh dưỡng được biểu thị trong 100g hoặc 100ml thực phẩm hoặc trong một khẩu phần ăn đã được xác định hàm lượng trên nhãn hoặc theo mỗi phần đóng gói khi số phần trong bao gói đó được công bố.

Về nguyên tắc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu việc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm phải bảo đảm tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, pháp luật về an toàn thực phẩm có liên quan.

Bảo đảm chính xác, không gây ra cách hiểu sai lệch, nhầm lẫn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm.

Cùng đó Thông tin thành phần, giá trị dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm thực phẩm phải dễ nhận biết, dễ hiểu và không tẩy xóa được.