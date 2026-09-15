Bộ Y tế kết luận vụ tố cáo Giám đốc Bệnh viện E: Chỉ ra loạt tồn tại trong đấu thầu, thực hành

Bộ Y tế xác định một số nội dung tố cáo Giám đốc Bệnh viện E có cơ sở, trong đó có việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, bồi dưỡng độc hại và tổ chức thực hành khi chưa hoàn tất thủ tục.

Bộ Y tế vừa ban hành kết luận xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, liên quan đến công tác đấu thầu, tổ chức các khóa thực hành khám chữa bệnh và quản lý, sử dụng con dấu.

Kết quả xác minh cho thấy có nội dung tố cáo được xác định là đúng, một số nội dung đúng một phần, trong khi một số cáo buộc chưa đủ cơ sở để kết luận có sai phạm.

Lựa chọn nhà cung cấp chưa đúng quy định

Một trong những nội dung được Bộ Y tế xác định có cơ sở liên quan việc Bệnh viện E lựa chọn Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sông Đuống (Công ty Sông Đuống) cung cấp sản phẩm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Theo hồ sơ, sau thời gian thí điểm, bệnh viện quyết định lựa chọn Công ty Sông Đuống và ký hợp đồng cung cấp các sản phẩm bồi dưỡng cho người lao động.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng bệnh viện chưa thực hiện đầy đủ quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Vì vậy, nội dung tố cáo liên quan gói cung cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật được xác định là đúng.

Tương tự, việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho cán bộ, viên chức và người lao động tại Bệnh viện E từ năm 2023 cũng được xác định có cơ sở.

Bệnh viện E giải trình Công ty Sông Đuống trước đó đã trúng đấu giá mặt bằng và đang kinh doanh suất ăn, đồ uống, cửa hàng tiện ích trong khuôn viên bệnh viện. Sau khi đơn vị cung cấp suất ăn trước đó dừng hoạt động vào năm 2022, bệnh viện ký hợp đồng với Công ty Sông Đuống nhằm bảo đảm việc cung cấp suất ăn không bị gián đoạn.

Dù vậy, theo Bộ Y tế, việc một doanh nghiệp trúng đấu giá mặt bằng không đồng nghĩa được miễn các quy định về lựa chọn nhà thầu đối với việc cung cấp suất ăn.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cho biết quá trình xác minh chưa phát hiện dấu hiệu vụ lợi, tiêu cực, thất thoát ngân sách hoặc gây thiệt hại cho các bên liên quan trong hai nội dung trên.

Gói may đo quần áo: Chưa đủ cơ sở kết luận vi phạm

Đối với gói thầu may đo quần áo cho nhân viên Bệnh viện E năm 2023, nội dung tố cáo tập trung vào việc nhà thầu chậm bàn giao 50 bộ quần áo của khoa gây mê hồi sức.

Nhà thầu từng đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nhưng không được bệnh viện chấp thuận. Bệnh viện thống nhất tiếp tục cấp phát số quần áo đã hoàn thành cho người lao động đến ngày 30/11/2024.

Bộ Y tế nhận thấy hồ sơ bệnh viện cung cấp chưa thể hiện rõ biện pháp xử lý đối với việc chậm tiến độ. Tuy nhiên, cơ quan này phân biệt giữa việc xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng và quy trình lựa chọn nhà thầu.

Do chưa có đủ căn cứ xác định vi phạm pháp luật trong quy trình đấu thầu, nội dung tố cáo đối với gói may đo quần áo được kết luận là chưa có cơ sở.

Tổ chức hai khóa thực hành khi chưa hoàn tất thủ tục

Một nội dung khác được Bộ Y tế xác định là đúng liên quan việc Bệnh viện E tổ chức hai khóa thực hành khám bệnh, chữa bệnh dành cho chức danh điều dưỡng vào tháng 10 và 11/2024.

Thời điểm tổ chức hai khóa thực hành K1 và K2, bệnh viện chưa được Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở hướng dẫn thực hành.

Theo kết luận, đến ngày 17/3/2025, Bộ Y tế mới tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở hướng dẫn thực hành của Bệnh viện E. Như vậy, thủ tục cần thiết chưa được hoàn tất tại thời điểm bệnh viện tổ chức các khóa thực hành.

Bộ Y tế vì thế xác định nội dung tố cáo về việc tổ chức thực hành khi chưa hoàn tất thủ tục công bố cơ sở hướng dẫn thực hành là có cơ sở.

Tuy nhiên, đối với cáo buộc bệnh viện làm khống hoặc giả mạo hồ sơ chứng nhận thực hành, cơ quan chức năng cho rằng chưa đủ căn cứ.

Một số bản sao tài liệu do người tố cáo cung cấp không có đầy đủ số, ngày tháng hoặc con dấu. Tuy nhiên, những thiếu sót này chưa đủ để khẳng định tài liệu được lập khống hay làm giả.

Do đó, toàn bộ nhóm nội dung liên quan các khóa thực hành được Bộ Y tế kết luận đúng một phần.

Với cáo buộc liên quan quản lý, sử dụng con dấu của Bệnh viện E, kết quả xác minh cũng chưa có cơ sở xác định sai phạm.

Yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý

Từ kết quả xác minh, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu với trách nhiệm người đứng đầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại trong công tác đấu thầu, mua sắm, đặc biệt liên quan việc cung cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và suất ăn.

Bệnh viện được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình đấu thầu, mua sắm, quản lý hợp đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định.

Các cá nhân, bộ phận liên quan cũng phải kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với những tồn tại được chỉ ra.

Đối với hoạt động thực hành, Bệnh viện E phải kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan việc tiếp nhận người thực hành và cấp giấy xác nhận khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, bệnh viện phải chấn chỉnh việc ban hành văn bản, lưu trữ hồ sơ, bảo đảm giấy xác nhận thực hành có đầy đủ căn cứ và dữ liệu theo quy định.

Trước đó, Bộ Y tế từng kết luận một số nội dung tố cáo khác

Đây không phải lần đầu Bộ Y tế ban hành kết luận liên quan đến các nội dung tố cáo đối với Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu.

Tháng 6/2026, Bộ Y tế cũng có kết luận về nội dung tố cáo ông Nguyễn Công Hựu liên quan việc giải quyết đơn tố cáo của công dân và tổ chức họp kỷ luật. Kết luận khi đó xác định một số nội dung có cơ sở, một số nội dung không có cơ sở, đồng thời yêu cầu bệnh viện rà soát và chấn chỉnh công tác quản lý.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E xác minh thông tin báo chí phản ánh liên quan Khoa Xạ trị.

Trước đó một ngày, báo chí phản ánh tình trạng người bệnh điều trị ung thư tại đây bị cho là phải đưa tiền để được ưu tiên thực hiện xạ trị sớm. Theo phản ánh, số tiền được đề cập khoảng 50.000-100.000 đồng.

Sau thông tin này, Bệnh viện E đã tạm đình chỉ công tác 5 nhân viên y tế tại Khoa Xạ trị và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.