Công ty Việt Mỹ trúng nhiều gói thầu thiết bị xạ trị cả trăm tỷ đồng tại Bệnh viện K

Theo số liệu được cập nhật, Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) từng tham gia 41 gói thầu tại Bệnh viện K, trong đó trúng 36 gói. 5 gói còn lại tại thời điểm dữ liệu được ghi nhận chưa có kết quả. Phần lớn các gói có giá trị lớn, tập trung vào hệ thống xạ trị và thiết bị chuyên sâu phục vụ điều trị ung thư.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy chỉ trong mấy năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ có tần suất tham gia và trúng thầu đáng chú ý tại Bệnh viện K.

Hàng loạt hệ thống xạ trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng

Các gói thầu được công khai trong năm 2025 cho thấy Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ chủ yếu cung cấp những hệ thống thiết bị có giá trị lớn, phục vụ trực tiếp cho điều trị ung thư.

Trong đó, doanh nghiệp trúng gói mua sắm hệ thống máy xạ trị áp sát năng lượng cao HDR với giá khoảng 24,5 tỷ đồng. Một gói khác là hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng, có giá trúng thầu 126,5 tỷ đồng.

Tại cơ sở Tam Hiệp của Bệnh viện K, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cũng trúng gói cung cấp hệ thống gia tốc xạ trị và CT mô phỏng với giá 98,5 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy các hợp đồng mà Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ thực hiện tại Bệnh viện K không chỉ tập trung vào thiết bị thông thường mà chủ yếu là các hệ thống kỹ thuật cao, có giá trị đầu tư lớn.

Theo dữ liệu đấu thầu, riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 56 gói và trúng 53 gói. Sang năm 2026, dữ liệu hiện ghi nhận doanh nghiệp tham gia 23 gói, trong đó trúng 21 gói.

Từ máy gia tốc đến Gamma Knife, Cyclotron

Thống kê hồ sơ đấu thầu trong những năm qua cho thấy danh mục Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cung cấp khá tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Các thiết bị, hệ thống mà doanh nghiệp này tham gia cung cấp gồm máy gia tốc xạ trị, dao mổ xạ phẫu Gamma Knife, hệ thống Cyclotron, thiết bị y học hạt nhân, nguồn phóng xạ Co-60, Ir-192. Bên cạnh thiết bị chính, doanh nghiệp còn cung cấp linh kiện, vật tư thay thế và các dịch vụ kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống xạ trị.

Riêng tại Bệnh viện K, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy từ năm 2023 đến nay, Việt Mỹ có 9 lần cung cấp các gói thầu liên quan đến máy xạ trị, máy CT, hệ thống SPECT/CT, nguồn phóng xạ Ir-192 và dịch vụ bảo dưỡng thiết bị.

Giá trị các gói thầu này phổ biến ở mức hàng chục tỷ đồng. Gói có giá trị cao nhất được ghi nhận là 126,5 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thông tin phóng viên Báo Tiền Phong có được, Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ còn trúng thầu gói MS01-790: Mua sắm Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với MLC ≥ 120 lá có chức năng xạ phẫu (SRS) và xạ trị định vị toàn thân (SBRT), Mã TBMT : IB2500285583-01 và Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính có chức năng mô phỏng trong lập kế hoạch xạ trị ≤ 64 lát.

Đây là Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ (đợt 2). Bên mời thầu và chủ đầu tư là Bệnh Viện K. Thời điểm đóng thầu ngày 28/07/2025. Hình thức dự thầu qua mạng. Nhà thầu trúng thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ với giá trúng thầu 126,5 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cũng trúng thầu Gói 2: 190 danh mục hóa chất, vật tư cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động bằng kỹ thuật điện hóa phát quang với tổng giá trị trúng thầu gần 43 tỷ đồng.

Không chỉ bán thiết bị, còn cung cấp dịch vụ bảo trì

Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ tại các bệnh viện không chỉ dừng ở việc cung cấp hệ thống thiết bị xạ trị. Doanh nghiệp này còn trúng các gói liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho những hệ thống máy xạ trị đã được đưa vào sử dụng.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ là đơn vị duy nhất được ghi nhận thực hiện các gói thầu bảo trì nói trên tại Bệnh viện K, với giá trị mỗi gói dao động khoảng 1-5 tỷ đồng.

Đặc thù của nhóm thiết bị xạ trị là yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn bức xạ, linh kiện thay thế và khả năng duy trì hoạt động ổn định. Do đó, bên cạnh việc đầu tư thiết bị ban đầu, các bệnh viện còn phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện trong quá trình vận hành.