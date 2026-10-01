Bộ Y tế cảnh báo nóng về cúm mùa

Trước xu hướng số ca mắc cúm mùa gia tăng nhẹ trong những tuần gần đây, Ngày 1/10, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt lưu ý nhóm có nguy cơ diễn biến nặng như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong vài tuần gần đây, trường hợp mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca cúm nặng hoặc tử vong do bệnh cúm.

Bộ Y tế cho biết cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Virus cũng có thể lây truyền khi tiếp xúc với các bề mặt có chứa virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Bệnh cúm mùa có thể xuất hiện quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, đặc biệt khi thời tiết thay đổi nóng, lạnh xen kẽ và thất thường.

Tiêm vắc xin là biện pháp phòng chống cúm mùa.

Phần lớn người mắc cúm mùa có triệu chứng nhẹ và có thể tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến nặng và gây biến chứng, nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh nền hoặc người bị suy giảm miễn dịch.

Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Người dân cần đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Những người đang có triệu chứng viêm đường hô hấp cũng cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo. Khăn giấy sau khi sử dụng cần được bỏ đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó. Người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay, đồng thời hạn chế đưa tay lên mắt, mũi và miệng.

Việc giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc cũng cần được duy trì. Nhà ở, nơi làm việc và lớp học cần được bảo đảm thông thoáng; tại các không gian kín, cần tăng cường thông khí để giảm nguy cơ lây truyền virus.

Người dân cũng nên hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp. Khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng hoặc sổ mũi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vận động phù hợp và ngủ đủ giấc là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe. Người mắc bệnh nền cần tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt tình trạng bệnh.

Cục Phòng bệnh lưu ý người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Những người có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm cần đặc biệt lưu ý. Nhóm này gồm người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần. Người mắc các bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường và người suy giảm miễn dịch cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Khi xuất hiện dấu hiệu bệnh diễn biến nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, người dân cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để theo dõi sát diễn biến bệnh cúm mùa, cập nhật thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.