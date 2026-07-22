Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiết lộ chi phí 'khổng lồ' cho cuộc chiến ở Iran

Theo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, chiến dịch quân sự của Washington nhằm vào Iran đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định tổng chi phí thực tế của cuộc xung đột có thể còn cao hơn nhiều.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm thứ Ba (21/7) cho biết cuộc xung đột quân sự với Iran đã khiến Washington tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD, song lưu ý rằng một phần khoản tiền này được phân bổ cho các chi phí vận hành đến hết năm tài chính, như hậu cần và chế độ dành cho binh sĩ.

Phát biểu được ông Hegseth đưa ra trong phiên điều trần về ngân sách trước Thượng viện, khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin đặt câu hỏi liệu chi phí quân sự có tiếp tục tăng sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran trên thực tế đã kết thúc hay không.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Các nhà phân tích hồi tháng 3 từng ước tính, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran tiêu tốn của người nộp thuế Mỹ hơn 890 triệu USD mỗi ngày, bao gồm chi phí cho không quân, hải quân, lực lượng mặt đất, hệ thống vũ khí và các hoạt động đánh chặn tên lửa. Giai đoạn đầu của cuộc xung đột được đánh giá là tốn kém nhất.

Đến tháng 5, kiểm toán viên Lầu Năm Góc Jules Jay Hurst III ước tính chi phí là khoảng 29 tỷ USD.

Trong khi đó, phân tích sơ bộ công bố tháng trước của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng Bộ Chiến tranh Mỹ đã chi khoảng 40 tỷ USD cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, theo cố vấn cấp cao Mark Cancian của CSIS, con số này chưa bao gồm nhiều khoản chi hoạt động đã được tính trong ngân sách quốc phòng năm tài chính 2026 trị giá hơn 1.000 tỷ USD.

Cũng trong hôm thứ Ba, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết nỗ lực quân sự của Mỹ nhằm hướng dẫn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz vẫn tiếp tục được giữ "bí mật" sau công bố vào tháng 5. Chiến dịch đã giúp khoảng 400-500 triệu thùng dầu được vận chuyển an toàn qua tuyến hàng hải chiến lược này, bất chấp các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền trong khu vực.

Ông khẳng định quân đội Mỹ đã duy trì quyền kiểm soát giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz trong một thời gian dài. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi hàng hải công khai cho thấy lưu lượng tàu qua khu vực này đã giảm mạnh trong khoảng 10 ngày gần đây, khi Mỹ và Iran liên tục tiến hành các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau, khiến giá dầu thế giới tăng vọt.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng thừa nhận Iran vẫn duy trì khả năng tấn công vào các tàu thương mại trong eo biển.