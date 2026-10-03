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Bỏ qua dấu hiệu nước tiểu có màu lạ, cụ ông U80 đối mặt bệnh ung thư bể thận

Việt Linh/VTC News
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Thấy nước tiểu có màu lạ rồi tự hết, cụ ông U80 nghĩ chỉ là viêm nhiễm tuổi già, khi nặng hơn mới đi khám và được chẩn đoán ung thư biểu mô đường niệu.

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân đi tiểu ra máu cách đây vài tháng. Tuy nhiên, triệu chứng này nhanh chóng tự ngưng, cơ thể trở lại bình thường. Cho rằng đây chỉ là dấu hiệu viêm nhiễm đường tiết niệu hay phì đại tuyến tiền liệt lành tính, cụ ông bỏ qua, không đi khám.

Gần đây, tình trạng đái máu xuất hiện trở lại và kéo dài liên tục, ông mới đến khám tại Bệnh viện E (Hà Nội). Nghe mô tả nước tiểu có màu sẫm “như Coca-Cola”, các bác sỹ chỉ định xét nghiệm chuyên sâu và chụp chiếu cấp cứu. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định có khối u nằm trong bể thận bên trái.

Với dạng u đường niệu này, các phương pháp hóa trị hay xạ trị ít mang lại hiệu quả, bắt buộc phải phẫu thuật để điều trị triệt căn. Sau khi hội chẩn, ê-kíp bác sỹ Bệnh viện E quyết định phẫu thuật bằng phương pháp nội soi toàn bộ. Trong ca mổ, họ cắt quả thận trái cùng niệu quản, khoét chóp bàng quang và vét hạch triệt để cho người bệnh.

Sau 5 ngày hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và đã được xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định đây là ung thư biểu mô đường niệu giai đoạn pT3 (đã xâm nhập tổ chức mỡ quanh bể thận).

- Ảnh 1.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi quả thận trái cùng niệu quản, khoét chóp bàng quang và vét hạch triệt để.

Từ trường hợp trên, BSCKII Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E cảnh báo rằng nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan khi thấy nước tiểu có máu rồi triệu chứng tự biến mất.

Theo bác sỹ, đái máu đại thể không đau, xuất hiện tự nhiên rồi tự hết có thể là biểu hiện của các khối u ác tính đường tiết niệu, trong đó có ung thư thận, bể thận, niệu quản và bàng quang.

Người cao tuổi thường có tâm lý ngại đi khám, giấu bệnh vì sợ tốn kém hoặc sợ phiền con cháu. Sự chần chừ này làm mất đi “thời gian vàng” để điều trị ở giai đoạn sớm, thu hẹp cơ hội điều trị chủ động.

Do đó, dù chỉ xuất hiện một lần dấu hiệu dòng nước tiểu có màu hồng, đỏ hoặc màu sẫm như trà đậm, Coca-Cola, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tiết niệu để được siêu âm, chụp CT tầm soát kịp thời.

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Tags

ung thư thận

đái máu

bệnh viện E

phẫu thuật nội soi

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