Bộ phim là ngoại lệ của Việt Nam: Lời thoại viral quốc tế, dàn cast đổi đời thành sao hạng A

Không ngoa khi nói, đây là bộ phim đạt nhiều thành tích đáng nể nhất màn ảnh Việt.

Ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2024, Mai của đạo diễn Trấn Thành không chỉ là một hiện tượng phòng vé mà còn trở thành cột mốc hiếm có của điện ảnh Việt. Hơn hai năm sau ngày công chiếu, sức nóng của bộ phim vẫn chưa hề hạ nhiệt. Không nhiều tác phẩm Việt giữ được sức sống lâu dài trên mạng xã hội như Mai khi từng đoạn cut hay câu thoại vẫn viral cho đến hiện tại. Chính vì thế, nhiều người xem gọi Mai là một "ngoại lệ" của màn ảnh Việt, một bộ phim vượt khỏi khuôn khổ doanh thu để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng.

Không dừng lại ở việc lập kỷ lục hơn 550 tỷ đồng doanh thu, Mai còn giúp Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế đạo diễn có sức hút lớn nhất phòng vé Việt, đồng thời mở ra bước ngoặt cho nhiều gương mặt trong dàn diễn viên.

Bộ phim xoay quanh nhân vật Mai (Phương Anh Đào), một người phụ nữ ngoài 35 tuổi làm nghề massage, từng trải qua nhiều tổn thương trong cuộc sống nên gần như đánh mất niềm tin vào tình yêu. Cuộc đời cô bất ngờ thay đổi khi gặp Dương (Tuấn Trần), chàng trai trẻ tuổi hơn, xuất thân khá giả và mang nguồn năng lượng hoàn toàn trái ngược với Mai. Ban đầu, mối quan hệ của họ chỉ là sự tò mò và hấp dẫn nhất thời, nhưng càng gắn bó, Dương càng yêu Mai bằng sự chân thành. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác, định kiến xã hội, quá khứ đau thương cùng những bí mật chưa được hé lộ khiến chuyện tình của cả hai liên tục đối mặt với sóng gió.

Không chỉ tạo nên cơn sốt tại phòng vé Việt Nam, Mai còn là một trong số rất ít tác phẩm điện ảnh Việt tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội quốc tế. Sau khi phát hành trên các nền tảng trực tuyến, nhiều phân đoạn của bộ phim liên tục được người dùng nước ngoài cắt ghép và chia sẻ trên TikTok, đặc biệt là cảnh tái ngộ đầy day dứt giữa Mai và Dương sau nhiều năm xa cách. Những video này thu hút lượng tương tác khổng lồ, có clip đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem, biến một bộ phim thuần Việt trở thành chủ đề được bàn luận vượt ra ngoài biên giới.

Đáng chú ý, rất nhiều người dùng nước ngoài chủ động hỏi tên bộ phim cũng như danh tính nữ chính sau khi xem các đoạn cắt lan truyền trên TikTok. Khi biết đây là một tác phẩm đến từ Việt Nam, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ, dành nhiều lời khen cho cách kể chuyện giàu cảm xúc, diễn xuất tự nhiên và chất lượng sản xuất của bộ phim. Hiệu ứng truyền miệng này góp phần giúp Mai tiếp cận thêm nhiều khán giả quốc tế mà không cần đến các chiến dịch quảng bá quy mô lớn.

Một trong những yếu tố giúp Mai duy trì sức hút suốt hơn hai năm chính là những câu thoại giàu cảm xúc, đặc biệt là lời của nhân vật Mai: "Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu." Khi được dịch sang tiếng Anh với phiên bản phổ biến "No one dies for missing someone", câu nói này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên TikTok quốc tế. Hàng nghìn video đã sử dụng đoạn thoại làm âm thanh nền cho các nội dung về tình yêu tan vỡ, chia tay, chữa lành hay những mối quan hệ "đúng người nhưng sai thời điểm", thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Sức ảnh hưởng của Mai cũng được phản ánh qua thành tích trên nền tảng trực tuyến. Sau khi lên sóng Netflix từ tháng 9/2024, bộ phim duy trì vị trí trong Top 10 Netflix Việt Nam liên tục hơn 550 ngày, kéo dài đến tận tháng 6/2026. Đây được xem là một thành tích rất hiếm đối với một tác phẩm điện ảnh Việt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ phim ngay cả khi đã rời rạp từ lâu. Không chỉ là hiện tượng doanh thu, Mai còn chứng minh giá trị của một tác phẩm có vòng đời lâu bền, liên tục được khán giả tìm xem, thảo luận và lan truyền suốt hơn hai năm sau ngày ra mắt.

Không chỉ thắng lớn về doanh thu hay hiệu ứng truyền thông, Mai còn góp phần đưa dàn diễn viên lên một vị thế mới. Người hưởng lợi rõ rệt nhất sau thành công của Mai là Phương Anh Đào. Sau cú hích này, Phương Anh Đào được gọi là "ngọc nữ" thế hệ mới, đồng thời góp mặt trong Báu Vật Trời Cho. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ tái xuất trong Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, tái hợp nghệ sĩ Hồng Đào trong một câu chuyện gia đình giàu cảm xúc. Việc liên tiếp góp mặt ở các dự án điện ảnh lớn cũng cho thấy Phương Anh Đào đã trở thành một trong những "bảo chứng diễn xuất" được các đạo diễn và nhà sản xuất săn đón nhất của màn ảnh Việt hiện nay.

Sau thành công của Bố Già, nam diễn viên đã được khán giả yêu mến nhưng vẫn chủ yếu được xem là một gương mặt trẻ nhiều tiềm năng. Vai Dương trong Mai giúp Tuấn Trần chứng minh khả năng đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý, giàu cảm xúc, đồng thời mở rộng tệp khán giả ở nhiều độ tuổi. Sau cú hích này, anh liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn như Làm Giàu Với Ma, Mang Mẹ Đi Bỏ, Báu Vật Trời Cho... Sắp tới, anh chàng sẽ ra mắt với 2 dự án là Trại Giam Hạnh Phúc và Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, cho thấy sự đa dạng từ dòng phim hài, tâm lý đến hành động - phiêu lưu. Việc liên tiếp được giao vai chính trong các tác phẩm có quy mô đầu tư lớn cũng giúp Tuấn Trần khẳng định vị thế ngôi sao hạng A mới của màn ảnh Việt, trở thành cái tên được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất ưu tiên lựa chọn cho các dự án thương mại.

Vai diễn bà Đào trong Mai đã mang về cho Hồng Đào giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2025, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn bốn thập kỷ hoạt động chị giành được một giải thưởng điện ảnh chính thống. Thành công của Mai cũng mở ra giai đoạn hoạt động sôi nổi bậc nhất trong sự nghiệp của Hồng Đào khi chị liên tục được các đạo diễn và nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều dự án lớn như như Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ và sắp tới là Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, tái hợp Phương Anh Đào trong vai mẹ con. Có thể nói, Hồng Đào đang trải qua một trong những giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, khi vừa được giới chuyên môn ghi nhận, vừa giữ được sức hút với khán giả phòng vé.

Hơn hai năm trôi qua, doanh thu kỷ lục của Mai có thể sẽ bị xô đổ trong tương lai, nhưng sức ảnh hưởng văn hóa mà bộ phim tạo ra vẫn là điều hiếm có. Những thành tích kể trên càng cho thấy Mai chính là một "ngoại lệ" đặc biệt của điện ảnh Việt, một bộ phim không chỉ thắng ở phòng vé mà còn thắng trong ký ức của khán giả.