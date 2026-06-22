Bộ NN-MT phản hồi về đề xuất nâng công suất tiếp nhận chôn lấp ở 1 khu xử lý chất thải của TPHCM

Việc chủ đầu tư tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vượt tổng công suất được phê duyệt là chưa phù hợp với các hồ sơ, thủ tục môi trường hiện hành

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công văn số 6148/BNNMT-MT gửi UBND TP HCM, phản hồi đề nghị hỗ trợ hoàn thiện thủ tục nâng công suất Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước do Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư.

Trước đó, UBND TP HCM có Công văn số 2887/UBND-ĐT đề xuất nâng năng lực tiếp nhận chôn lấp hợp vệ sinh của dự án từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời điều chỉnh công nghệ sản xuất phân bón với công suất 100 tấn sản phẩm/ngày.

Tiếp nhận vượt công suất được phê duyệt là chưa phù hợp

Liên quan việc xác định tổng năng lực tiếp nhận chất thải của dự án, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn lại nội dung tại Công văn số 699/BNNMT-MT gửi UBND TP HCM trước đó.

Theo đó, tổng năng lực tiếp nhận chất thải của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt tại Quyết định số 394/QĐ-BTNMT ngày 13-2-2015 không thay đổi so với Quyết định số 132/QĐ-TNMT ngày 18-4-2005 của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Tổng công suất tiếp nhận chất thải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 24 triệu tấn. "Việc chủ dự án tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vượt tổng công suất nêu trên là chưa phù hợp với các hồ sơ, thủ tục môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" - Bộ nhấn mạnh.

Từ đó, Bộ đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Bộ.

Cơ quan này cũng lưu ý thông số thể tích chôn lấp trong hồ sơ thiết kế cơ sở chỉ phản ánh khả năng tiếp nhận tối đa về mặt kỹ thuật xây dựng. Để vận hành ở mức này, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục điều chỉnh theo quy định của pháp luật về môi trường khi có thay đổi quy mô tiếp nhận chất thải.

Trụ sở Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) - chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Chưa hoàn thành diện tích cây xanh cách ly theo cam kết

Một vấn đề khác được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra là việc chưa hoàn thiện diện tích cây xanh cách ly tại dự án.

Theo hồ sơ báo cáo ĐTM do doanh nghiệp gửi kèm Văn bản số 25132/VB-VWS ngày 18-6-2025, chủ đầu tư vẫn chưa trồng đủ diện tích cây xanh cách ly theo cam kết. Phần diện tích còn thiếu khoảng 7,03 ha.

Bộ cho rằng việc này chưa đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 394/QĐ-BTNMT và Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 89/GXN-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp trước đây.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP HCM khẩn trương đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hạng mục cây xanh cách ly nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường không khí khu vực xung quanh.

Về quan điểm chung, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định luôn khuyến khích các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài, tham gia lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động này phải phù hợp với định hướng giảm dần tỉ lệ chôn lấp trực tiếp, tăng cường phân loại rác tại nguồn và thúc đẩy tái chế.

Bộ dẫn Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó yêu cầu chuyển đổi sang các công nghệ xử lý tiên tiến, thân thiện với môi trường, ưu tiên mô hình xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng thay vì chôn lấp.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, năm 2025 tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng hình thức chôn lấp trên địa bàn vẫn ở mức cao, khoảng 58,7%. Hiện thành phố chỉ có 2 cơ sở đốt rác đang vận hành, trong đó có 1 cơ sở không thu hồi năng lượng. Nhiều dự án đốt rác phát điện dù đã hoàn tất thủ tục đầu tư nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Trong bối cảnh địa giới hành chính TPHCM được mở rộng sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án đốt rác phát điện nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, đồng thời chủ động bố trí quỹ đất để thu hút các dự án xử lý chất thải ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong thời gian tới.



