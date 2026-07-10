Bộ GD&ĐT lên tiếng về đề xuất thi lại môn Toán ở Tuyên Quang

Tối 9/7, sau khi UBND tỉnh Tuyên Quang họp báo thông tin về kết quả điều tra bất thường môn Toán, Bộ GD&ĐT đã có thông tin về sự việc.
Bộ GD&ĐT cho biết, đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Về việc này, Bộ GDĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.
"Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp", Bộ GD&ĐT thông tin.
Cũng theo bộ này, quyết định phương án nào cũng sẽ phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Thông tin từ buổi họp báo về kết quả điều tra những bất thường điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang chiều nay, cơ quan Công an cho biết, liên quan sự việc đã khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi, còn có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, giữ vai trò Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Theo xác minh, bà Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ giúp thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài môn Toán.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh cho biết, đã gặp mặt thí sinh, phụ huynh và đề xuất thi lại bộ môn Toán.
Đề xuất này lập tức nhận về nhiều ý kiến. Trong đó, chủ yếu cho rằng, thí sinh vi phạm quy chế sẽ phải bị xử lý nghiêm theo quy định.
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay, từ dữ liệu đã phát hiện những bất thường như: Tuyên Quang có tới 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán; riêng Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tới 146 bài thi đạt điểm 10 liên tiếp trong dải số báo danh liền nhau; 170 bài thi đạt mức điểm 9,75.
Điểm trung bình của trường chuyên Tuyên Quang ở mức kỷ lục 9,60, cao hơn gần 1 điểm so với trường chuyên xếp thứ hai và vượt xa các trường tốp đầu như Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội - Amsterdam, Lê Hồng Phong (Ninh Bình), Phan Bội Châu (Nghệ An) ....
Bộ GD&ĐT đã lập Tổ công tác bao gồm cả đại diện Bộ Công an tiến hành xác minh tại địa phương.
Ngày 6/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để phục vụ điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi chuyên.
Cơ quan chức năng xác định, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, giữ vai trò Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang chỉ đạo giáo viên nhắc bài cho thí sinh.