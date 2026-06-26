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Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy

Lệ Thu
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Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn số về việc rà soát hoạt động mời giảng, báo cáo chuyên đề tại các cơ sở giáo dục đại học. Theo công văn, Bộ đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ và các cơ sở giáo dục có hoạt động giáo dục đại học thực hiện báo cáo việc mời, phân công ông Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác nếu có tại cơ sở đào tạo đến thời điểm hiện tại.

Đối với từng hoạt động đã tổ chức, các cơ sở đào tạo được yêu cầu cung cấp các thông tin chủ yếu gồm: thời gian tổ chức, đơn vị chủ trì, hình thức tổ chức, nội dung trao đổi hoặc giảng dạy, đối tượng tham dự và các tài liệu liên quan nếu có.

Theo công văn, báo cáo của các cơ sở đào tạo gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 28/6/2026 để phục vụ việc đánh giá tình hình và xem xét, quyết định các biện pháp quản lý phù hợp theo quy định.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát và nghiêm túc chấn chỉnh việc mời giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên, diễn giả và các cá nhân tham gia hoạt động học thuật; bảo đảm nội dung trao đổi, giảng dạy phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, xuất bản phẩm "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" của tác giả Nguyễn Thành Nam đã bị thu hồi theo quy định của pháp luật về xuất bản do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng và một số nội dung chưa phù hợp.

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Tags

Nguyễn Thành Nam

bộ GD&ĐT

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