Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học trong đó, có nói về việc xét tuyển với các thí sinh liên quan đến sai phạm điểm thi ở Tuyên Quang.

Tối 13/7/2026, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học. Trong đó, có nói về việc xét tuyển với các học sinh trong vụ hàng loạt điểm 10 môn Toán tại trường chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, trong thông báo của Bộ có nêu: "Đối với vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành".

Theo thống kê, đến 17h45 ngày 13/7/2026, đã có 797.722 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, trong đó 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM.

Tổng số nguyện vọng đã đăng ký là 6.333.326, trong đó có 2.093.942 nguyện vọng vào các ngành STEM.

Trường chuyên Tuyên Quang - Ảnh: VPG

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến đến 17h00 ngày 14/7/2026.

Theo quy định, từ 15/7 đến hết 3/8/2026 sẽ diễn ra quá trình tổng hợp hồ sơ, rà soát nguyện vọng trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đến nay đã có 19 bị can bị khởi tố trong vụ việc này.

Giáo viên Nguyễn Hà Duy bị lệnh giữ khẩn cấp trước đó - Ảnh: Công an Tuyên Quang



Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng điểm thi, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên - đã chỉ đạo ông Nguyễn Hà Duy - thư ký điểm thi - vào phòng thi trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn toán.

Đến ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai trong số đó là bà Trần Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Hà Duy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do. Có 62 điểm thi với 929 phòng phục vụ thi. Kỳ thi có tổng số người làm nhiệm vụ 3612 người.

Môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 1 điểm 10, chênh lệch trung bình 0,31 điểm so với học bạ.

Riêng môn Toán, có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Trong số này, 147 em đạt điểm 10 môn Toán là học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.