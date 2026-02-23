Bỏ 10 tỷ mua nhà, dọn vào ở được vài tháng, người phụ nữ mắc phải căn bệnh lạ khiến cơ thể biến dạng

Sara Smith, 28 tuổi, bắt đầu nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường không lâu sau khi chuyển về tổ ấm mới mà hai vợ chồng dành dụm nhiều năm mới mua được. Khuôn mặt cô sưng phù, mắt đỏ ngầu, ngứa rát dữ dội, thậm chí xuất huyết trong mắt. Ban đầu, Sara nghĩ mình chỉ bị dị ứng theo mùa. Nhưng tình trạng ngày càng nặng, khiến cô lo sợ bản thân có thể bị biến dạng vĩnh viễn.

Từ những bức ảnh selfie ghi lại quá trình bệnh tiến triển, Sara đăng video lên mạng xã hội để cầu cứu. Bất ngờ, nhiều người cảnh báo các triệu chứng này rất giống ngộ độc nấm mốc đen, tiếng Anh gọi là Black Mold Poisoning. Họ khuyên cô kiểm tra độ ẩm trong nhà càng sớm càng tốt.

Theo các chuyên gia môi trường, nấm mốc có thể phát tán bào tử trong không khí. Khi hít phải hoặc tiếp xúc lâu dài, đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng hoặc hệ miễn dịch yếu, chúng có thể gây tổn thương đường hô hấp, da và mắt.

Khi hai vợ chồng quyết định thuê đội kiểm tra chuyên nghiệp, thậm chí sử dụng chó nghiệp vụ để dò tìm nấm mốc, sự thật khiến họ choáng váng. Hầu như phòng nào cũng có dấu hiệu rò rỉ nước. Khi lớp thảm được lật lên, bên dưới là từng mảng nấm mốc đen ăn sâu vào kết cấu sàn nhà.

Họ buộc phải rời khỏi căn nhà ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Gần như toàn bộ đồ đạc, nội thất đều bị bỏ lại vì lo ngại bào tử nấm bám theo và tiếp tục phát tán. Trớ trêu hơn, công ty bảo hiểm từ chối chi trả chi phí xử lý nấm mốc. Cặp đôi phải tự gánh khoản sửa chữa hơn 10.000USD, khoảng 270 triệu đồng, trong khi khoản vay mua nhà vẫn còn nguyên.

Giới chuyên môn cảnh báo, nấm mốc đen có thể sinh ra độc tố vi nấm gọi là Mycotoxins. Nếu tiếp xúc kéo dài qua đường hô hấp hoặc da, các độc tố này có thể kích hoạt phản ứng dị ứng mạnh như nổi mề đay, viêm kết mạc, viêm phổi, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Từ trải nghiệm đắt giá của mình, Sara nhắn nhủ rằng trước khi mua nhà, đặc biệt ở khu vực có độ ẩm cao, người mua nên yêu cầu kiểm tra độ ẩm kỹ lưỡng. Những mùi ẩm mốc nhẹ hay vết ố nhỏ ở góc tường tưởng chừng vô hại có thể là dấu hiệu ban đầu của một vấn đề nghiêm trọng, đủ sức phá hủy cả sức khỏe lẫn tài chính của gia đình.

Nấm mốc là gì, vì sao dễ bùng phát mùa lạnh và xử lý thế nào cho đúng?

Nhiều người chỉ thực sự chú ý đến nấm mốc khi thấy những vệt đen loang trên tường hoặc trần nhà. Thực tế, đây là vấn đề thường gặp vào mùa đông, khi thời tiết lạnh khiến nhà cửa bí bách và độ ẩm tăng cao.

Olivia Young, chuyên gia phát triển sản phẩm tại Astonish, cho biết nấm mốc phát triển mạnh trong môi trường ấm và ẩm. Phòng tắm thường là khu vực dễ bị nhất vì luôn tồn tại hơi nước sau khi tắm. Tuy nhiên, vào mùa lạnh, không chỉ phòng tắm mà nhiều không gian khác trong nhà cũng có nguy cơ.

Nguyên nhân chính đến từ hiện tượng ngưng tụ hơi nước. Khi bật hệ thống sưởi hoặc đóng kín cửa để giữ ấm, hơi ẩm tích tụ trên cửa sổ và tường. Do không khí không được lưu thông, độ ẩm không thoát ra ngoài, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi. Môi trường ấm và ướt chính là “mảnh đất màu mỡ” cho bào tử nấm phát triển.

Nếu không xử lý kịp thời, nấm mốc không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe. Việc hít phải bào tử nấm trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có cơ địa dị ứng.

Theo chuyên gia, nguyên tắc quan trọng nhất là xử lý càng sớm càng tốt. Khi phát hiện vết mốc, nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Đeo găng tay, buộc gọn tóc và làm sạch ngay khi có dấu hiệu xuất hiện để tránh lan rộng.

Để phòng ngừa, cần đảm bảo nhà cửa được thông gió. Ngay cả trong mùa đông, nên mở cửa sổ phòng tắm ít nhất 10 đến 15 phút sau khi tắm để hơi ẩm thoát ra ngoài. Nếu tình trạng ẩm mốc tái diễn ở một khu vực cố định, có thể do độ ẩm trong phòng quá cao. Khi đó, máy hút ẩm là giải pháp hữu ích giúp duy trì độ ẩm ở mức an toàn và giảm nguy cơ tái phát.

Điều quan trọng cần nhớ là nấm mốc sẽ không tự biến mất. Càng để lâu, chúng càng lan rộng và khó xử lý hơn. Vì vậy, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm là cách tốt nhất để bảo vệ không gian sống và sức khỏe của gia đình.

Nguồn và ảnh: The Sun