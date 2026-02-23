7 loại cây mang lại may mắn và thịnh vượng, nên trồng trong nhà dịp năm mới

Năm mới, nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống và tìm cách “đổi vận” bằng những chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Bên cạnh việc trang trí nhà cửa, lựa chọn cây xanh phù hợp cũng được xem là cách mang thiên nhiên vào nhà, đồng thời gửi gắm mong muốn về tài lộc, bình an và khởi đầu thuận lợi. Trong phong thủy, có những loại cây được xem là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng.

Dưới đây là 7 loại cây không chỉ giúp không gian thêm tươi mát mà còn được tin rằng góp phần tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho gia đình trong năm mới.

1. Cây hương nhu

Cây hương nhu được cho là có thể mang lại may mắn, nên trồng trong nhà dịp năm mới.

Tại Ấn Độ, hương nhu được xem là loài cây linh thiêng, thường xuất hiện ở sân hoặc ban công các gia đình. Không chỉ nổi tiếng nhờ đặc tính dược liệu, hương nhu còn được tin là có khả năng thanh lọc năng lượng, mang lại sự bình an và minh mẫn.

Theo đó, đặt hương nhu ở hướng Đông hoặc Đông Bắc giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực, đồng thời hạn chế những rung động tiêu cực trong nhà. Cây nên được trồng trong chậu đất nung và đặt ở nơi có ánh nắng nhẹ.

2. Cây kim tiền

Cây kim tiền từ lâu đã gắn liền với ý nghĩa thu hút của cải. Trong phong thủy, cây này thường được đặt ở góc Đông Nam của phòng khách hoặc phòng làm việc để hỗ trợ dòng chảy tài chính.

Ngoài yếu tố biểu tượng, cây còn giúp không gian xanh mát hơn, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

3. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ gây ấn tượng bởi những chiếc lá thẳng đứng, sắc nét. Đây được xem là loài cây mang tính bảo vệ, giúp hấp thụ độc tố và năng lượng tiêu cực.

Vị trí phù hợp để đặt lưỡi hổ là gần cửa ra vào hoặc những góc nhà cảm giác bí bách, tù đọng. Hướng Nam hoặc Đông Nam được cho là phù hợp nhất.

4. Cây ngọc bích

Cây ngọc bích.

Lá tròn như đồng xu khiến cây ngọc bích trở thành hình ảnh quen thuộc gắn với tài lộc. Cây thường được tặng dịp tân gia hoặc đặt gần cửa chính để “đón cơ hội”.

Điểm đặc biệt của ngọc bích là khả năng phát triển ổn định với ít công chăm sóc, tượng trưng cho sự thịnh vượng bền vững và tăng trưởng dài lâu.

5. Cây lan ý

Lan ý mang vẻ đẹp thanh lịch với lá xanh bóng và hoa trắng tinh tế. Theo một số nghiên cứu về chất lượng không khí trong nhà, lan ý có khả năng lọc một số chất độc phổ biến.

Về mặt biểu tượng, cây được tin rằng giúp giảm xung đột, tăng sự hòa hợp trong gia đình. Lan ý phù hợp đặt tại phòng khách hoặc phòng ngủ, nơi có ánh sáng gián tiếp.

6. Trúc phú quý (cây phát lộc)

Trúc phú quý.

Trong phong thủy, số lượng thân cây trúc phú quý mang những ý nghĩa khác nhau: ba thân tượng trưng cho hạnh phúc, năm thân cho sức khỏe, tám thân cho tài lộc.

Cây thường được buộc ruy băng đỏ và đặt trong bình thủy tinh. Vị trí phù hợp là hướng Đông hoặc Đông Nam, tránh ánh nắng trực tiếp.

7. Cây nha đam

Không chỉ nổi tiếng với công dụng làm dịu da và hỗ trợ tiêu hóa, nha đam còn được xem là biểu tượng của khả năng chữa lành và bảo vệ. Cây có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực, đặc biệt là căng thẳng cảm xúc.

Nha đam nên đặt gần cửa sổ hoặc khu vực làm việc có ánh sáng nhẹ, vừa thuận lợi cho sự phát triển của cây, vừa tạo cảm giác dễ chịu cho không gian.

Việc lựa chọn cây xanh trong năm mới không đơn thuần là yếu tố trang trí. Dù tin nhiều hay ít vào ý nghĩa phong thủy, việc mang thiên nhiên vào nhà luôn giúp không gian trở nên tươi mới, thư thái hơn. Và biết đâu, chính từ những thay đổi nhỏ ấy, một năm đầy cân bằng và thuận lợi sẽ bắt đầu.

Nguồn: Architectural Digest