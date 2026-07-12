BMW X5 2026 mất đi khả năng off-road của thế hệ cũ: Hãng lên tiếng phủ nhận và đưa ra lý do bất ngờ

BMW X5 thế hệ cũ từng có gói Off-Road với nhiều trang bị chuyên dụng. Nhưng BMW không tiếp tục nâng cấp khả năng vượt địa hình cho thế hệ mới. Theo hãng, đây không phải ưu tiên của phần lớn khách hàng.

BMW X5 thế hệ mới vừa ra mắt với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động. Tuy nhiên, một điểm khiến không ít người thắc mắc là mẫu SUV này không được nâng cấp đáng kể về khả năng off-road, dù thế hệ trước từng có gói tuỳ chọn Off-Road.

Gói trang bị này gồm hệ thống treo khí nén, khóa vi sai cầu sau, tấm bảo vệ gầm và lốp địa hình, giúp X5 xử lý các cung đường khó tốt hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Dù vậy, BMW cho biết việc tăng cường khả năng off-road không phải ưu tiên khi phát triển X5 thế hệ mới.

Trao đổi với báo giới tại sự kiện ra mắt xe, ông Philip Koehn, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách BMW Luxury Class, Alpina và Rolls-Royce, cho biết: "Việc nâng cao khả năng off-road không thực sự nằm trong kế hoạch dành cho X5 vì đây không phải ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã cải thiện chiếc xe ở nhiều khía cạnh và đây có lẽ là mẫu X5 toàn diện nhất từ trước đến nay."

Theo BMW, phần lớn khách hàng X5 chủ yếu di chuyển trên đường nhựa và hiếm khi khai thác hết khả năng vượt địa hình của xe. Vì vậy, hãng tập trung nhiều hơn vào cảm giác lái, khí động học, công nghệ và các hệ truyền động mới. Điều đó không đồng nghĩa X5 mất đi khả năng đi địa hình.

BMW hiện vẫn có đường thử off-road tại trung tâm BMW Performance Driving School ở Spartanburg (Mỹ) để khách hàng trải nghiệm mẫu SUV này. Theo tờ Motor1 cho biết từng lái chiếc BMW X5 Silver Anniversary Edition với gói Off-Road trị giá 11.900 USD (khoảng 311 triệu đồng) tại đây và đánh giá khả năng vượt địa hình của xe đã vượt quá nhu cầu của đa số người dùng.

Một lý do khác khiến BMW không tiếp tục nâng cấp X5 là hãng được cho là đang phát triển một mẫu SUV off-road hoàn toàn mới mang mã G74. Nếu được thông qua, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Land Rover Defender và Mercedes-Benz G-Class, dự kiến ra mắt cuối năm 2028 trước khi bán ra vào năm 2029.

Trong khi đó, X5 thế hệ mới vẫn đi theo triết lý quen thuộc của BMW: ưu tiên khả năng vận hành trên đường nhựa nhưng vẫn đủ sức xử lý các cung đường địa hình nhẹ.

Đáng chú ý, BMW X5 mới được phát triển theo hướng "không phụ thuộc vào một hệ truyền động", cho phép sử dụng động cơ xăng, diesel, mild-hybrid, plug-in hybrid, thuần điện và trong tương lai là pin nhiên liệu hydro trên cùng một nền tảng.

Kể từ khi ra mắt năm 1999, BMW luôn gọi X5 là Sports Activity Vehicle (SAV) thay vì SUV. Cách định vị này phản ánh rõ triết lý của hãng: ưu tiên trải nghiệm lái trên đường nhựa hơn là trở thành một mẫu xe off-road chuyên dụng.