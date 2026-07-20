BMW M3 thế hệ mới lộ diện: Vẫn dùng động cơ xăng, hộp số sàn có thể tiếp tục được giữ lại

BMW M3 thế hệ mới vừa xuất hiện dưới lớp ngụy trang trong quá trình chạy thử. Mẫu sedan hiệu năng cao của BMW được xác nhận vẫn có phiên bản động cơ xăng bên cạnh biến thể thuần điện và nhiều khả năng tiếp tục duy trì hộp số sàn, điều đang dần trở nên hiếm gặp trên thị trường.

Những hình ảnh chạy thử mới nhất tại đường đua Nürburgring cho thấy BMW đang tích cực phát triển thế hệ tiếp theo của M3. Đây là lần đầu tiên nguyên mẫu BMW M3 thế hệ mới sử dụng động cơ đốt trong được bắt gặp, sau khi phiên bản thuần điện từng nhiều lần xuất hiện trước đó.

BMW M3 thế hệ mới chạy thử tại Nürburgring. Ảnh: Autocar

Theo Autocar, BMW sẽ tiếp tục duy trì hai hướng phát triển cho M3 gồm bản động cơ xăng và bản thuần điện, thay vì chuyển hoàn toàn sang xe điện như nhiều đối thủ.

BMW M3 thế hệ mới vẫn trung thành với động cơ 6 xy-lanh

Qua những hình ảnh chạy thử, nguyên mẫu BMW M3 thế hệ mới sở hữu phần đầu xe dài hơn phiên bản thuần điện để chứa động cơ đặt phía trước. Thiết kế tổng thể chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ Neue Klasse với cụm đèn pha và lưới tản nhiệt mới, tuy nhiên vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc của dòng BMW M.

BMW M3 thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ xăng. Ảnh: Autocar

Xe được trang bị thân xe mở rộng, hốc bánh nổi khối, mâm hợp kim kích thước lớn cùng hệ thống bốn ống xả phía sau. Đây đều là những chi tiết cho thấy BMW chưa thay đổi triết lý thiết kế dành cho dòng sedan hiệu năng cao.

Theo nguồn tin từ Autocar, BMW nhiều khả năng tiếp tục sử dụng động cơ S58 3.0L tăng áp kép 6 xy-lanh thẳng hàng nhưng sẽ được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới. Hệ truyền động dự kiến tích hợp công nghệ mild hybrid nhằm cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu mà không làm tăng trọng lượng quá nhiều như hệ thống plug-in hybrid trên BMW M5.

Hộp số sàn vẫn chưa bị khai tử trên BMW M3 thế hệ mới

Một trong những thông tin nhận được nhiều sự quan tâm là khả năng BMW M3 thế hệ mới tiếp tục được trang bị hộp số sàn. Ông Frank van Meel, Giám đốc BMW M, cho biết hãng sẽ duy trì hộp số sàn "lâu nhất có thể" trên các mẫu xe hiệu năng sử dụng động cơ đốt trong.

BMW M3 thế hệ mới có thể tiếp tục dùng hộp số sàn. Ảnh: Autocar

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng thừa nhận việc duy trì hộp số sàn ngày càng khó khăn khi các tiêu chuẩn khí thải ngày một khắt khe, trong khi mô-men xoắn của động cơ hiện đại ngày càng lớn.

Nếu tiếp tục xuất hiện trên M3 mới, đây sẽ là một trong số rất ít mẫu sedan hiệu năng cao còn cung cấp lựa chọn số sàn trên thị trường toàn cầu.

BMW M3 thế hệ mới sẽ song hành cùng phiên bản thuần điện

BMW trước đó đã xác nhận BMW M3 thế hệ mới sẽ có cả biến thể sử dụng động cơ đốt trong và phiên bản thuần điện phát triển trên nền tảng Neue Klasse.

BMW M3 thế hệ mới phát triển song song bản điện. Ảnh: Autocar

Đây được xem là chiến lược giúp BMW đáp ứng đồng thời nhu cầu của nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm lái truyền thống và những người muốn chuyển sang xe điện.

Theo nhiều nguồn tin, phiên bản thuần điện có thể được giới thiệu trước, trong khi biến thể động cơ xăng sẽ ra mắt vào khoảng năm 2028.

Nếu đúng như kế hoạch, BMW sẽ trở thành một trong số ít thương hiệu xe sang vẫn duy trì sedan hiệu năng cao sử dụng động cơ 6 xi-lanh và hộp số sàn trong giai đoạn chuyển đổi sang xe điện.

Nhìn chung, sự xuất hiện của nguyên mẫu BMW M3 thế hệ mới cho thấy BMW vẫn chưa từ bỏ những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của dòng M3 suốt nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh ngày càng nhiều mẫu xe thể thao chuyển sang điện hóa hoàn toàn, việc giữ lại động cơ xăng và hộp số sàn có thể trở thành lợi thế giúp mẫu xe này tiếp tục chinh phục những người yêu thích cảm giác lái truyền thống.