Binz lên tiếng về bức ảnh gây xôn xao, ai dè lộ chi tiết liên quan đến Châu Bùi

Binz đã có phản hồi liên quan đến bức ảnh lan truyền chóng mặt trên MXH.

Cách đây ít ngày, Binz có buổi biểu diễn concert tại Las Vegas, Mỹ. Trong lần lộ diện này, nam rapper gây chú ý vì ngoại hình tròn trịa hơn hẳn so với trước kia. Một số đoạn clip qua camera thường quay lại khoảnh khắc Binz biểu diễn với "chiếc bụng mỡ", mũm mĩm lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhìn vào sự xuất hiện mới nhất, cư dân mạng "dở khóc dở cười" chẳng ai ngỡ đây chính là Binz cool ngầu, 6 múi của quá khứ.

Đến sáng 9/7, Binz đã lên tiếng về hình ảnh gây xôn xao này. Theo đó, nam rapper hài hước cho rằng đây là những khoảnh khắc được tạo bằng AI. Tuy nhiên, khán giả nhận ra đây có lẽ là lời giải thích lầy lội của Binz, bởi ngoại hình của anh trong clip tự đăng cũng không quá khác biệt. Số khác lại nhận xét không loại trừ khả năng do góc quay của khán giả khiến Binz trông "quá khổ" như thế kia.

Hình ảnh gây chú ý của Binz khi xuất hiện tại concert ở Mỹ

Trong clip tự đăng, anh cũng lộ rõ dấu hiệu tăng cân

Đáng nói nhất, trong bài đăng phản hồi, Binz lộ chi tiết liên quan đến Châu Bùi. Theo đó, anh "trượt tay" để lộ dòng tìm kiếm "Binz và Châu Bùi hiện tại" bên dưới bức ảnh này. Điều này phần nào chứng minh Binz đang nắm rõ những bàn tán của cư dân mạng về mối quan hệ của mình. Đây cũng là động thái hiếm hoi của nam rapper giữa những đồn đoán kéo dài suốt thời gian qua. Trong khi Châu Bùi liên tục đăng ảnh du lịch 1 mình thì Binz khá kín tiếng, những bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của anh đều có sự xuất hiện của bạn gái.

Binz lên tiếng cho rằng bức ảnh trên là AI, nhưng netizen tìm kiếm nhiều đoạn clip ảnh trên không khác nhiều so với thực tế

Clip Binz biểu diễn trong sự kiện tại Mỹ

Trong bài đăng lên tiếng, Binz lộ chi tiết liên quan đến việc khán giả đang tìm kiếm thông tin tình trạng của anh và Châu Bùi

Mối quan hệ hiện tại giữa Binz và Châu Bùi

Sau hơn 4 năm bên nhau, Binz và Châu Bùi bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt khi liên tục để lộ những dấu hiệu lạ. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai ít tương tác trên mạng xã hội, Châu Bùi cũng không xuất hiện trong một số sự kiện của Binz. Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn phát hiện fashionista sinh năm 1997 từng thả tim một bài đăng bàn về tin đồn cả hai gặp trục trặc tình cảm. Dù vậy, đến nay, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Giữa lúc chuyện tình cảm trở thành tâm điểm bàn tán, những chia sẻ trước đây của Binz về Châu Bùi và kế hoạch kết hôn bất ngờ được nhắc lại. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào cuối năm 2024, nam rapper cho biết anh từng nhiều lần khẳng định bản thân không tin vào hôn nhân, điều này khiến gia đình Châu Bùi không khỏi lo lắng. Binz chia sẻ: "Tôi đã bắt được tín hiệu từ lâu rồi. Tôi biết việc nhiều lần mình lặp lại chuyện không tin vào hôn nhân khiến gia đình Châu không yên tâm. Sau khi nhận ra điều đó, tôi thay đổi. Hiện tại, tôi không còn suy nghĩ sợ hôn nhân nữa, tôi bắt đầu xem hôn nhân rất quan trọng. Với người con gái, đó là điều rất thiêng liêng nên tôi nghiêm túc hơn nhiều".

Châu Bùi liên tục đăng ảnh du lịch một mình giữa những bàn tán

Nam rapper cũng tiết lộ anh chỉ công khai chuyện tình cảm khi thật sự xác định Châu Bùi là người sẽ đồng hành lâu dài. Theo Binz, chính sự nhẹ nhàng, tinh tế của bạn gái đã khiến anh thay đổi suy nghĩ, từ một người từng e ngại hôn nhân trở nên sẵn sàng nghĩ đến việc xây dựng gia đình. Không chỉ vậy, Binz còn khẳng định Châu Bùi chưa bao giờ ghen tuông hay kiểm soát anh. Ngược lại, cô luôn tôn trọng và để anh tự ý thức trong mọi việc. Nam rapper từng chia sẻ: "Châu có tác động rất nhiều đến những gì tôi làm. Châu chưa bao giờ chất vấn, nhưng tôi tự hiểu để kiểm soát bản thân. Cũng từ đó, phiên bản Binz dần nhường chỗ cho Xuân Đan - một con người chân thật và gần gũi hơn".

Về phía Châu Bùi, trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào đầu năm 2024, cô từng cho biết cả hai luôn động viên và trân trọng những gì đối phương làm. Từ công việc đến cuộc sống thường ngày, Binz và Châu Bùi đều chọn cách nhường nhịn, thấu hiểu thay vì tạo áp lực cho nhau. Theo fashionista, chính sự ủng hộ và đồng hành đó là nền tảng giúp cả hai duy trì mối quan hệ trong suốt nhiều năm qua.

Châu Bùi giữ im lặng, không còn nhắc đến Binz nhiều như trước kia

Trang cá nhân của Binz vẫn còn rất nhiều hình ảnh của Châu Bùi

Ảnh: FBNV