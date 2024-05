Bình Thuận chỉ đạo khẩn sau vụ 51 du khách nghi ngộ độc thực phẩm

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký văn bản hoả tốc gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm .

Theo đó, trên địa bàn TP. Phan Thiết đã xảy ra trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm từ 51 khách du lịch lưu trú tại các khu du lịch thuộc phường Hàm Tiến và phường Mũi Né do sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn từ các quán ăn, gánh hàng rong ở bãi biển. Việc này vừa tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và du khách, vừa gây mất mỹ quan, hình ảnh, thương hiệu du lịch của tỉnh, mặc dù đã được các cấp, các ngành thường xuyên nhắc nhở, xử lý.

Đoàn thanh tra của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận kiểm tra an toàn thực phẩm tại một nhà hàng ở TP. Phan Thiết.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo thẩm quyền. Đồng thời, tích cực phối hợp liên ngành để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, các nhà hàng phục vụ khách du lịch trên địa bàn Bình Thuận tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú ý quán triệt, nâng cao nhận thức, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động và thực hiện nghiêm túc các quy định cũng như khuyến cáo của ngành Y tế trong hoạt động sản xuất, chế biến thức ăn, thức uống phục vụ khách, như vệ sinh thường xuyên thiết bị, vật dụng nhà bếp, nhà hàng; không sử dụng nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc; không sử dụng thực phẩm ôi thiu , mốc; không sử dụng phẩm màu độc hại và các chất phụ gia ngoài danh mục cho phép, xây dựng các quy định của đơn vị về phục vụ ăn uống để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho du khách...

Các sở, ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm , về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tích cực phối hợp với các sở chuyên ngành trong công tác kiểm tra, giám sát.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm theo phân cấp quản lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các khu du lịch, lễ hội, bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố... khuyến cáo người dân cần chọn lựa thực phẩm an toàn, bảo quản thực phẩm đúng cách, giữ vệ sinh trong khi chế biến và ăn uống hợp vệ sinh bằng nguyên tắc ăn chín, uống chín.

Mẫu thực phẩm ở bãi biển mà đoàn khách 51 người nghi ngộ độc thực phẩm ở Phan Thiết gọi để nhậu sau bữa cơm tối được ngành y tế mang đi xét nghiệm.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải sử dụng nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thực hiện tốt 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm. Tuyệt đối không sử dụng các chất phụ gia thực phẩm nằm ngoài danh mục để chế biến, các sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị lạ, màu sắc thay đổi khác thường.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, giám sát an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý, trong đó tập trung vào các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể... và thức ăn đường phố. Trong công tác kiểm tra phải lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ, không đảm bảo an toàn thực phẩm để cảnh báo cho cộng đồng.

Bình Thuận cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, thuốc men, trang thiết bị chuyên môn để điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm , ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.