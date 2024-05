Vụ 350 công nhân nghi ngộ độc ở Vĩnh Phúc: Đình chỉ ngay bếp ăn, tập trung điều trị

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn số 1044/ATTP-NĐTT ngày 14/5/2024 đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo gấp các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để các bệnh nhân có diễn biến nặng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với tuyến trên.

Đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Tuyên truyền, giáo dục người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm để đảm bảo an toàn, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 2487/BYT-ATTP ngày 11/5/2024 của Bộ Y tế về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm. Báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Các công nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, trong vòng 4 giờ, từ hơn 15h đến 18h ngày 14/5 tại 3 cơ sở y tế trên địa bàn TP Vĩnh Yên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên đã tiếp nhận theo dõi, cấp cứu hơn 350 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 220 công nhân nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm và vẫn tiếp tục cấp cứu cho bệnh nhân.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn...

Một số công nhân cho biết sau bữa ăn trưa ở công ty (gồm các món: thịt gà tây xào sả ớt, rau súp lơ xào, dưa chua và canh rau giá đỗ), họ bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn ói, khó chịu… và được công ty đưa đi cấp cứu.nHiện tại, các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, không có trường hợp nặng.

Các công nhân trên thuộc Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam có trụ sở tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi ghi nhận tình hình, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã đến chỉ đạo công tác cấp cứu bệnh nhân, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng công nhân nghi ngộ độc thực phẩm.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã trực tiếp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh: Tổ chức thực hiện điều trị, cấp cứu đối với các bệnh nhân đã tiếp nhận nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và kế hoạch đáp ứng ngộ độc thực phẩm.