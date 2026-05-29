Bill Gates, Elon Musk đã sai

Khánh Linh
|

Dữ liệu thực tế từ công ty hàng đầu về việc làm đang cho thấy bức tranh trái ngược với khẳng định của các tỷ phú như Bill Gates, Elon Musk.

Tương lai của thị trường lao động toàn cầu dường như đang đứng trước tình thế nguy cấp, ít nhất là theo dự báo của nhiều giám đốc công nghệ.

Tỷ phú Elon Musk dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế toàn bộ công việc của con người trong chưa đầy 20 năm nữa. Bill Gates cảnh báo ngay cả những người được đào tạo bài bản để sử dụng AI cũng không hề an toàn. CEO Sebastian Siemiatkowski của Klarna cũng cho rằng giới tinh hoa công nghệ đang nói giảm nói tránh về tác động tiêu cực của AI đối với việc làm.

Tuy nhiên, dữ liệu từ mạng xã hội việc làm lớn LinkedIn lại vẽ một bức tranh thực tế hoàn toàn khác. Với hàng trăm triệu người lao động đang tìm việc và các nhà tuyển dụng đăng tải các vị trí theo thời gian thực, LinkedIn đóng vai trò là một trong những thước đo rõ ràng nhất về thực tế.

Giám đốc điều hành khu vực EMEA Sue Duke của LinkedIn phủ nhận kịch bản ngày tận thế việc làm do AI gây ra. Những tổ chức đang tích hợp công nghệ AI vào vận hành thực chất lại đang đẩy mạnh tuyển dụng thêm nhân sự mới nhằm tối ưu hóa sức mạnh công nghệ.

Các doanh nghiệp đang ráo riết săn lùng nhân viên phát triển kinh doanh, nhân sự am hiểu công nghệ và nhân sự bán hàng khi nhận ra cơ hội kinh doanh, tiềm năng đổi mới và tăng trưởng bứt phá mà AI mang lại.

Đối với hàng triệu người trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang ám ảnh bởi nỗi lo thất nghiệp và sợ các công việc bị AI chi phối, thông tin này là một tin vui bất ngờ.

Giám đốc điều hành LinkedIn cũng bóc tách cụ thể những kỹ năng mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở các ứng viên trong năm 2026. Để tận dụng tối đa làn sóng chuyển dịch này, ứng viên cần tập trung nâng cao năng lực ở hai lĩnh vực cốt lõi.

Lĩnh vực đầu tiên là các kỹ năng liên quan đến AI, từ mức độ cơ bản như sử dụng công cụ, viết câu lệnh cho đến các năng lực chuyên sâu về mặt kỹ thuật.

Lĩnh vực trọng tâm thứ hai là các kỹ năng có một không hai của con người mà các cỗ máy không thể thay thế. Các nhà tuyển dụng đặc biệt đánh giá cao năng lực giao tiếp, xây dựng đội ngũ làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề. Đây là những giá trị cốt lõi trường tồn với thời gian và là khoản đầu tư xứng đáng nhất của người lao động.

Cuối cùng, năng lực mà các nhà tuyển dụng săn đón nhiều nhất lại chính là khả năng thích ứng. Các nhà quản lý đều thừa nhận công nghệ sẽ thay đổi nhanh hơn cả chức danh công việc, do đó họ cần những nhân sự có thể linh hoạt chuyển mình.

