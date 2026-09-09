"Biểu tượng sexy" được chẩn đoán mắc viêm gan C, không sống được 10 năm nữa

Nữ diễn viên ngậm ngùi nhớ lại: "Đó là một bản án tử hình".

Mới đây, minh tinh Pamela Anderson đã tham gia sự kiện gây quỹ cho nghiên cứu y học Gala Venezia 2026 amfAR tại Venice, Ý. Tại đây, biểu tượng sexy thập niên 1990 thẳng thắn chia sẻ hành trình chiến đấu với căn bệnh viêm gan C.

Pamela Anderson được chẩn đoán mắc bệnh vào cuối thập niên 1990. Khi đó, chưa có thuốc chữa trị cho căn bệnh này. Cô nhớ lại: "Đó là một bản án tử hình. Bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn sống được khoảng 10 năm nữa".

Pamela Anderson tham gia sự kiện gây quỹ cho nghiên cứu y học Gala Venezia 2026 amfAR và chia sẻ hành trình chiến đấu với căn bệnh viêm gan C. Ảnh: Page Six

Ngôi sao 59 tuổi nói căn bệnh đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô. Pamela Anderson không sợ hãi cái chết, mà lo lắng về tương lai không có mẹ của 2 con trai. Biểu tượng sexy mắc bệnh viêm gan C khi cùng chồng cũ Tommy Lee dùng chung kim xăm.

May mắn là thuốc chữa viêm gan C đã được phê duyệt vào năm 2011, và Pamela Anderson đã hoàn toàn khỏi bệnh vào năm 2015. Dù vậy, nữ diễn viên thừa nhận để điều trị bệnh, cô đã tiêu tốn gần hết tài sản.

Nữ diễn viên không sợ chết, chỉ sợ 2 con mất mẹ. Ảnh: Page Six

Ngày nay, dù Pamela Anderson đã khỏi bệnh, nhưng cảm giác xấu hổ, tội lỗi vid mắc bệnh vẫn vô thức ở lại và ám ảnh cô. "Giống như sự lạm dụng tình dục mà tôi phải chịu đựng khi còn nhỏ, cảm giác mắc bệnh truyền nhiễm như được khắc vào trán tôi chữ 'Món hàng bị hỏng'. Và tôi đã tự giới thiệu bản thân mình như vậy" - nữ diễn viên cay đắng chia sẻ.

Nhưng cô từ chối coi mình là nạn nhân. Pamela Anderson coi mình là người chiến thắng: “Tôi mạnh mẽ và có khả năng, nhiều hơn những gì tôi có thể mơ ước. Tôi không phải là nạn nhân, cho dù vai trò đó có dễ dàng như thế nào”. Ngôi sao Baywatch lần đầu công khai bệnh tật trước công chúng vào năm 2015. Đến năm 2015, Pamela Anderson chia sẻ rằng trước khi được chẩn đoán, cô không có bất kỳ triệu chứng nào và vẫn sống bình thường.

May mắn là thuốc chữa viêm gan C đã được phê duyệt vào năm 2011, và Pamela Anderson đã hoàn toàn khỏi bệnh vào năm 2015. Ảnh: Page Six

Pamela Anderson sinh năm 1967 tại Canada, là một trong những biểu tượng sexy có sức ảnh hưởng mạnh mẽ bậc nhất của nền giải trí thế giới những năm 1990. Sở hữu chiều cao lý tưởng, vóc dáng đồng hồ cát nóng bỏng, mái tóc vàng óng bồng bềnh cùng đôi mắt biếc sâu thẳm, cô từng là "nàng thơ" quốc dân, gương mặt độc tôn trên trang bìa của tạp chí danh tiếng Playboy với số lần xuất hiện kỷ lục mà hiếm người vượt qua được.

Pamela Anderson bước chân vào làng giải trí một cách đầy tình cờ khi được phát hiện trên khán đài một trận đấu bóng bầu dục vào năm 1989. Sự chú ý của đám đông lập tức biến cô thành hiện tượng, mở đường cho cô gia nhập đế chế gợi cảm Playboy.

Ảnh: Page Six

Pamela Anderson thời trẻ là biểu tượng sexy. Ảnh: Playboy

Thế nhưng, tên tuổi của Pamela Anderson chỉ thực sự vươn lên tầm vóc toàn cầu khi cô thủ vai nữ cứu hộ C.J. Parker trong series phim truyền hình ăn khách kinh điển toàn cầu Baywatch (1992–1997). Hình ảnh nữ diễn viên mặc bộ đồ bơi liền thân màu đỏ rực rỡ, chạy chậm dọc bãi biển California đã trở thành một trong những khung hình mang tính biểu tượng biểu trưng cho văn hóa đại chúng thế kỷ XX.

Trái ngược với ánh hào quang rực rỡ trên màn ảnh, đời tư của Pamela Anderson lại là một chuỗi những thăng trầm, tổn thương sâu sắc. Nữ diễn viên lận đận tình duyên, trải qua các cuộc hôn nhân chớp nhoáng và bị lộ video riêng tư. Cô phải chật vật chiến đấu với chứng trầm cảm, sự phán xét ngoại hình và cảm giác bị chính thế giới giải trí biến thành một món hàng trưng bày.

Ảnh: X

Ảnh: X

Hình ảnh nữ diễn viên mặc bộ đồ bơi liền thân màu đỏ rực rỡ trong phim Baywatch đã trở thành một trong những khung hình mang tính biểu tượng biểu trưng cho văn hóa đại chúng thế kỷ XX. Ảnh: X

Bước ngoặt lớn nhất và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời Pamela Anderson đến vào giai đoạn những năm gần đây, khi cô đưa ra một quyết định táo bạo: hoàn toàn từ bỏ lớp trang điểm dày cộp, từ chối các chuyên gia làm đẹp để để mặt mộc 100% khi tham dự các sự kiện lớn toàn cầu, từ Tuần lễ Thời trang Paris cho đến thảm đỏ các lễ trao giải danh giá.

Hành động này thoạt đầu khiến dư luận ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng biến thành một cuộc cách mạng văn hóa về tiêu chuẩn sắc đẹp. Giữa một kinh đô thời trang chuộng sự hoàn hảo giả tạo và lớp phấn son che đậy tuổi tác, gương mặt để mộc hoàn toàn, những nếp nhăn tự nhiên cùng nụ cười mộc mạc của một phụ nữ ở tuổi ngũ tuần đã trở thành tuyên ngôn đanh thép về lòng tự tôn và sự chấp nhận bản thân. Pamela Anderson chia sẻ rằng cô muốn giải phóng chính mình khỏi những áp lực vô hình của ngành công nghiệp giải trí, muốn sống thật với những gì tự nhiên nhất mà tuổi tác ban tặng.

Quyết định dũng cảm này không chỉ giúp Pamela Anderson lấy lại sự bình yên trong tâm hồn, mà còn tái định hình vị thế của cô: từ một "biểu tượng sexy" bị đóng khung trong các bộ trang phục thiếu vải, cô nay vươn lên trở thành một biểu tượng của sự dũng cảm, khí chất độc lập và vẻ đẹp nguyên bản vượt thời gian.

Ảnh: X

Pamela Anderson quyết định để mặt mộc hoàn toàn tại các sự kiện lớn. Ảnh: X

Nguồn: Page Six