Biểu cảm của chú trâu ở Hội An khi khách Tây chạm vào sừng thu hút hàng triệu lượt xem

Clip 48 giây nhưng ngập tràn sự “dễ huông” từ du khách đến chú trâu ngoan hiền.

Không phải phố cổ, cũng chẳng phải bãi biển hay những quán cà phê nổi tiếng, một đoạn clip quay giữa cánh đồng ở Hội An (Đà Nẵng) lại đang thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok.

Theo đó, một nhóm du khách nhí nước ngoài được đưa tới tham quan khu vực đồng quê. Khi nhìn thấy chú trâu đang đứng nghỉ giữa cánh đồng, các du khách nhí lập tức tò mò tiến lại gần. Hầu hết, khách Tây đều thể hiện sự thích thú, liên tục đưa tay vuốt ve phần đầu, thậm chí chạm vào sừng của con trâu.

Clip các du khách nhí Tây vuốt ve chú trâu nước thu hút cả triệu người xem (Nguồn: @hoianvillageexperience)

Điều đáng nói là suốt quá trình đó, chú trâu vẫn đứng yên, gần như không có phản ứng gì ngoài việc thỉnh thoảng khẽ quay đầu hoặc chớp mắt. Sự bình thản của "nhân vật chính" khiến nhiều người càng hào hứng hơn vì có thể thoải mái “vuốt ve”.

Đối với nhiều người Việt, hình ảnh con trâu vốn đã quá quen thuộc. Thế nhưng với nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là trẻ nhỏ đến từ các thành phố lớn hoặc những quốc gia không phổ biến chăn nuôi trâu nước, đây lại là lần đầu tiên được nhìn thấy loài vật này ở khoảng cách gần.

Chính sự khác biệt đó khiến một trải nghiệm tưởng như rất bình thường với người Việt lại trở thành điều thú vị đối với khách nước ngoài.

Chú trâu liên tục đứng im "hợp tác" để du khách có thể sờ, vuốt ve,...

Dưới phần bình luận, netizen cho biết họ thích nhất những khoảnh khắc tương tự như này khi đi du lịch. Không phải những địa điểm đông người hay các hoạt động được dàn dựng cầu kỳ, mà là cảm giác được tiếp xúc với cuộc sống thường ngày của người dân địa phương.

Không ít cư dân mạng Việt Nam cũng để lại những bình luận hài hước. Nhiều người gọi vui chú trâu là "nhân viên du lịch chăm chỉ nhất", "đại sứ thân thiện của làng quê Việt Nam" hay đùa rằng "đi làm cả ngày nhưng vẫn rất hợp tác với khách".

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đại sứ du lịch Việt Nam là đây! Thân thiện, hiền lành, đứng ngoan cho sờ, vuốt luôn”.

- “Trộm vía bạn trâu này hiền và hợp tác quá”.

- “Du khách nước ngoài chắc chắn là lần đầu được thấy tận mắt chú trâu ngoài đời. Nên những trải nghiệm như này họ rất hào hứng”.

- “Mình ở Việt Nam mà đôi khi cũng không có được những trải nghiệm gần gũi như vậy. Nên xem clip mà cũng thấy thích thú”.

- “Dễ thương quá. lại nhớ tuổi thơ cưỡi trâu cưỡi bò của mình”.

Thực tế, những video ghi lại phản ứng của khách quốc tế trước các hình ảnh rất đời thường ở Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Trước đây từng có nhiều clip ghi lại cảnh du khách thích thú khi lần đầu nhìn thấy gánh hàng rong, ngồi ăn trên ghế nhựa vỉa hè, đi thuyền thúng, chèo xuồng giữa rừng dừa hay đơn giản là đứng giữa cánh đồng lúa để ngắm cảnh.

Đó đều là những điều người Việt bắt gặp hằng ngày nên đôi khi không còn thấy đặc biệt. Nhưng với người lần đầu đặt chân tới Việt Nam, mọi thứ đều mang lại cảm giác mới mẻ.

Những năm gần đây, bên cạnh các tour tham quan phố cổ, nhiều đơn vị lữ hành tại Hội An cũng phát triển các trải nghiệm gắn với đời sống nông thôn. Du khách có thể đạp xe qua làng quê, tham quan ruộng lúa, học trồng rau, thử cày ruộng, cưỡi trâu hoặc tìm hiểu về nghề nông truyền thống.

Những trải nghiệm về cuộc sống địa phương luôn thu hút sự quan tâm từ du khách nước ngoài

Mô hình này được nhiều gia đình quốc tế lựa chọn bởi trẻ em có cơ hội rời khỏi màn hình điện thoại để tiếp xúc với thiên nhiên, đồng thời hiểu thêm về văn hóa bản địa thông qua những hoạt động rất gần gũi.

Nhiều người cũng cho rằng đây là điều tạo nên sức hút riêng của du lịch Việt Nam. Bên cạnh danh lam thắng cảnh hay các công trình nổi tiếng, những khoảnh khắc rất đời thường đôi khi lại là những ký ức khiến du khách nhớ lâu nhất sau chuyến đi.