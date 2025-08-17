Biết suy tim, nhồi máu cơ tim nhưng bạn đã biết tim cũng có thể UNG THƯ? Đây là 5 dấu hiệu tuyệt đối không nên bỏ qua

Khi nhắc đến bệnh tim, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến suy tim, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp hay cao huyết áp. Thế nhưng rất ít người biết rằng trái tim cũng có thể mắc một căn bệnh ác tính hiếm gặp: ung thư tim.

So với ung thư gan, phổi hay dạ dày, ung thư tim hiếm gặp hơn nhiều. Nhưng chính vì ít gặp nên căn bệnh này thường bị bỏ qua hoặc phát hiện muộn. Đáng lo hơn, khi khối u ác tính hình thành trong tim, nó có thể làm cản trở dòng máu, phá hủy cơ tim và gây tử vong nhanh chóng.

Các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh rằng nhận biết sớm dấu hiệu bất thường là chìa khóa duy nhất để kịp thời can thiệp. Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư tim mà bất cứ ai cũng cần lưu ý.

1. Khó thở, hụt hơi bất thường

Khó thở vốn có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, nhưng nếu bạn thấy mình thường xuyên hụt hơi, đặc biệt là khi nằm xuống hoặc khi vận động nhẹ, hãy cảnh giác. Khối u trong tim có thể chèn ép buồng tim và mạch máu, làm giảm lượng máu bơm ra toàn cơ thể. Triệu chứng này rất dễ bị nhầm với suy tim hoặc bệnh phổi, nên thường bị bỏ qua.

Ảnh minh họa

2. Đau ngực kéo dài

Cảm giác đau tức ngực không chỉ là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim mà còn có thể xuất phát từ khối u trong thành tim. Đặc biệt, nếu cơn đau âm ỉ, kéo dài nhiều tuần và không liên quan rõ ràng đến gắng sức, bạn nên nghĩ đến khả năng bất thường khác ngoài bệnh mạch vành.

3. Nhịp tim rối loạn

Tim đập nhanh, chậm bất thường hoặc cảm giác tim “đập hụt” có thể do khối u làm rối loạn hệ thống dẫn truyền điện của tim. Một số bệnh nhân ung thư tim còn gặp tình trạng ngất xỉu đột ngột do nhịp tim không ổn định, cực kỳ nguy hiểm nếu đang lái xe hay làm việc.

4. Phù chân, mệt mỏi toàn thân

Khi khối u cản trở sự lưu thông máu, dịch sẽ ứ lại trong cơ thể, khiến bàn chân và mắt cá sưng to. Đi kèm với đó là tình trạng mệt mỏi triền miên, da xanh xao, không còn sức lực để làm việc hay sinh hoạt bình thường. Đây là dấu hiệu dễ nhầm lẫn với suy tim mạn tính, nhưng thực chất có thể là biểu hiện của ung thư tim.

Ảnh minh họa

5. Sốt dai dẳng, sụt cân không rõ nguyên nhân

Khối u ác tính thường gây phản ứng viêm trong cơ thể. Người bệnh có thể bị sốt nhẹ kéo dài, ra mồ hôi trộm về đêm, chán ăn và sút cân nhanh chóng dù không ăn kiêng. Đây là những dấu hiệu điển hình của nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư tim.