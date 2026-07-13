Biết mình mắc ung thư, bà mẹ làm điều không ai dám nghĩ với con trai 7 tuổi

Điều bà mẹ đã làm với con trai của mình khiến ai cũng hoảng sợ.

Bà mẹ không tin mình có thể vượt qua căn bệnh

Vào đầu năm 2021, theo Metro, phiên điều tra tại London (Anh) đã hé lộ những tình tiết phía sau quyết định gây chấn động của một bà mẹ 35 tuổi. Điều khiến nhiều người không thể lý giải là chỉ ít ngày trước bi kịch, cô vẫn được bác sĩ thông báo có tiên lượng điều trị rất khả quan, thậm chí cơ hội chữa khỏi lên tới 97%.

Thế nhưng, chỉ sau một ngày rời bệnh viện, bà mẹ này lại đưa con trai 7 tuổi đến một căn hộ cũ. Những gì xảy ra sau đó khiến cả gia đình, đội ngũ bác sĩ và dư luận Anh bàng hoàng suốt một thời gian dài.

Người phụ nữ được xác định là Yulia Gokcedag, 35 tuổi, sống cùng chồng Mehmet và con trai Timur tại London. Đầu năm 2020, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú và nhanh chóng bắt đầu phác đồ điều trị.

Theo lời khai tại phiên điều tra của Giáo sư Paul Ellis – bác sĩ trực tiếp điều trị, kết quả hóa trị của Yulia vượt ngoài mong đợi. Khối u đáp ứng rất tốt với thuốc và người phụ nữ đã được lên lịch phẫu thuật trong tuần tiếp theo. Theo đánh giá của bác sĩ, khả năng chữa khỏi bệnh của cô lên tới 97%.

Phiên điều tra tại London (Anh) đã hé lộ những tình tiết phía sau quyết định gây chấn động của một bà mẹ 35 tuổi. (Ảnh: Metro)

Dù vậy, bà mẹ 35 tuổi lại không thể tin vào những con số tích cực đó. Cô luôn nghĩ mình sẽ là một trong số rất ít bệnh nhân không thể vượt qua căn bệnh.

Các chuyên gia tâm lý sau đó cho biết Yulia mắc chứng lo âu nghiêm trọng. Người phụ nữ thường xuyên mất ngủ, lên cơn hoảng loạn, đau tức ngực và luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình sẽ sớm qua đời.

Tiến sĩ Mark Flynn – nhà tâm lý học điều trị cho Yulia kể lại rằng trong lần gặp cuối cùng vào ngày 11/8/2020, ông vẫn thấy cô cùng mẹ ruột rất vui vì quá trình điều trị diễn ra thuận lợi. Không ai nghĩ chỉ một ngày sau, mọi chuyện lại rẽ sang hướng bi thảm.

Theo lời bác sĩ tâm thần Amanda Ramirez, Yulia không sợ các phương pháp điều trị mà sợ cái chết. Chính nỗi ám ảnh ấy ngày càng lớn, khiến cô dần mất đi khả năng nhìn nhận mọi việc một cách bình thường.

Cuộc điều tra hé lộ sự thật khiến nhiều người ám ảnh về bà mẹ

Ngày 12/8/2020, Yulia đưa con trai Timur rời ngôi nhà của gia đình ở Wimbledon để tới căn hộ cũ tại khu Tower Hamlets, phía đông London.

Sau khoảng 13 giờ 50 phút cùng ngày, điện thoại của cả hai không còn ghi nhận bất kỳ hoạt động nào. Người thân nhiều lần liên lạc nhưng không được nên đã báo cảnh sát.

Đến rạng sáng 13/8, lực lượng chức năng có mặt tại căn hộ và phát hiện hai mẹ con đã tử vong. Kết quả khám nghiệm sau đó xác định Timur tử vong do bị dìm trong bồn tắm, còn Yulia treo cổ tự tử.

Điều tra viên cấp cao Mary Hassell kết luận không có dấu hiệu đột nhập hay sự xuất hiện của người thứ ba. Chuỗi bằng chứng thu thập được cho thấy bà mẹ đã dìm chết con trai trước khi tự kết liễu cuộc đời mình.

Chuỗi bằng chứng thu thập được cho thấy bà mẹ đã dìm chết con trai trước khi tự kết liễu cuộc đời mình. (Ảnh: Metro)

Quá trình điều tra còn phát hiện một chi tiết khiến nhiều người rùng mình. Sau khi kiểm tra điện thoại và máy tính xách tay của Yulia, cảnh sát xác định từ tháng 4/2020, người phụ nữ gần như ngày nào cũng tìm kiếm các phương thức tự tử trên Internet.

Chồng của Yulia, anh Mehmet Gokcedag, nghẹn ngào nói trước tòa rằng vợ mình luôn là một người mẹ yêu thương con hết mực. Anh không thể lý giải vì sao cô lại có thể làm điều đó với chính đứa con mình sinh ra.

"Tôi nghĩ có lẽ cô ấy quá lo sợ về tương lai của Timur nếu mình qua đời. Có thể cô ấy đã sai lầm khi nghĩ rằng đưa con đi cùng sẽ tốt hơn", anh nói.

Điều tra viên Mary Hassell nhận định người phụ nữ đã đưa ra quyết định trong trạng thái tinh thần không còn ổn định. Theo bà, bà mẹ đã để nỗi sợ hãi lấn át hoàn toàn lý trí và đánh giá sai thực tế, dù các bác sĩ đều khẳng định cơ hội chữa khỏi bệnh của cô rất cao.

Vụ việc gây chấn động nước Anh vào thời điểm đó và cũng là lời cảnh báo về những tác động nghiêm trọng của các vấn đề sức khỏe tâm thần đối với người mắc bệnh hiểm nghèo. Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc điều trị thể chất, người bệnh cũng cần được hỗ trợ tâm lý kịp thời để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Theo Metro, Evening Standard.