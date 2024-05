Bị vợ trách móc, kiểm soát, 2 người đàn ông rối loạn chức năng tình dục

Ngày 30-5, TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết tại đây vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân N.M.T. (45 tuổi, ngụ TP HCM) vì giảm ham muốn tình dục và mất khả năng cương.

TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, thăm khám cho người bệnh. Ảnh minh hoạ

Theo đó, khai thác bệnh sử, anh T. kể do vợ đang điều trị u xơ tử cung bằng thuốc đông y nên không muốn gần gũi chồng. Tuy nhiên, ngoài việc không được phép quan hệ với vợ thì anh còn bị vợ trách móc và kiểm soát điện thoại hàng ngày.

Thời gian kéo dài khoảng 1 năm với tình trạng mỗi ngày đều bị hăm dọa khiến anh ngày càng ức chế, rối loạn lo âu phải đi điều trị chuyên khoa tâm thần. Hiện tình trạng rối loạn lo âu đã ổn nhưng anh T. lại mất ham muốn tình dục và không còn khả năng cương.

Tại trung tâm, anh được thăm khám và điều trị. Hiện bệnh tình cũng dần hồi phục. Tuy nhiên, anh T. và vợ cần được bác sĩ tư vấn về vấn đề căng thẳng kéo dài trong chuyện chăn gối để cùng nhau giải tỏa và hòa hợp trở lại.

Cùng trường hợp tương tự, anh L.T.M (32 tuổi, ngụ Long An) cũng bị rối loạn chức năng tình dục do áp lực có con vì đã "thả" hơn 1 năm nhưng chưa có tin vui. Anh M. cho biết vợ anh 38 tuổi và mong con nhưng không chịu đi khám hiếm muộn. Trong khi đó, hàng ngày, anh phải nghe vợ trách móc vì lỗi do bản thân anh khiến không thể mang thai. Điều này khiến anh M. rơi vào căng thẳng, mệt mỏi vì mỗi ngày vợ ép đi khám nhiều nơi.

Tình trạng kéo dài khiến anh mất ham muốn tình dục. Qua thăm khám, kiểm tra nội tiết sinh dục và sức khỏe sinh sản của anh, các bác sĩ kết luận kết quả tinh dịch đồ của anh M. tốt nhưng do căng thẳng kéo dài dẫn đến tình trạng mất ham muốn tình dục và "không hoàn thành nhiệm vụ", cảm giác sợ khi phải "trả bài". Sau điều trị, các bác sĩ cũng tư vấn cho 2 vợ chồng anh M. nên đi khám chức năng sinh sản, đặc biệt là người vợ, để có giải pháp tốt nhất.

Theo bác sĩ Duy, thống kê trong các nguyên nhân gây nên tình trạng rối loạn chức năng tình dục thì có đến 30%-40% do nguyên nhân tâm lý. Trong đó, tình trạng căng thẳng kéo dài do bạo hành tâm lý từ phía gia đình hiện tại đang có khuynh hướng gia tăng.

"Bạo hành tình dục không chỉ đơn thuần bằng hành động, mà có thể bằng những lời nói, thái độ của người vợ khiến cho chồng càng tự ti, lo âu, thậm chí trầm cảm. Việc không phù hợp hay bất đồng trong chuyện chăn gối của hai vợ chồng nên cần đến cơ sở y tế có chuyên gia y học giới tính và tâm lý để được hỗ trợ kịp thời" - bác sĩ Duy nhấn mạnh.