Bị ung thư ở tuổi 40, Tống Mỹ Linh vẫn sống thọ 106 tuổi: Bí quyết nằm ở 2 loại nước uống Việt Nam giá chỉ vài nghìn đồng

Nữ quyền, bệnh tật và hành trình sống hơn một thế kỷ

Bà Tống Mỹ Linh (Soong Mei-ling, 1898–2003) là một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Từng được mệnh danh là "Đệ nhất phu nhân Trung Hoa", bà đại diện cho hình ảnh hiện đại, tinh tế và tri thức, đồng thời là biểu tượng sắc đẹp và nghị lực.

Ít ai biết rằng, ở tuổi 40, Tống Mỹ Linh từng mắc ung thư vú, căn bệnh hiểm nghèo vào thời điểm y học còn hạn chế. Tuy nhiên, bà đã chiến đấu ngoan cường, kết hợp giữa điều trị Tây y và chăm sóc bản thân theo lối sống kỷ luật, giúp kéo dài tuổi thọ đến 106 tuổi.

Ở tuổi 100, khi khám tổng quát tại Mỹ, bác sĩ ghi nhận bà không mắc bệnh tim mạch, huyết áp hay rối loạn mỡ máu, điều hiếm thấy ngay cả với người khỏe mạnh trung niên. Bí quyết của bà, ngoài tinh thần lạc quan, còn nằm ở thói quen uống trà xanh và nước chanh - hai thức uống đơn giản nhưng giàu giá trị sinh học, được bà duy trì suốt hàng chục năm.

"Thức uống quốc dân" giúp Tống Mỹ Linh trẻ lâu và khỏe mạnh

Trà xanh - nguồn năng lượng chống lão hóa và ung thư

Theo nhiều tài liệu, Tống Mỹ Linh yêu thích trà xanh đến mức bà yêu cầu người giúp việc chuẩn bị sẵn để có thể uống suốt cả ngày. Bà tin rằng trà xanh giúp làm sạch miệng, thanh lọc khí huyết, làm mềm mạch máu và duy trì tinh thần tỉnh táo.

Hiện nay, khoa học hiện đại đã chứng minh phần lớn nhận định này là chính xác. Trà xanh chứa Epigallocatechin gallate (EGCG) - một polyphenol mạnh có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI, 2019) cho thấy, phụ nữ uống từ 2 - 3 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn 27% so với người không uống. Một báo cáo của Harvard Health (2021) khẳng định, EGCG trong trà xanh giúp giảm cholesterol xấu (LDL), ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, L-theanine, một axit amin đặc trưng trong trà xanh giúp tăng sóng alpha trong não, mang lại cảm giác thư giãn, cải thiện trí nhớ và chất lượng giấc ngủ.

Không chỉ tốt cho sức khỏe nội tạng, trà xanh còn được chứng minh là "thần dược" của làn da. Theo một nghiên cứu của Đại học Seoul (2020), chiết xuất EGCG có khả năng bảo vệ da khỏi tia UV, ngăn hình thành nếp nhăn và giảm sắc tố.

"Trà xanh là thực phẩm tự nhiên hiếm hoi có thể tác động đồng thời đến hệ tim mạch, thần kinh và da liễu - ba yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ," Tiến sĩ Hideki Kondo, Đại học Kyoto nhận định.

Nước chanh - liều vitamin C của tinh thần trẻ trung

Bên cạnh trà xanh, bà Tống Mỹ Linh bắt đầu mỗi buổi sáng bằng một cốc nước chanh ấm. Bà tin rằng chanh giúp "thanh lọc cơ thể, làm mềm mạch máu và dưỡng da từ bên trong".

Khoa học hiện đại cũng đã xác nhận: Vitamin C trong chanh là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, tăng sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi da. Nghiên cứu của Đại học Cambridge (2020) cho thấy, uống nước chanh vào buổi sáng giúp kích hoạt men tiêu hóa, cân bằng pH dạ dày và hỗ trợ đào thải độc tố qua gan. Một nghiên cứu khác của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ chỉ ra rằng người uống nước chanh hằng ngày có nguy cơ mắc sỏi thận thấp hơn 15 - 20% so với nhóm không uống.

Bà Tống thường uống nước chanh pha loãng, không thêm đường, kết hợp ăn nhẹ trái cây và bánh quy - bữa sáng đơn giản nhưng giữ năng lượng ổn định.

Lối sống "tĩnh mà động": Cách bà đánh bại tuổi tác

Không chỉ nhờ dinh dưỡng, Tống Mỹ Linh còn nổi tiếng với tác phong chừng mực và tinh thần điềm nhiên. Bà từng nói: "Mọi việc trong đời đều có được và mất. Học cách buông bỏ, tâm an thì thân tự khỏe."

Y học hiện đại hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Các nghiên cứu về stress và lão hóa đã chứng minh: căng thẳng kéo dài làm tăng hormone cortisol, phá vỡ collagen và đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào.

Trung tâm Y tế Johns Hopkins (2021) ghi nhận: người có tâm lý lạc quan sống thọ trung bình hơn 10 năm so với người bi quan. Một nghiên cứu kéo dài 35 năm tại Đại học Harvard cho thấy nhóm người duy trì cảm xúc tích cực có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 45%.

Bà Tống không theo đuổi thể thao khắc nghiệt, nhưng duy trì thói quen đi bộ nhẹ và thiền định ngắn mỗi ngày. Cách sống "tĩnh mà động" này giúp cơ thể hấp thu oxy đều, kích thích lưu thông máu và duy trì khả năng tập trung.

Trường hợp của Tống Mỹ Linh là minh chứng rõ ràng rằng: tuổi thọ không chỉ đến từ gene hay tiền bạc, mà từ sự hiểu biết và kỷ luật với chính cơ thể mình. Bà không chạy theo các phương pháp chăm sóc xa xỉ, không dùng thực phẩm chức năng hay liệu pháp đắt tiền. Bí quyết trường thọ của bà nằm trong hai thức uống phổ thông nhất thế giới - trà xanh và nước chanh, cùng lối sống tối giản, tích cực và có mục đích. L ắng nghe cơ thể, chọn lối sống thanh đạm, uống trà, ăn nhẹ, giữ tâm an chính là cách đẩy lùi bệnh tật tốt nhất.

Câu chuyện chống chọi bệnh tật của bà cũng là một lời nhắc nhở giữa thời đại đầy áp lực hôm nay: "Đôi khi, sức khỏe không đến từ thứ đắt tiền, mà từ những điều giản dị nhất - một tách trà xanh, một hơi thở sâu và một tâm hồn biết bình yên."

Ở Việt Nam, trà xanh và chanh là những nguyên liệu rẻ tiền, có mặt ở mọi vùng quê, nhưng lại chứa trong đó triết lý dưỡng sinh sâu sắc: giữ tâm tĩnh, sống điều độ và tận hưởng sự giản dị.







