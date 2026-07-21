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Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Anh Văn
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Thủ tướng quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Đại học chuyên ngành Luật; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Tiến Hải là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7/2025, sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

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