Sau khi bị rắn đuôi chuông cắn hai lần, Chris Howarth phải trải qua 12 ngày điều trị tại hai bệnh viện, sử dụng tổng cộng 54 lọ huyết thanh kháng nọc. Hóa đơn y tế của gia đình lên tới khoảng 1,3 triệu USD trước bảo hiểm.

Cuối tháng 5, Chris Howarth, một ông bố ba con sống tại Idaho (Mỹ), đến thăm bố mẹ ở Oroville, bang California cùng vợ và các con. Chuyến thăm gia đình bất ngờ trở thành cuộc chiến giành sự sống sau khi ông bị một con rắn đuôi chuông cắn hai lần.

Theo The Independent, vụ việc xảy ra ngày 26/5/2026 khi Chris ra ngoài kiểm tra đường nước tại nhà bố mẹ. Ông cảm thấy như vừa giẫm phải một vật sắc nhọn nhưng nhanh chóng nhận ra đó là một con rắn đuôi chuông phương Tây.

Vết cắn trên chân Chris. Ảnh: The Independent.

Con rắn đã cắn ông hai lần vào chân. Một trong hai vết cắn được cho là xuyên vào tĩnh mạch, khiến nọc độc nhanh chóng đi vào máu.

Bệnh viện cạn sạch huyết thanh kháng nọc

Chris chạy vào nhà báo cho vợ. Ban đầu, Jenny Howarth tưởng chồng đang nói đùa, nhưng tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng.

Khi được đưa tới Oroville Hospital, Chris đã bắt đầu có các triệu chứng như tê lưỡi, sưng hạch bạch huyết và khó thở. Ông được truyền huyết thanh kháng nọc khoảng một giờ sau khi bị cắn.

Ông được truyền huyết thanh kháng nọc khoảng một giờ sau khi bị cắn. Ảnh: Need To Know

Trong 24 giờ đầu tiên, các bác sĩ đã phải sử dụng tới 18 lọ huyết thanh. Tình trạng của Chris tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày sau đó. Ông bị sưng chân và phát triển đông máu nội mạch lan tỏa (DIC), một rối loạn đông máu nghiêm trọng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ phải sử dụng thêm huyết tương, tiểu cầu và nhiều biện pháp điều trị khác để kiểm soát tình trạng của ông.

Trong quá trình điều trị tại Oroville Hospital, Chris đã được sử dụng tổng cộng 36 lọ huyết thanh kháng nọc.

Đến khoảng ngày thứ sáu, bệnh viện không còn huyết thanh để tiếp tục điều trị cho ông. Chris sau đó được chuyển bằng trực thăng tới Stanford Medical Center ở Palo Alto, cách Oroville khoảng 185-200 dặm.

Chris sau đó được chuyển bằng trực thăng tới Stanford Medical Center ở Palo Alto, cách Oroville khoảng 185-200 dặm. Ảnh: Need To Know

Tại Stanford, các bác sĩ tiếp tục sử dụng thêm 18 lọ, nâng tổng số huyết thanh kháng nọc Chris được truyền trong toàn bộ quá trình điều trị lên 54 lọ.

Các bác sĩ tại Stanford cũng chuyển sang một loại huyết thanh khác. Theo gia đình, tình trạng của Chris sau đó bắt đầu được cải thiện. Ông đồng thời phải trải qua nhiều lần xét nghiệm, chụp CT và truyền các chế phẩm máu như tiểu cầu, huyết tương và cryo.

Chris trải qua tổng cộng 12 ngày điều trị, trong đó có thời gian nằm tại khu chăm sóc tích cực ở cả hai bệnh viện. Sau đó, ông được xuất viện và trở về Idaho cùng vợ con.

54 lọ huyết thanh và hóa đơn 1,3 triệu USD

Cuộc chiến của gia đình Howarth chưa kết thúc khi Chris rời bệnh viện. Tổng hóa đơn từ hai bệnh viện lên tới khoảng 1,3 triệu USD trước khi bảo hiểm chi trả. Đây tương đương khoảng 34 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá khoảng 26.000 đồng/USD.

Con rắn đuôi chuông trong vụ việc. Ảnh: Need To Know

Gia đình cho biết họ được thông báo chi phí của huyết thanh kháng nọc vào khoảng 13.000 USD/lọ. Nếu lấy mức giá này nhân với 54 lọ đã sử dụng, con số tương đương khoảng 702.000 USD.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng 702.000 USD là toàn bộ chi phí huyết thanh thực tế hay rằng 1,3 triệu USD là số tiền Chris phải tự thanh toán. Đây là những con số được gia đình cung cấp dựa trên hóa đơn và thông tin bệnh viện thông báo; phần chi phí cuối cùng mà gia đình phải chịu sau bảo hiểm vẫn chưa được xác định.

Đáng chú ý, Jenny cho biết một đêm tại khu chăm sóc tích cực của Stanford được tính khoảng 61.000 USD theo hóa đơn mà gia đình nhận được. Ngoài huyết thanh, hóa đơn còn bao gồm nhiều khoản điều trị, xét nghiệm, truyền máu, chăm sóc tích cực và vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng.

Vẫn chưa hồi phục hoàn toàn

Vài tuần sau khi xuất viện, Chris vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường.

Jenny cho biết chồng mình mới hồi phục khoảng 80%. Chân ông vẫn đau và sưng, tình trạng trở nên rõ hơn sau khi hoạt động nhiều. Tuy nhiên, điều khiến Chris gặp khó khăn nhất là tình trạng mệt mỏi kéo dài, khiến ông dễ kiệt sức.

Chris cũng chưa thể lập tức quay lại công việc. Trong khi đó, Jenny phải dành thời gian chăm sóc chồng, khiến gia đình đồng thời chịu áp lực về thu nhập.

Gia đình Chris Howarth. Ảnh: Need To Know

Một chiến dịch GoFundMe được lập để hỗ trợ Chris trong quá trình hồi phục, chi phí điều trị và khoản thu nhập bị mất. Trang gây quỹ hiện ghi nhận hơn 21.000 USD tiền ủng hộ trên mục tiêu 24.000 USD.

Trường hợp của Chris cũng thu hút sự chú ý bởi thời điểm xảy ra vụ việc. Gia đình cho biết hôm ông bị cắn trời có mưa và con rắn gần như không phát ra tiếng cảnh báo mà Chris có thể nghe thấy.

Theo SFGATE, đây là một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Phần lớn bệnh nhân bị rắn đuôi chuông cắn không cần tới lượng huyết thanh lớn như vậy. Việc Chris phải sử dụng tới 54 lọ tại hai bệnh viện cho thấy mức độ nghiêm trọng bất thường của ca nhiễm độc.

Gia đình Howarth sau đó muốn chia sẻ câu chuyện để mọi người cảnh giác hơn với rắn đuôi chuông, đặc biệt trong những điều kiện thời tiết và môi trường mà nhiều người có thể không nghĩ rằng loài rắn này xuất hiện.

Với Chris, một chuyến thăm gia đình tưởng như bình thường đã biến thành 12 ngày cấp cứu, 54 lọ huyết thanh kháng nọc và một hóa đơn y tế lên tới khoảng 1,3 triệu USD. Dù đã trở về nhà, ông vẫn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn.