Bí quyết sở hữu một cơ thể khỏe mạnh trong kỳ nghỉ lễ dài

Đối với hầu hết mọi người, Tết là dịp ăn uống "thả ga" và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong năm. Tuy nhiên, áp dụng lối sống kém lành mạnh, dù chỉ trong một thời gian ngắn cũng hoàn toàn có thể ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.

Một số người do ăn uống không điều độ kết hợp với thói quen lười tập luyện đã tăng cân rõ rệt sau kì nghỉ. Để tránh tình trạng này, dưới đây là vài bí quyết đơn giản giúp bạn vừa sở hữu một cơ thể khỏe mạnh vừa không ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi bên gia đình ngày lễ:

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc rất quan trọng với mọi người ở mọi lứa tuổi để có một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta lại cắt giảm khoảng thời gian nghỉ ngơi này dành cho công việc, nhu cầu cá nhân và gia đình.

Khi thiếu ngủ trở thành thói quen, bạn có nguy cơ cao mắc bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp, bệnh tim và thậm chí đột quỵ. Hơn nữa, tình trạng này còn tác động không nhỏ tới sức khỏe tâm lý, từ đó khiến kỳ nghỉ lễ bên gia đình và người thân của bạn không còn trọn vẹn.

Trên thực tế, chỉ một đêm thiếu ngủ cũng đủ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ thể vào sáng hôm sau. Do đó, dù bận rộn với các buổi tiệc đến đâu, mọi người đừng quên duy trì thói quen ngủ đủ giấc để bảo vệ sức khỏe.

Ngủ đủ giấc rất quan trọng với mọi người ở mọi lứa tuổi để có một cơ thể khỏe mạnh.

Uống nước thường xuyên

Khoảng 60% trọng cơ thể được tạo thành từ nước nên tầm quan trọng của chất lỏng này đối với sức khỏe là điều không thể bàn cãi. Các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là thận, cần bổ sung đủ nước để hoạt động bình thường.

Do vậy, tránh mất nước và đảm bảo uống đủ nước là việc làm vô cùng cần thiết trong kỳ nghỉ, thời điểm mọi người có xu hướng tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn nhất trong năm.

Nước được tích trữ giữa các lớp da và góp phần thúc đẩy quá trình đổ mồ hôi làm mát cơ thể. Một số nhà khoa học cho rằng, khi thiếu nước, nhiệt độ cơ thể tăng cao có khả năng gây căng thẳng và mệt mỏi.

Tránh mất nước và đảm bảo uống đủ nước là việc làm vô cùng cần thiết trong kỳ nghỉ, thời điểm mọi người có xu hướng tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn nhất trong năm.

Rèn luyện

Tập thể dục là một trong những thói quen cần duy trì nhất trong ngày lễ để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, dù nhận thức được lợi ích của việc làm này, hầu hết mọi người đều tự tìm lời bào chữa với vô vàn lý do nhằm tránh rèn luyện cơ thể. Trên thực tế, không mấy người có đủ động lực lẫn kiên trì rời khỏi giường tập thể dục và thực hiện thói quen này lâu dài.

Nếu bạn đang nằm trong nhóm người lười vận động, đừng quá tự ti. Hầu hết mọi người đều gặp khó khăn khi duy trì thói quen lành mạnh này. Theo Roger Lawson, chuyên gia thể hình tại Viện National Association for Health and Fitness ở Buffalo, New York, bạn không nên đặt ra những mục tiêu xa vời, ép buộc bản thân phải làm những việc mình ghét mỗi ngày.

Nếu không hứng thú với việc dậy sớm tập thể dục trong ngày lễ, bạn có thể lựa chọn cách khác như đi bộ, đạp xe, tập yoga và thậm chí nâng tạ tại nhà.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh

Đây có thể là việc làm khó khăn nhất trong kỳ nghỉ lễ. Chúng ta khó lòng từ chối các buổi tiệc với nhiều món ăn dầu mỡ, khó tiêu ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên lên kế hoạch những thực phẩm sẽ tiêu thụ.

Nếu vừa có một buổi tiệc lớn hôm trước, hãy tăng lượng rau xanh, các loại đậu, trái cây tươi trong khẩu phần ăn vào sáng hôm sau. Đồng thời, bạn cũng đừng quên hạn chế sử dụng đồ uống có cồn như rượu bia hay chứa nhiều cafein như cà phê nhằm bảo vệ sức khỏe đường ruột.

Nếu vừa có một buổi tiệc lớn hôm trước, hãy tăng lượng rau xanh, các loại đậu, trái cây tươi trong khẩu phần ăn vào sáng hôm sau.

Lên kế hoạch thanh lọc cơ thể

Sau những ngày ăn uống "thả ga", đã đến lúc mọi người cần lên kế hoạch thanh lọc cơ thể. Sức khỏe đường ruột rất quan trọng trong việc duy trì hệ thống thải độc hoạt động bình thường.

Khi nhắc tới hệ tiêu hóa, chúng ta không thể không kể đến prebiotic, một loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Mất cân bằng các vi khuẩn trong đường ruột có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm chất lượng ăn uống kém. Sự thay đổi của vi khuẩn này có thể gây suy yếu hệ miễn dịch và khả năng giải độc của cơ thể, từ đó gia tăng nguy cơ mắc viêm nhiễm.

Các thực phẩm giàu prebiotic bao gồm cà chua, atisô, chuối, măng tây, hành tây, tỏi và yến mạch. Do đó hãy bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn dịp Tết để cơ thể luôn nhẹ nhõm nhé!