Bí quyết loại trừ đau lưng

Đi tìm nguyên nhân gây đau lưng



Đau lưng có hai loại nguyên nhân cơ bản sau đây: Đau lưng do tác động cơ học và đau lưng do hiện tượng viêm.

Đau lưng do tác động cơ học: Đây là loại đau lưng hay gặp ở lứa tuổi đã trưởng thành và đặc biệt là người cao tuổi như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, gai đôi cột sống...

Thoái hóa cột sống thường hay xảy ra ở vị trí sụn khớp và đĩa đệm bởi do hiện tượng trọng lực của cơ thể quá nặng tác động hằng ngày lên cột sống và cả tác động của trọng lực đè lên vai gáy rồi tác động xuống đốt sống (ví dụ như ngồi làm việc nhiều giờ không vận động). Khi cột sống bị thoái hóa thì triệu chứng đau lưng được thể hiện khá sớm buộc người bệnh phải đi khám.

Đau lưng do hiện tượng viêm: Trong các nguyên nhân gây viêm có thể xảy ra ngay tại cột sống như viêm đĩa đệm, lao cột sống, ung thư cột sống, viêm khớp cùng chậu... và cũng có nhiều trường hợp đau lưng nhưng lại do viêm nhiễm ở một cơ quan khác như viêm phần phụ ở nữ giới, viêm dạ dày - tá tràng, viêm tiết niệu (do sỏi hoặc do vi khuẩn)...

Các loại bệnh kiểu như thế này thường gây đau lưng một cách âm ỉ.

Tập kéo căng cơ mông giúp giảm đau lưng.

Làm thế nào để ngừa đau lưng?

Trước hết người bị đau lưng nên tự xem xét bản thân mình đau lưng có từ bao giờ và có những hiện tượng gì liên quan đến đau lưng hay không?

Ví dụ hay đau lưng vào thời gian nào trong ngày, đau có liên tục không, cơn đau có dữ dội hay âm ỉ; có tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu són, nước tiểu có máu, nước tiểu đục hoặc sau mang vác nặng; bưng bê vật nặng, sai tư thế; đau lưng có liên quan đến đau dạ dày hay không; đau lưng ở đoạn nào (phía trên hay vùng thắt lưng); đau có lan ra các vùng xung quanh hay không?

Cũng không nên tự mình chẩn đoán bệnh cho mình mà cần đi khám bệnh ở những cơ sở y tế chuyên khoa. Bác sĩ có thể yêu cầu làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây đau lưng như: chụp Xquang, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ... Có khá nhiều trường hợp khi tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục thích hợp thì đau lưng cũng dần dần khỏi.

Bí quyết để không bị đau lưng

Khi biết rõ nguyên nhân gây đau lưng, thầy thuốc sẽ có chỉ định điều trị thích hợp và khi loại trừ được nguyên nhân thì triệu chứng đau lưng cũng biến mất. Tuy vậy, cũng có nhiều trường hợp mặc dù biết rõ căn nguyên nhưng giải quyết triệt để căn nguyên đó không phải đơn giản trong ngày một, ngày hai hay trong vài ba tuần.

Nhiều nhà chuyên môn khuyên rằng sau khi đã điều trị khỏi chứng đau lưng thì không nên để tái phát nguyên nhân đó, bởi để tái phát thì đau lưng còn tăng hơn nhiều lần so với trước.

Ngoài việc tìm căn nguyên để điều trị thì các việc làm khác hỗ trợ cũng rất cần thiết như tập thể dục nhẹ nhàng tùy theo sức mình và bệnh của mình ví dụ như thoát vị đĩa đệm nên đi bộ trên nền phẳng; không đi xe đạp, xe máy, ôtô những nơi gây xóc, mấp mô, nhiều ổ gà...

Các động tác đi bộ hoặc tập thể dục cho người thoái hóa cột sống cũng rất cần tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị, theo dõi sức khỏe cho mình.

Việc dùng thuốc để điều trị căn nguyên gây đau lưng không phải tùy tiện mà cần tuân thủ y lệnh một cách tuyệt đối của bác sĩ. Tuyệt đối không được tự mua thuốc để điều trị hoặc cùng một lúc cả thuốc Tây y cả thuốc Đông y.

Trong điều kiện cho phép có thể đều trị Đông, Tây y kết hợp, ví dụ như uống thuốc Tây y kết hợp xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt hoặc lý liệu pháp. Người bệnh cũng đừng quên đi khám bệnh định kỳ để được theo dõi bệnh một cách liên tục đề phòng bệnh đau lưng tái phát.