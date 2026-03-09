Bí quyết giúp lan ý nở hoa liên tục mà không cần phân bón đắt tiền

Lan ý là loại cây trồng trong nhà rất đẹp, nhưng đôi khi chúng khiến người trồng thất vọng khi những bông hoa trắng rụng đi ngay sau khi vừa mang cây về nhà. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, và đôi khi cây không nở hoa trở lại.

Để giúp cây phát triển khỏe mạnh và ra hoa lâu hơn, việc bón phân thường xuyên trong mùa sinh trưởng là rất quan trọng. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện, nhưng nhiều người làm vườn hiện nay ưu tiên phương pháp hữu cơ, chẳng hạn như tận dụng bã cà phê còn lại.

Chia sẻ trên trang Facebook Gardening Tips and Tricks, Alice Wallis viết: “Chỉ muốn chia sẻ với mọi người cách tôi nuôi dưỡng cây lan ý mỗi năm để cây nở hoa liên tục.”

“Tôi dùng máy pha cà phê mỗi ngày, và thay vì vứt đi, tôi giữ phần bã cà phê còn lại.”

Bã cà phê là phân bón hữu ích cho cây trồng, trong đó có lan ý.

“Chúng mất vài ngày để khô, sau đó tôi rắc chúng quanh gốc cây. Có vẻ cách này khá hiệu quả sau khi một người bạn giới thiệu.”

Alice cũng đăng kèm một bức ảnh cây lan ý nở rộ, với lá xanh bóng và những bông hoa trắng nổi bật.

Vì sao bã cà phê là phân bón hiệu quả?

Bã cà phê chứa nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng như kali, magiê và canxi. Đây đều là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây phát triển tốt.

Hướng dẫn cách bón bã cà phê cho lan ý.

Ngoài việc rắc bã cà phê lên đất, bạn cũng có thể hòa bã cà phê với nước để tưới cho cây lan ý của mình, giúp bổ sung dinh dưỡng khi cung cấp nước.

Bã cà phê cũng có thể trộn trực tiếp vào đất trồng, đặc biệt hữu ích khi bạn chuyển cây lan ý sang chậu lớn hơn.

Tuy nhiên, dù bã cà phê rất tốt cho một số loại cây trong nhà và ngoài trời, một số loài khác như oải hương, hương thảo và các loại cây mọng nước lại có thể bị ảnh hưởng bởi độ axit của chúng.

Một loại phân bón tự nhiên khác là vỏ chuối, hoạt động theo cách tương tự, cung cấp cho lan ý những dưỡng chất cần thiết để phát triển khỏe mạnh.

Hãy nhớ chỉ bón phân trong mùa sinh trưởng và không nên bón quá nhiều, vì điều này có thể làm ức chế sự phát triển của cây.

Lưu ý khác

Lan ý là loại cây cảnh trong nhà khá dễ chăm sóc, nhưng để cây luôn xanh tốt và ra hoa đều đặn, người trồng cần chú ý đến một số yếu tố quan trọng.

Cây phát triển tốt nhất trong môi trường ánh sáng gián tiếp, tránh ánh nắng trực tiếp vì có thể làm cháy lá.

Đất trồng nên tơi xốp, thoát nước tốt để tránh tình trạng úng rễ. Lan ý cũng cần được tưới nước đều đặn, giữ cho đất luôn ẩm nhưng không quá ướt. Khi thấy lá bắt đầu rũ xuống, đó thường là dấu hiệu cây cần được bổ sung nước.

Ngoài ra, người trồng cũng nên lau sạch lá định kỳ để loại bỏ bụi bẩn, giúp cây quang hợp tốt hơn.

Nếu được chăm sóc đúng cách, lan ý không chỉ mang lại vẻ đẹp thanh lịch cho không gian sống mà còn có thể sống và nở hoa trong nhiều năm.