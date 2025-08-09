Bí quyết giữ dáng nóng bỏng của bạn gái nam thần Hollywood: Có chế độ ăn theo xét nghiệm máu mà ít người biết

Bí quyết giữ dáng nóng bỏng của bạn gái Joe Manganiello: Chế độ ăn theo xét nghiệm máu và chăm chỉ luyện tập

Caitlin O'Connor, bạn gái của nam diễn viên Joe Manganiello, sở hữu thân hình đáng mơ ước và được đánh giá là một trong những người có thân hình nóng bỏng nhất trên Instagram. Cô đã tiết lộ bí quyết giữ dáng của mình là chế độ ăn uống dựa trên kết quả xét nghiệm máu và thói quen tập luyện đều đặn.

Người đẹp 36 tuổi thường xuyên đăng tải những hình ảnh bikini trong các kỳ nghỉ trên bãi biển cùng bạn trai ngôi sao của "Magic Mike". Mới đây, nữ diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình kiêm nhà sản xuất phim đã chia sẻ với Daily Mail về bí quyết giữ dáng của mình.

Nữ diễn viên truyền hình nói với Daily Mail: "Tôi ăn các bữa ăn từ Precision Food Works dựa trên kết quả xét nghiệm máu của tôi, được thiết kế đặc biệt cho sức khỏe của tôi". Chương trình dinh dưỡng của Precision Food Works là dịch vụ giao bữa ăn đáp ứng nhu cầu của "từng cá nhân theo một cách thức khoa học đáng kinh ngạc bằng cách sử dụng dựa theo kết quả xét nghiệm máu", theo trang web của công ty. Phần mềm của Precision Food Works sử dụng các "thuật toán độc quyền để tạo ra các công thức nấu ăn được cá nhân hóa, chứa lượng protein, carbohydrate và chất béo chính xác theo yêu cầu".

Trang web của công ty cho biết: "Chúng tôi cung cấp dịch vụ phân tích máu/nước tiểu dinh dưỡng hiện đại, được tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của từng cá nhân. Mặc dù việc xét nghiệm cực kỳ khoa học, nhưng kết quả được diễn giải theo cách rất dễ hiểu đối với khách hàng".

Bạn trai của cô, Joe - người mà cô gọi là "tình yêu" của mình - cũng đang áp dụng chế độ ăn kiêng này. Cô cho biết thêm rằng, anh ấy yêu thích chương trình này vì nó được thiết kế riêng cho từng người.

Joe Manganiello là diễn viên nổi tiếng của giới Hollywood không chỉ bởi diễn xuất ấn tượng mà còn bởi vẻ ngoài điển trai, body hấp dẫn. Với thân hình cơ bắp cuồn cuộn, sừng sững như một vị thần Hy Lạp, nam diễn viên U50 này được bình chọn là một trong những người đàn ông có thân hình đẹp nhất mọi thời đại. Ngôi sao sinh năm 1976 từng làm mưa làm gió trên màn ảnh thông qua các bộ phim như True Blood, Magic Mike...

O'Connor cho biết thêm rằng cô luôn giữ đủ nước mỗi ngày và rất chăm tập thể dục: "Tôi uống 2,5 lít nước mỗi ngày, đó là điều bắt buộc".

O'Connor nói với Daily Mail: "Tôi thích tập thể dục và tập luyện từ ba đến năm lần một tuần hoặc thường xuyên nhất có thể khi đi du lịch". Cô có một loạt các bài tập yêu thích giúp cô luôn giữ được phong độ.

O'Connor nói thêm: "Tôi thích tập Pilates mỗi tuần một lần. Tôi cũng thích tập tạ càng nhiều càng tốt! Tôi ghét cardio nhưng tôi phải tập! Vì vậy, tôi đi bộ 45 phút lên dốc hoặc cầu thang". Cô thường tập luyện cùng Manganiello và cho biết: "Anh ấy là một người bạn tập tuyệt vời".

Hiện Caitlin là phóng viên của E! News. Với tư cách là một diễn viên, Caitlin đã đóng vai Dyan Cannon trong "Winning Time" của HBO và là khách mời trong tập cuối của "Two and a Half Men".

Chế độ ăn theo xét nghiệm máu: Dinh dưỡng cá nhân hóa

Khi nói về ăn uống, không có một công thức chung nào phù hợp với tất cả mọi người. Chế độ ăn theo xét nghiệm máu, hay còn gọi là dinh dưỡng cá nhân hóa, dựa trên quan điểm rằng cơ thể mỗi người là độc nhất và cần một kế hoạch ăn uống riêng biệt. Thay vì tuân theo một danh sách thực phẩm "tốt" hay "xấu" chung chung, phương pháp này sử dụng các chỉ số sinh học của bạn để tạo ra một thực đơn tối ưu.

Nguyên lý hoạt động:

Chế độ ăn này bắt đầu bằng việc phân tích một bảng xét nghiệm máu toàn diện, bao gồm các chỉ số quan trọng như:

Đường huyết (Glucose) và Insulin: Giúp xác định khả năng chuyển hóa đường của cơ thể và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Mỡ máu (Cholesterol và Triglyceride): Đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch và xơ vữa động mạch.

Các chỉ số về gan, thận: Cho biết chức năng hoạt động của các cơ quan này.

Các vitamin và khoáng chất: Phát hiện tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng (ví dụ: Vitamin D, B12, sắt).

Nồng độ hormone: Kiểm tra sự cân bằng nội tiết tố, ảnh hưởng đến cân nặng và tâm trạng.

Dựa trên các kết quả này, chuyên gia dinh dưỡng sẽ tư vấn để bạn xây dựng một thực đơn phù hợp.



