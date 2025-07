Sao nữ quyến rũ nhất phim "Sex and the City" 60 tuổi vẫn đẹp rạng rỡ: Từng khổ sở vì 1 kiểu làm đẹp

Sao nữ quyến rũ nhất phim “Sex and the City”

“Sex and the City” gây tiếng vang nhờ những câu chuyện táo bạo về tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp của phụ nữ hiện đại. Bộ phim này còn nổi tiếng nhờ dàn diễn viên nữ nổi bật, mỗi người một vẻ từ quyến rũ, sắc sảo đến ngọt ngào, cổ điển. Trong số đó, Kristin Davis - người vào vai Charlotte York - luôn mang đến hình ảnh một phụ nữ thanh lịch, nhẹ nhàng với vẻ đẹp chuẩn mực của thập niên 90. Đôi mắt to tròn, làn da sáng và nụ cười tươi tắn giúp cô trở một trong những biểu tượng nhan sắc được yêu mến tại Hollywood. Cô cũng được bình chọn là sao nữ quyến rũ nhất phim “Sex and the City”.

Kristin Davis trong bộ phim "Sex and the City" (Ảnh: Getty).

Dù đã ở độ tuổi 60, Kristin vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, đầy sức sống. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là vóc dáng của cô gần như không mấy thay đổi sau hơn hai thập kỷ kể từ khi bộ phim ra mắt. Thế nhưng ít ai biết rằng, cô từng trải qua khoảng thời gian khổ sở vì một kiểu làm đẹp: tiêm filler.

Từng bị chế giễu không thương tiếc vì tiêm filler

Filler là một chất làm đầy, được tiêm vào dưới da nhằm mục đích làm đầy các rãnh nhăn, tăng thể tích vùng da bị lõm hoặc tạo hình thẩm mỹ cho một số vùng như môi, cằm, mũi, má… giúp gương mặt trông trẻ trung và cân đối hơn.

Theo chia sẻ với The Telegraph, Kristin thẳng thắn: “Tôi đã từng tiêm filler. Có lúc kết quả tốt đẹp, nhưng cũng có lúc tệ hại. Tôi đã phải tiêm chất làm tan filler, rồi bị chế giễu không thương tiếc. Điều đó đã khiến tôi khóc rất nhiều và cũng rất căng thẳng”.

Kristin Davis từng chọn tiêm filler để làm đẹp (Ảnh: New Beauty).

Kristin nhấn mạnh: “Bạn chỉ là người lựa chọn cách làm đẹp và tin tưởng vào tay nghề của các chuyên gia làm đẹp. Thế nhưng, khi có sự cố xảy ra, người ta lại chỉ đổ lỗi cho bạn chứ không phải các chuyên gia đó. Điều này giống như kiểu chính bạn là người tự chích kim vào mặt mình”.

Kristin cũng thừa nhận, chuyện cô bị chế giễu khi làm đẹp cho thấy áp lực của việc gìn giữ sắc đẹp trong giới giải trí. Cô đã luôn bị áp lực khi liên tục phải đối diện với hình ảnh hào nhoáng của chính mình ở tuổi đôi mươi trên màn ảnh. “Thật khó khi bạn luôn bị so sánh với phiên bản thời trẻ của mình”, Kristin nói.

60 tuổi vẫn giữ khí chất “nữ thần”

Kristin Davis trong buổi ra mắt phần 3 của bộ phim “And Just Like That…” vào tháng 5/2025 (Ảnh: Getty).

Sau sự cố tiêm filler, Kristin quyết định sống với chính hiện tại của mình. Cô đã tiêm tan fillers vào năm 2021 và tự tin khoe ảnh mặt mộc, tóc xoăn tự nhiên trên Instagram năm 2024. Khoảnh khắc đó đã giúp cô nhận được hàng loạt câu khen ngợi: “Đẹp tự nhiên hơn bao giờ hết”, “Đừng tiêm filler nữa nhé chị ơi!”, “Chị trông trẻ hẳn ra!” , “Trông như nữ thần!”.

Cô tâm sự: “Tôi không còn muốn chiến đấu với dấu hiệu thời gian. Tôi không đủ thời gian cho điều đó nữa”.

Ở tuổi 60, Kristin Davis vẫn đẹp, nhưng nét đẹp ấy không chỉ đến từ làn da mịn màng, vóc dáng thanh thoát mà còn tỏa sáng qua thái độ sống chân thật, bình thản trước thị phi và sự dũng cảm đối mặt với hệ thống chuẩn mực thẩm mỹ khắc nghiệt. Mới đây, cô đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu phần 3 của bộ phim And Just Like That nhờ diện mạo trẻ trung hơn so với tuổi thật. Khoảnh khắc này càng khẳng định rằng cô đang sống đúng, sống đẹp theo cách riêng mình. Câu chuyện của cô là bài học cho bất kỳ phụ nữ hiện đại nào: hãy sống cho mình, đẹp theo cách mình muốn chứ không phải theo cách người khác kỳ vọng.

