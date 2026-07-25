Bị nhắc nhở vì làm ồn trên tàu điện Thái Lan, nhóm khách nước ngoài có màn đáp trả gây phẫn nộ

Một đoạn video ghi lại cuộc "khẩu chiến" giữa một người phụ nữ Thái Lan và nhóm du khách trên tàu điện BTS ở Bangkok đã gây bão mạng xã hội, buộc Đại sứ quán Italy phải chính thức lên tiếng.

Đoạn clip gây tranh cãi

Một cuộc tranh cãi giữa một nữ hành khách người Thái Lan và nhóm du khách tuổi teen đến từ Italy trên tàu điện BTS ở Bangkok đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội nước này.

Sự việc bắt đầu khi một nhóm du khách nói chuyện lớn tiếng trên tàu BTS. Một nữ hành khách người Thái đã dùng điện thoại quay lại vì cho rằng nhóm này gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khi một thành viên trong nhóm phát hiện và cố che ống kính, người phụ nữ yêu cầu họ giữ im lặng.

Ảnh cut từ clip

Theo đoạn video được đăng tải trên TikTok ngày 23/7, các du khách giải thích rằng họ đang trao đổi vì không biết phải xuống ở ga nào. Tuy nhiên, người phụ nữ đáp lại rằng họ vẫn có thể nói chuyện với âm lượng vừa phải bởi tại Thái Lan, mọi người không có thói quen nói lớn trên các phương tiện giao thông công cộng.

Cuộc khẩu chiến trở nên căng thẳng hơn khi một nam du khách đáp trả: "Xin lỗi vì đã mang tiền đến đất nước các người" (Sorry for bringing money into your country). Hai bên sau đó liên tục lớn tiếng và dùng những lời lẽ xúc phạm nhau.

Trong lúc tranh cãi, nhóm du khách cho biết hướng dẫn viên không thông báo họ cần xuống ở ga nào. Người phụ nữ đáp rằng nếu muốn tham quan các địa điểm du lịch, họ nên đi tuyến Sukhumvit thay vì tuyến tàu chủ yếu phục vụ người dân đi làm.

Ở cuối đoạn video, một thành viên trong nhóm dọa gọi cảnh sát vì cả nhóm đều dưới 18 tuổi. Người phụ nữ lập tức đáp: "Cứ gọi đi."

Cuộc đối đầu chỉ kết thúc khi tàu dừng ở ga tiếp theo. Trước khi rời tàu, hai bên còn mỉa mai nhau bằng những câu "Bye bye" và tiếp tục buông lời chỉ trích.

Đoạn clip sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Một tài khoản tự nhận là hành khách có mặt trên cùng chuyến tàu cho biết nhóm du khách thực tế đi cùng một hướng dẫn viên và đã nhiều lần được nhắc nhở giữ trật tự nhưng không chấp hành. Theo người này, lực lượng an ninh đã được gọi đến ga Saphan Taksin nhưng không kịp can thiệp trước khi nhóm rời đi.

Đặc biệt, phát ngôn "mang tiền đến đất nước các người" đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là phát ngôn mang tính coi thường và phân biệt đối với người dân bản địa.

Đại sứ quán Italy tại Thái Lan lên tiếng

Trước áp lực dư luận, đơn vị tổ chức chuyến tham quan học tập đã phát đi thông cáo bày tỏ sự lấy làm tiếc về vụ việc. Đơn vị này cho biết phần lớn những người liên quan đều là học sinh chưa đủ 18 tuổi và sự phấn khích trong chuyến đi đã khiến một số em có hành vi vượt quá giới hạn. Tổ chức nhấn mạnh hành động của một vài cá nhân không đại diện cho giá trị cũng như tinh thần chung của cả đoàn.

Đơn vị cũng khẳng định luôn trân trọng và biết ơn sự đón tiếp của Thái Lan, đồng thời cam kết sẽ siết chặt công tác quản lý trong các chuyến đi sau nhằm nâng cao ý thức tôn trọng văn hóa, trách nhiệm cá nhân và ứng xử phù hợp khi ra nước ngoài.

Đến ngày 25/7, Đại sứ quán Italy tại Bangkok cũng ra tuyên bố chính thức về vụ việc.

Thông báo được Đại sứ quán Italy tại Bangkok đưa ra

Trong thông cáo, Đại sứ quán bày tỏ "vô cùng lấy làm tiếc" đối với sự cố, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi không phù hợp của nhóm du khách Italy chưa thành niên tham gia chuyến đi học tập, như những gì xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Đại sứ quán gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Thái Lan và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc, đồng thời khẳng định người Italy luôn trân trọng những giá trị mà xã hội Thái Lan đề cao như sự tôn trọng, lịch sự và tinh thần chung sống hài hòa.

Thông cáo cũng nhấn mạnh hành vi của nhóm học sinh không đại diện cho người dân Italy, cũng không phản ánh các giá trị về sự tôn trọng, tình hữu nghị và phép lịch sự vốn là nền tảng trong mối quan hệ lâu đời giữa Cộng hòa Italy và Vương quốc Thái Lan.

Nguồn: Thaiger