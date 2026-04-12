Bị người đàn ông tiêm máu nhiễm HIV vào người vì từ chối kết hôn, cô gái Ấn Độ tự kết thúc cuộc đời 1 tháng sau đó

Một phụ nữ Ấn Độ 24 tuổi, người đã bị một người đàn ông tiêm máu nhiễm HIV sau khi cô từ chối kết hôn với anh ta vào tháng trước, đã tự tử ở Hyderabad.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 3 khi nghi phạm Manohar đã cưỡng bức tiêm máu nhiễm HIV của mình vào người phụ nữ tại nhà cô - ngay sau khi cô hủy bỏ hôn ước với hắn. Theo cảnh sát, nghi phạm và nạn nhân là họ hàng, và cha mẹ cô ban đầu đã lên kế hoạch gả con gái mình cho hắn.

Vì bố mẹ của bị cáo đã nhiễm HIV, nên bố mẹ của người phụ nữ đã cho người đàn ông đi xét nghiệm vào tháng 9 năm ngoái và kết quả xét nghiệm cũng dương tính. Người phụ nữ đã hủy hôn lễ ngay lập tức, sau đó bị cáo đã tiêm cô ấy. Anh ta bị bắt giữ ngay lập tức.

Gần một tháng sau vụ việc, vào ngày 10/4 vừa qua, người phụ nữ được phát hiện treo cổ tại nhà riêng. Các thành viên trong gia đình đã nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện nhưng các bác sĩ tuyên bố người phụ nữ đã tử vong.

Theo cảnh sát, người phụ nữ này đã phải chịu áp lực tinh thần rất lớn.

Các nhà điều tra tin rằng cô gái đã phải vật lộn để đối phó với nỗi sợ hãi, sự kỳ thị xã hội và chấn thương tâm lý.

"Chúng tôi nghi ngờ rằng tác động tâm lý của vụ tấn công liên quan đến HIV đã đẩy cô ấy đến bước đường này. Tuy nhiên, chúng tôi đang xác minh mọi khía cạnh," thanh tra cảnh sát khu vực Pocharam cho biết.