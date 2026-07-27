Bị mỉa mai là "nghèo đến mức tằn tiện" vì không mua sữa công thức mà cho con bú: Mẹ bỉm ở biệt thự đáp trả cực gắt

"Sữa mẹ là thức ăn hoàn hảo nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ." - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dù các loại sữa công thức có hiện đại đến đâu thì cũng chỉ là sản phẩm mô phỏng, chẳng bao giờ thay thế hoàn toàn được sữa mẹ.

Bác sĩ nào cũng khuyên nên nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng thực tế, nhiều chị em vì hoàn cảnh riêng vẫn phải chọn sữa bột. Khi đã chọn dùng sữa công thức, các mẹ thường có tâm lý tự trấn an bằng những điểm cộng của nó: ra ngoài đỡ lếch thếch, chỉ cần pha sữa là xong; em bé uống sữa bột nhìn có vẻ mập mạp, phổng phao hơn; đêm đến bố có thể dậy pha sữa thay mẹ để mẹ được ngủ tròn giấc...

Tiểu Mỹ là một người mẹ trẻ. Ngay từ khi sinh em bé, cô đã quyết tâm nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Cô hiểu rõ sữa mẹ giúp con có đề kháng tốt, ít ốm vặt, lại giúp tình mẫu tử thêm gắn kết. Hơn nữa, sữa mẹ lúc nào cũng sẵn sàng, đúng nhiệt độ, không lo con bị đói hay bị bỏng vì nước quá nóng.

Khổ nhất là mỗi lần đưa con ra ngoài, việc vạch áo cho con bú khiến cô không khỏi ngại ngùng.

Để giải quyết vấn đề, Tiểu Mỹ sắm ngay một chiếc khăn che chuyên dụng - trùm kín cả mẹ lẫn con mỗi khi bé đòi bú.

Hôm đó, cô đưa con đi dạo công viên. Đến bữa, cô bình tĩnh trùm khăn cho con bú. Khi xong xuôi hạ khăn xuống, hai bà mẹ khác cũng đang bế con tiến lại gần làm quen: "Chị giỏi thật đấy, một mình tự chăm con à?"

Sau vài câu xã giao, biết là sống cùng khu chung cư và con xêm xêm tuổi nhau, họ bắt đầu lao vào chủ đề quen thuộc của các bà mẹ: đặt hai đứa trẻ lên bàn cân so sánh.

Thấy con của Tiểu Mỹ có phần nhỏ con hơn, hai người kia liền tặc lưỡi: "Chị xem, hai đứa nhà tôi trông phổng phao hơn hẳn. Trẻ uống sữa bột đúng là lớn nhanh thật!"

Rồi họ nhìn Tiểu Mỹ với ánh mắt thượng đẳng: "Nuôi con bằng sữa mẹ thì tiết kiệm thêm được mấy đồng đâu! Đừng vì tiếc tiền mà để con chịu thiệt. Mà cho con bú ngoài đường nhìn mất mặt lắm, làm mẹ thế là chưa biết yêu bản thân rồi!"

Vừa bức bối vừa bất lực, Tiểu Mỹ đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Không ngờ, bài viết lập tức "bùng nổ" tương tác.

Một tài khoản sống tại khu biệt thự cao cấp ở Phúc Kiến để lại bình luận bức xúc: "Tôi ở nhà biệt thự, ra ngoài lúc nào cũng có người làm đi cùng, nhưng tôi vẫn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Chẳng ai dám bảo tôi cho con bú là để 'tiết kiệm tiền' cả, họ chỉ thèm khát và ngưỡng mộ vì tôi có nhiều sữa thôi! Mấy người mỉa mai bạn toàn là kiểu 'trông mặt bắt hình dong', thấy người ta lành nên bắt nạt."

Một cư dân mạng khác thì tóm gọn cực chuẩn: "Những kẻ chê bai sữa mẹ thực ra chỉ có 2 nhóm: Một là những bà mẹ muốn nhưng không có sữa, hai là đội ngũ marketing bẩn đi bán sữa bột không uy tín."

Đừng để ánh nhìn của người khác định giá tình yêu của mẹ

"Người ta chế giễu việc bạn cho con bú không phải vì bạn làm sai, mà vì họ không có được thứ bạn đang sở hữu."

Sữa mẹ tốt cho em bé thì ai cũng biết, nhưng thực ra nó còn mang lại rất nhiều lợi ích cho chính người mẹ:

Hỗ trợ lấy lại vóc dáng: Cơ thể mẹ phải tiêu hao rất nhiều calo và chất béo để tạo sữa, giúp mẹ giảm cân tự nhiên nhanh hơn.

Đẩy nhanh phục hồi sau sinh: Hành động cho con bú kích thích tử cung co bóp, giúp cơ thể mẹ mau chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng: Khi cho con bú, cơ thể mẹ hấp thụ các chất như protein, sắt, canxi... tốt hơn bình thường, giúp bù đắp lại lượng dưỡng chất thiếu hụt trong thai kỳ.

Bầu sữa của người mẹ là nguồn sống đầu đời của con, tuyệt đối không phải là "chiến trường" để người ngoài dèm pha, phán xét.

Cho con bú trực tiếp hay uống sữa công thức - đó là lựa chọn cá nhân của mỗi người mẹ dựa trên hoàn cảnh riêng. Bạn muốn cho con bú sữa mẹ, hãy tự hào và đường hoàng thực hiện. Bạn chọn sữa công thức cho con, cũng hãy ngẩng cao đầu.

Vì suy cho cùng, đằng sau bất kỳ lựa chọn nào, cũng đều là tình yêu thương bao la mà người mẹ dành cho đứa con của mình.

Nguồn: Sohu