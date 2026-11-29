F-22 hiếm khi xuất hiện ở những nơi chiến sự ác liệt, không phải vì điểm yếu mà để bảo vệ bí mật quân sự và lợi ích thị trường của Mỹ.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor được coi là tiêm kích chủ lực của Không quân Mỹ. F-35 của Mỹ. Mặc dù Su-57 của Nga và Chengdu J-20 của Trung Quốc cũng được coi là chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới, nhưng Raptor vẫn giữ vị thế hàng đầu. Theo nhận xét, khả năng tàng hình của nó thậm chí còn vượt trội hơn cả F-35 mới nhất.

Quyết định của Mỹ dường như còn nghiêm ngặt hơn: Trong các hoạt động thực tế, F-22 được triển khai với sự miễn cưỡng rõ rệt. Một ví dụ điển hình là chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Ở đó, F-15 và F-35 đảm nhiệm phần lớn công việc, trong khi Raptor chỉ đóng vai trò quan sát. Lời giải thích cho hành vi này rất thực dụng: Mỹ không sợ thua trận, mà sợ máy bay bị bắn hạ.

Tuy nhiên, trực giác của Lầu Năm Góc được hỗ trợ bởi một số bằng chứng thực tế. Trong các cuộc tập trận và không chiến mô phỏng, F-22 không phải lúc nào cũng giành chiến thắng, đôi khi nó còn bị áp đảo bởi Eurofighter Typhoon của châu Âu và EA-18G Growler trên tàu sân bay của chính mình.

Một sự kiện đáng nhớ trong cuộc tập trận Red Flag năm 2012 ở Alaska là khi các phi công Typhoon của Đức tự tin vượt trội F-22 trong tình huống không chiến cơ động tầm gần.

Ngoài ra, năm 2009, tại căn cứ không quân Nellis, một chiếc Growler với hệ thống tác chiến điện tử đã mô phỏng "bắn hạ" tiêm kích Raptor bằng tên lửa trong khi cơ động vào điểm mù của nó.

Tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-22 Raptor của Mỹ.

Lý do thực sự cho bước đi thận trọng là nguy cơ rò rỉ thông tin. Tất cả các đặc tính tàng hình của F-22 đều được giữ bí mật tuyệt đối ngay tại Mỹ.

Nếu chiếc máy bay chiến đấu đắt tiền này gặp nạn và rơi vào tay Nga hoặc Trung Quốc, họ sẽ có được chìa khóa công nghệ cần thiết để chế tạo bản sao.

Với dữ liệu này, Nga hoặc Trung Quốc có thể phát triển một máy bay chiến đấu tốt ngang ngửa, hoặc thậm chí mạnh hơn cả F-35 của Mỹ.

Còn một lý do thứ hai hoàn toàn mang tính kinh tế. Nếu Nga hoặc Trung Quốc tham gia thị trường với các máy bay chiến đấu tàng hình có hiệu năng tương đương, nhu cầu đối với F-35 sẽ giảm – và cùng với đó là doanh thu của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Rõ ràng Mỹ đã tính toán chi phí này và quyết định chọn phương án an toàn. Chính vì vậy, Raptor chỉ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thực tế khi thực sự cần thiết.

Theo Warfiles