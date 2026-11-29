Một nước đã triệu tập ngay tùy viên quân sự Nga, trong khi nước còn lại có động thái gay gắt không kém.

10 giờ căng thẳng trên biển Nhật Bản

Tờ MK (Nga) ngày 29/11 đưa tin, cách đây vài ngày, hoạt động của các máy bay ném bom chiến lược Nga trên biển Nhật Bản khiến quân đội Hàn Quốc phải triển khai chiến đấu cơ, trong khi cảnh báo phòng không được phát đi tại đảo Ulleungdo.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), các máy bay quân sự Nga hôm 24/11 đã đi vào vùng nhận dạng phòng không của nước này (KADIZ) trên vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Đội hình máy bay Nga gồm hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 cùng các tiêm kích hộ tống. Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện hoạt động của những máy bay này và triển khai lực lượng trên không để ứng phó.

Tình hình trở nên căng thẳng khi máy bay Nga tiến gần đảo Ulleungdo. Giới chức địa phương phát cảnh báo phòng không, song cảnh báo nhanh chóng được dỡ bỏ.

Máy bay ném bom Nga. Ảnh: Topcor

Hãng thông tấn Interfax cho biết, mặc dù thông tin ban đầu từ giới chức Hàn Quốc đề cập khả năng không phận nước này bị xâm phạm, quân đội Hàn Quốc sau đó đã đính chính, xác nhận các máy bay Nga không đi vào không phận chủ quyền.

Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển quốc tế thuộc biển Nhật Bản. Toàn bộ chuyến bay kéo dài khoảng 10 giờ.

Các tiêm kích Su-35S và Su-30SM thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đảm nhiệm nhiệm vụ hộ tống. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận chiến đấu cơ nước ngoài đã xuất hiện và theo dõi đội hình máy bay Nga trong một số chặng của chuyến bay, song không nêu cụ thể những quốc gia liên quan.

Moscow nhấn mạnh hoạt động của lực lượng hàng không tầm xa Nga được thực hiện phù hợp với các quy định quốc tế về sử dụng không phận.

Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở hoạt động ứng phó trên không. Ngay trong ngày 24/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu tập tùy viên quân sự Nga để phản đối.

Theo trang The War Zone (Mỹ), tùy viên quốc phòng Nga tại Hàn Quốc Nikolai Marchenko đã được yêu cầu tới Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào chiều cùng ngày.

Đáp lại, Đại sứ quán Nga tại Seoul đưa ra tuyên bố bác bỏ cơ sở phản đối của phía Hàn Quốc.

Theo tờ Kommersant, cơ quan đại diện ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng KADIZ là khu vực do Seoul đơn phương thiết lập, không có giá trị hạn chế hoạt động hàng không của các quốc gia khác.

Về bản chất, vùng nhận dạng phòng không không đồng nhất với không phận chủ quyền. Các quốc gia thiết lập khu vực này nhằm nhận diện sớm những máy bay đang tiếp cận không phận của mình.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước chuyến bay kéo dài 10 giờ của các máy bay Tu-160, Nhật Bản cũng liên tiếp phải triển khai chiến đấu cơ trước hoạt động của máy bay Nga.

Nhật Bản phản đối gay gắt Moscow, chiến đấu cơ liên tiếp xuất kích

Ngày 17/11, trong cuộc họp báo tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi thông báo về hai vụ xâm phạm không phận liên tiếp xảy ra tại khu vực phía tây nam nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vào khoảng 4h07 sáng, một máy bay nghi thuộc Nga đã đi vào không phận phía trên vùng lãnh hải ở phía tây bắc đảo Okinoshima, tỉnh Fukuoka.

Khoảng hai phút sau, một máy bay khác cũng bị phát hiện đi vào không phận Nhật Bản tại khu vực này.

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản lập tức triển khai chiến đấu cơ, đồng thời phát thông báo và cảnh báo tới các máy bay nói trên.

Bộ trưởng Koizumi tuyên bố sự việc không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Nhật Bản mà còn đe dọa an ninh quốc gia, nhấn mạnh Tokyo không thể chấp nhận những hành động như vậy.

Chiến đấu cơ Nhật Bản. Ảnh: Wiki

Chính phủ Nhật Bản đã chuyển phản đối đặc biệt gay gắt tới Moscow thông qua các kênh ngoại giao, đồng thời yêu cầu phía Nga có biện pháp ngăn sự việc tái diễn.

Tuy nhiên, khi đề cập đến mục đích của hoạt động hàng không này, ông Koizumi thừa nhận chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Nga và triển khai những biện pháp cần thiết để bảo vệ không phận quốc gia.

Trong cùng đợt diễn biến quân sự, Hàn Quốc cũng phải điều chiến đấu cơ sau khi phát hiện các máy bay Nga đi vào vùng nhận dạng phòng không của mình.

Chưa đầy 48 giờ sau, các máy bay quân sự Nga tiếp tục thu hút sự chú ý của Tokyo.

Theo thông báo của Bộ Tham mưu liên quân Nhật Bản, trong ngày 19/11, Lực lượng Phòng vệ trên không nước này phát hiện các máy bay ném bom Tu-95 và máy bay tuần tra Tu-142 của Nga hoạt động trên biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và Thái Bình Dương.

Chiến đấu cơ Nhật Bản một lần nữa được triển khai để giám sát.

Những diễn biến liên tiếp xuất hiện trong bối cảnh tần suất triển khai chiến đấu cơ của Nhật Bản để ứng phó với máy bay Nga đã tăng mạnh.

Theo số liệu được trang USNI News công bố, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2026, Nhật Bản đã thực hiện 152 lượt xuất kích để ứng phó với hoạt động của máy bay Nga, so với 59 lượt trong cùng kỳ năm ngoái.

Căng thẳng dồn dập sau cuộc gặp hiếm của ông Putin

Điều đáng chú ý là ngay giữa những diễn biến quân sự dồn dập tại Đông Bắc Á, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hai cuộc gặp hiếm có với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây đều là những cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Nga và hai quốc gia này kể từ năm 2019.

Cả hai cuộc gặp cùng diễn ra vào tối 18/11, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga tại tiệc chiêu đãi APEC ở Thâm Quyến ngày 18/11. Ảnh: Joint Press Corps.

Theo hãng thông tấn Jiji Press, cuộc trao đổi giữa ông Putin và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi kéo dài khoảng 30 phút. Hai nhà lãnh đạo trực tiếp trò chuyện trong tư thế đứng sau tiệc chiêu đãi.

Bà Takaichi đề cập đến vụ nhà báo Nhật Bản bị bắt giữ tại Nga với cáo buộc gián điệp, đồng thời yêu cầu Moscow bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kéo dài khoảng 10 phút, tập trung vào triển vọng hợp tác song phương và vấn đề giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Lee trực tiếp gặp nhà lãnh đạo Nga kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025.

Đáng chú ý, cả hai cuộc gặp đều diễn ra ngoài khuôn khổ hội đàm chính thức.

Ngày 26/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tiết lộ cuộc gặp giữa ông Putin và bà Takaichi được tổ chức theo đề nghị của phía Nhật Bản. Moscow bày tỏ hy vọng cuộc tiếp xúc này sẽ góp phần cải thiện quan hệ song phương.

Có thể thấy, sau hơn 7 năm gián đoạn tiếp xúc trực tiếp ở cấp cao nhất, hai cuộc gặp tại Thâm Quyến đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong quan hệ của Moscow với Tokyo và Seoul. Tuy nhiên, những diễn biến ngay sau đó cho thấy bất đồng về an ninh giữa Nga và hai quốc gia Đông Bắc Á vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.