Mục tiêu bị tấn công là một trong những tòa nhà chính phủ quan trọng nhất Ukraine. Hiện các tuyến đường xung quanh tòa nhà đã bị phong tỏa.

Nga tấn công tòa nhà SBU

Truyền thông Nga đưa tin, một tòa nhà thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại thành phố Kremenchug, tỉnh Poltava, đã trúng đòn tấn công bằng máy bay không người lái Geran-5 của Nga.

Chuyên gia quân sự người Belarus Yuri Baranchik cho biết, cuộc tập kích khiến công trình bị hư hại và có người bị thương. Một nhân viên SBU được cho là phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trong khi 3 người khác cũng bị thương.

SBU là một trong những cơ quan an ninh quan trọng nhất của chính phủ Ukraine, phụ trách các hoạt động phản gián, chống khủng bố và bảo vệ an ninh quốc gia. Theo CNN, tòa nhà SBU là một trong những tòa nhà chính phủ quan trọng nhất Ukraine.

Sau vụ việc, các tuyến đường gần tòa nhà đã bị phong tỏa. Những thông tin về mức độ thiệt hại bên trong công trình và tình trạng của những người bị thương chưa được công bố đầy đủ.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: ABC News

Chuyên gia Baranchik nhận định vụ tập kích tại Kremenchug là diễn biến mới trong chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của SBU trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 4/9, một máy bay không người lái đã lao qua cửa sổ văn phòng của người đứng đầu Cục Trung ương SBU trên phố Vladimirskaya tại thủ đô Kiev. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan này không có mặt bên trong vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Trong năm qua, các cơ quan SBU tại Kiev, Odessa, Zaporozhye, Lvov và Glukhov cũng từng được truyền thông Nga đề cập trong các bản tin về những cuộc tập kích. Đáng chú ý, một vụ tấn công nhằm vào tòa nhà SBU tại tỉnh Sumy được cho là đã xảy ra đúng thời điểm cơ quan này đang tổ chức cuộc họp.

Tàu chở vũ khí trúng đòn sau khi ông Putin phát mệnh lệnh đặc biệt

Đáng lưu ý, vụ tập kích tại Kremenchug diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu được Moscow xác định có liên quan đến năng lực chiến đấu và hậu cần của Ukraine. Một trong những diễn biến nóng tiếp theo được Bộ Quốc phòng Nga công bố là cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng trên Biển Đen.

Cụ thể, trong ngày 28/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu hàng hoạt động trên Biển Đen, tại khu vực phía Đông Odessa. Theo Moscow, con tàu đang vận chuyển vũ khí cho Ukraine.

Thông báo về vụ tập kích được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra mệnh lệnh đặc biệt liên quan tới kế hoạch thiết lập vùng an ninh.

Tại hai hướng Kharkov và Sumy, các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân Sever (Phía Bắc) tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Không quân Nga cùng các máy bay không người lái Geran cũng gia tăng cường độ tập kích nhằm vào các vị trí của Ukraine.

Nga đánh trúng tàu chở lô hàng vũ khí cho Ukraine. (Ảnh minh họa: BBC)

Theo kênh Telegram “Gió Phương Bắc”, giao tranh diễn ra tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Kharkov, trong đó có khu vực gần Goptovka, Bugayevka và Shevchenkovo Pervoye. Các đơn vị Nga tiếp tục gây sức ép lên hệ thống phòng thủ Ukraine, từng bước mở rộng các vị trí kiểm soát.

Tại tỉnh Sumy, những trận giao tranh giằng co vẫn tiếp diễn. Các nguồn tin quân sự Nga cho biết lực lượng Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động hậu cần. Ngay tại thành phố Sumy, binh sĩ thuộc AFU bị cho là xảy ra tình trạng tranh giành quân trang, đạn dược, áo giáp và phương tiện giữa các đơn vị.

Tình hình tại Kharkov cũng không khá hơn. Tình trạng mất điện khiến một số xưởng sửa chữa phương tiện quân sự phải ngừng hoạt động. Bộ chỉ huy Ukraine được cho là đang khẩn trương tìm nguồn kinh phí mua máy phát điện nhằm duy trì hoạt động của các cơ sở này.

Theo số liệu do phía Nga công bố, trong 24 giờ, lực lượng Ukraine chịu tổn thất hơn 160 quân nhân tại hai hướng Sumy và Kharkov. Trong đó, hơn 110 người được ghi nhận tại hướng Sumy và trên 50 người tại hướng Kharkov.

Ông Zelensky ký sắc lệnh khẩn

Giữa lúc các cơ sở hạ tầng quan trọng bị tấn công, ngày 28/11, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky gấp rút ký sắc lệnh triển khai quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC), yêu cầu Chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế công bố một số thông tin liên quan đến cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Theo nội dung sắc lệnh số 1151/2026 được đăng tải trên trang web của Tổng thống Ukraine, những thông tin thuộc diện hạn chế bao gồm hậu quả phá hủy tại các công trình hạ tầng trọng yếu, thời hạn khôi phục các công trình này, cũng như tiến độ xây dựng những hạng mục bảo vệ tại các cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở nghị quyết của NSDC ngày 23/10 về các biện pháp tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong mùa sưởi ấm 2026–2027.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: CNN

Theo đó, Chính phủ Ukraine được yêu cầu triển khai các biện pháp nhằm hạn chế việc công bố những thông tin nói trên trên các phương tiện truyền thông.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tổng tham mưu cũng được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ phòng không cho những cơ sở năng lượng ưu tiên, đồng thời xác định các quan chức chịu trách nhiệm bảo vệ thường xuyên từng mục tiêu.

Phạm vi thông tin bị hạn chế không chỉ bao gồm mức độ thiệt hại sau các cuộc tập kích mà còn cả thời gian sửa chữa, tiến độ khôi phục và tình trạng xây dựng các công trình phòng vệ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hệ thống năng lượng Ukraine đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mùa đông đến gần.

Tại Odessa, theo thông tin do truyền thông Ukraine công bố, trong khoảng 1.000 tòa nhà được kết nối với nhà máy nhiệt điện địa phương, chỉ hơn 400 tòa nhà được cấp nhiệt. Phần còn lại vẫn chưa có hệ thống sưởi.

Trước đó, nhiều khu vực tại Ukraine cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn cung cấp điện và hoạt động của các cơ sở năng lượng sau những đợt tập kích liên tiếp.

Sắc lệnh mới của ông Zelensky yêu cầu các cơ quan chính phủ triển khai biện pháp kiểm soát việc công bố thông tin về những công trình trọng yếu, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch bảo vệ các cơ sở năng lượng trong mùa đông 2026–2027.