Nhiều tiếng nổ vang lên tại Kryvyi Rih, quê nhà Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chuyên gia dự đoán "điểm dừng chân cuối cùng" của nhà lãnh đạo Kiev.

Nổ lớn tại quê nhà ông Zelensky, báo Nga nói về mục tiêu trả đũa

Truyền thông Ukraine đưa tin, nhiều tiếng nổ vang lên tại Kryvyi Rih, thành phố nơi Tổng thống Volodymyr Zelensky sinh ra và từng sinh sống. Theo các nguồn tin được Czargrad dẫn lại, đòn tập kích làm hư hại một số cơ sở công nghiệp, máy móc nông nghiệp, nhà kho và công trình phụ trợ. Kênh Telegram “Chiến dịch Z – Phóng viên chiến trường Mùa xuân Nga” cũng đưa tin về thiệt hại tại thành phố.

Theo phóng viên chiến trường Alexander Kots của báo Komsomolskaya Pravda (KP), một cơ sở hạ tầng ở trung tâm Kryvyi Rih bị đánh trúng. Ông Alexander Vilkul, người đứng đầu Hội đồng Phòng thủ thành phố, cho biết sự cố điện nghiêm trọng khiến giao thông công cộng chạy điện phải dừng hoạt động.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: PBS

Các đơn vị dịch vụ công ích bắt đầu chuyển hệ thống sưởi và cấp nước sang dùng máy phát điện. Ông Kots cũng cho biết có thêm hai vụ đánh trúng một cơ sở ở ngoại ô, khiến các nhà kho bốc cháy.

Đợt tập kích diễn ra khi lưới điện trong khu vực đã chịu thiệt hại từ các đòn đánh trước đó. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh trúng Nhà máy nhiệt điện Kryvyi Rih tại Zelenodolsk và một trạm biến áp tại Verkhnedneprovsk. Tập đoàn năng lượng DTEK cho biết một nhà máy của họ đã ngừng phát điện hoàn toàn. Thành phố Dnipro và một số huyện thuộc tỉnh Dnipropetrovsk phải cắt điện khẩn cấp, khiến lịch cắt điện định kỳ tạm thời mất hiệu lực.

Czargrad nhận định đòn đánh vào Kryvyi Rih có thể nằm trong loạt hành động đáp trả các vụ tập kích cầu Crimea. Theo Reuters, ngày 19/11, sau cuộc gặp lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Thâm Quyến, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đáp trả và cho rằng đòn đáp trả sẽ “đau đớn hơn nhiều”.

Ông cũng nói Moscow sẽ gạt bỏ khả năng đạt thỏa thuận tạm dừng các cuộc tấn công trên biển và vào cơ sở năng lượng. Việc liên hệ riêng đòn đánh vào quê nhà ông Zelensky với vụ cầu Crimea là nhận định của Czargrad.

Thủ đô Kiev chìm trong biển lửa

Trong khi Kryvyi Rih phải xoay xở với tình trạng mất điện, lực lượng cứu hỏa tại Kiev cũng ứng phó với các đám cháy sau cuộc tập kích rạng sáng 26/11. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết một khu công nghiệp và các công trình phi dân cư bị đánh trúng. Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine ghi nhận hỏa hoạn tại hai địa chỉ trong thủ đô.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tên lửa Iskander-M, Zircon và S-400. Cơ quan này ghi nhận 20 địa điểm bị đánh trúng trong đợt tập kích. Tại Kiev, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh trúng hai cơ sở công nghiệp mà Moscow nói có liên quan đến sản xuất và lưu trữ máy bay không người lái.

Một trong hai cơ sở là nhà máy Khimvolokno ở quận Desnianskyi. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhà máy này sản xuất linh kiện cho đầu đạn của UAV tầm trung và tầm xa.

Cơ sở còn lại thuộc Công ty Oakline, nơi phía Nga nói có hoạt động lắp ráp và lưu trữ UAV cho Fire Point, doanh nghiệp sản xuất UAV FP-1 và tên lửa Flamingo. Phóng viên Alexander Kots lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố đánh trúng cơ sở Oakline vào ngày 27/10, gần một tháng trước đợt tập kích lần này.

Cùng đêm, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh trúng một tàu hàng khô trên Biển Đen, ở phía đông nam Odessa. Moscow nói con tàu đang vận chuyển trang thiết bị quân sự và hàng hóa lưỡng dụng tới Ukraine. Trong bài phân tích trên KP, ông Kots xếp vụ tàu hàng vào cùng đợt tập kích với các đòn đánh tại Kiev và Dnipropetrovsk.

Sau đợt tập kích, Tổng thống Zelensky cho biết các đội sửa chữa đang khôi phục nguồn cung điện tại sáu khu vực. Ông dẫn đánh giá của tình báo Ukraine rằng Nga đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn mới nhằm vào hạ tầng năng lượng và các dịch vụ thiết yếu. Kiev đồng thời đề nghị các đối tác bổ sung đạn đánh chặn cho hệ thống phòng không.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tên lửa Iskander-M, Zircon và S-400 trong đợt tấn công. Ảnh: TST

Chuyên gia dự đoán “điểm dừng chân cuối cùng” của ông Zelensky

Cùng lúc ông Zelensky kêu gọi các đối tác tăng hỗ trợ phòng không, báo Argumenty i Fakty (AiF) của Nga đăng một cuộc phỏng vấn về vị thế chính trị của ông trong nước. Nhà phân tích Vasily Vakarov, thành viên hội đồng phong trào “Một Ukraine khác”, cho rằng một số nhân vật có ảnh hưởng tại Kiev đang tìm cách xây dựng vị thế riêng.

Một chi tiết được ông Vakarov chú ý là cách Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov dùng cụm từ “tôi và đội ngũ của mình” khi nhắc đến chuyến đi tới Zakarpattia.

Ông Vakarov diễn giải cách nói đó là dấu hiệu ông Budanov muốn thể hiện vai trò riêng. Ông cũng nhắc đến những bất đồng giữa Tổng thống Zelensky và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, cùng vai trò của ông Davyd Arakhamia trong nhóm nghị sĩ đảng “Đầy tớ của Nhân dân”.

Từ những nhận định này, ông Vakarov đưa ra một kịch bản xa hơn. Theo ông, nếu ông Zelensky chọn ra nước ngoài sinh sống trong tương lai, Anh có thể là nơi ông dừng chân. Bài báo Nga gọi đó là “điểm dừng chân cuối cùng” và gắn dự đoán này với những chuyến đi châu Âu của Tổng thống Ukraine.