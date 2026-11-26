Căng thẳng dâng cao trong những ngày qua khi “giờ G” giữa 2 phía đang đến gần.

Căng thẳng giữa Nga và Estonia dâng cao trong những ngày qua khi “giờ G” đang đến gần. Từ ngày 1/12, Tallinn sẽ dừng qua lại tại tất cả cửa khẩu đường bộ với Nga. Hàng trăm người tìm cách qua biên giới trước thời hạn, có người phải chờ qua đêm. Trong khi đó, Moscow đã triệu đại biện Estonia và cảnh báo các hành động của Tallinn có thể châm ngòi chiến tranh.

Hỗn loạn hàng trăm người ở biên giới Nga–NATO

Theo Reflect.ee của Estonia, sáng 24/11, khi trời còn chưa sáng hẳn, đám đông đã đứng chờ trước cửa khẩu Narva-1, phía Estonia. Một số người đã qua đêm ngoài trời, số khác lên xe buýt ở quảng trường Peetri để tránh rét.

Theo danh sách do những người xếp hàng tự lập, hơn 200 người chưa qua được cửa khẩu khi hết giờ làm thủ tục ngày 23/11 và phải chờ sang hôm sau. Cảnh hỗn loạn xảy ra ngay trong hàng chờ khi chỗ đứng bị rao bán, dẫn đến cãi vã giữa những người đang tìm cách qua biên giới.

Estonia nhận cảnh báo từ Nga. Ảnh: TST

Reflect.ee cho biết nhân viên cửa khẩu cho người vào từng nhóm nhỏ để làm thủ tục. Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát và Biên phòng Estonia mà tờ này dẫn lại, Narva ghi nhận 452 lượt qua biên giới ngày 23/11, giảm so với 572 lượt ngày trước đó. Tính cả Koidula và Luhamaa, ba cửa khẩu ghi nhận 1.671 lượt qua lại trong ngày 23/11.

Ở bên kia sông Narva, Euronews ghi nhận nhiều người mang vali, ba lô và túi đồ tập trung tại thị trấn Ivangorod của Nga để chờ sang Estonia trước hạn đóng cửa. Cầu Hữu nghị nối hai thị trấn hiện chỉ phục vụ người đi bộ. Nhiều người sống ở hai bờ có thân nhân bên kia biên giới.

Ngày 26/11, News.ru dẫn lời một hành khách cho biết người này đã đến Narva từ sáng sớm 24/11 nhưng mãi đến sáng hôm sau mới sang được Nga. Cùng ngày, ABN24 dẫn báo Postimees của Estonia cho biết có người phải chờ sang ngày thứ hai giữa mưa rét.

Theo thông báo của Chính phủ Estonia, từ 1/12, nước này sẽ dừng qua lại tại Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa và Saatse. Quyết định áp dụng với cả người đi bộ lẫn phương tiện và sẽ được xem xét lại sau sáu tháng. Vận tải hàng hóa bằng đường sắt vẫn tiếp tục theo các quy định và biện pháp kiểm tra hải quan hiện hành.

Xô xát đã nổ ra

Khi việc qua biên giới có thể kéo dài sang hôm sau, chỗ đứng trong hàng bắt đầu được rao bán. Reflect.ee ghi nhận một người trả 60 euro để mua chỗ, trong khi vị trí gần lối vào được chào giá 100 euro.

Những người chờ trước cửa khẩu tự lập danh sách để giữ thứ tự. Việc chen thêm người đã mua chỗ vào hàng làm nảy sinh tranh cãi.

Theo lời những người có mặt được Reflect.ee dẫn lại, một cuộc ẩu đả liên quan đến chỗ đã bán xảy ra sáng 24/11. Họ cũng kể rằng vụ tranh giành chỗ hôm trước đã dẫn đến xô xát và cửa khẩu phải tạm dừng khoảng 40 phút.

Estonia quyết định đóng hết các cửa khẩu với Nga từ ngày 1/12. Ảnh: Independent

Theo Delfi, trong các ngày 20–22/11, cảnh sát cho biết họ nhận được một cuộc gọi từ quảng trường Peetri vì một vụ lời qua tiếng lại trong hàng. Ghi nhận này thuộc những ngày trước vụ xô xát mà người chờ kể lại.

Delfi dẫn lời một độc giả cho biết mẹ và chị em gái của người này có thị thực và muốn sang Nga thăm một người thân đang bệnh nặng. Họ vẫn mắc lại trong hàng chờ. Gia đình lo rằng nếu không qua được trong ngày, họ sẽ khó thu xếp chuyến đi và trở lại Estonia trước hạn đóng cửa.

Theo Euronews, thị trưởng Narva Jaan Toots đã đề nghị chính phủ xem xét ngoại lệ nhân đạo cho cư dân cần sang bên kia biên giới để thăm thân nhân cao tuổi, dự tang lễ hoặc giải quyết việc gia đình khẩn cấp.

Ngày 26/11, chính quyền thành phố thông báo Tổng thống Estonia có lịch đến cửa khẩu Narva để nghe biên phòng báo cáo tình hình. Trong khi Narva tìm cách giải quyết những trường hợp khẩn cấp, hai chính phủ đã lần lượt triệu đại biện của nhau.

Nga triệu đại biện Estonia, cảnh báo chiến tranh

Theo Reuters, Moscow phản ứng ngay ngày 20/11, khi Tallinn công bố quyết định đóng các cửa khẩu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Estonia dựng một “Bức màn sắt” mới và tuyên bố Nga sẽ đáp trả bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao nếu Tallinn thực hiện quyết định.

Cũng trong ngày, Bộ Ngoại giao Estonia triệu đại biện Nga, thông báo về việc đóng cửa khẩu và phản đối các đợt tập kích gần đây vào Kiev.

Ba ngày sau, Interfax dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết cơ quan này đã triệu đại biện Estonia Marek Juhtegi.

Nga cảnh cáo Estonia châm ngoài chiến tranh. Ảnh: FB

Moscow phản đối quyết định đóng cửa khẩu và bác cáo buộc của Tallinn rằng cơ quan tình báo quân đội Nga đứng sau vụ phóng hỏa bất thành nhằm vào Threod Systems, một doanh nghiệp sản xuất drone quốc phòng gần thủ đô Estonia. Vụ việc xảy ra vào đêm 14/11. Bộ Ngoại giao Estonia cho biết các nghi phạm đã bị bắt với sự phối hợp của Latvia.

Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro nói việc đóng cửa khẩu nhằm hạn chế khả năng tổ chức các vụ tấn công tiếp theo.

Ông cáo buộc cơ quan an ninh Nga đã gây sức ép và tìm cách tuyển mộ công dân Estonia khi họ đi qua các cửa khẩu. Tallinn coi việc siết biên giới là một biện pháp an ninh sau hai vụ nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng Estonia trong năm nay.

Trong tuyên bố về cuộc triệu tập, Bộ Ngoại giao Nga nói những hành động mà Moscow gọi là khiêu khích của Estonia đang “bên bờ châm ngòi một cuộc chiến tranh công khai với Nga”.

Moscow còn cáo buộc Tallinn cho Ukraine sử dụng không phận để tấn công các mục tiêu của Nga. Bộ Ngoại giao Estonia bác cáo buộc này, tuyên bố nước này chưa từng và sẽ không cho phép quốc gia khác sử dụng lãnh thổ Estonia để tiến hành hoạt động quân sự.

Moscow tuyên bố bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tallinn vẫn giữ mốc 1/12. Với những người đang xếp hàng ở Narva và Ivangorod, thời hạn ấy có hệ quả ngay trước mắt. Nếu không qua được trước khi các cửa khẩu đường bộ ngừng hoạt động, họ sẽ phải đổi lộ trình để sang bên kia biên giới.