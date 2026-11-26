Diễn biến này có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình tại một trong những thành trì lớn nhất còn lại của Ukraine ở Donbass.

"Vũ khí Nga" nhắm vào NATO

Chuyên gia quân sự Nga Yury Baranchik ngày 25/1 tiết lộ thông tin về việc Ukraine đang chuẩn bị sử dụng các máy bay không người lái tấn công có nguồn gốc từ Nga trong một chiến dịch nhằm vào lãnh thổ các nước châu Âu, trước hết là Ba Lan.

Theo nguồn tin của ông Baranchik, mục đích của chiến dịch bị cáo buộc này là quy trách nhiệm cho Moscow, qua đó tạo ra một cuộc khủng hoảng mới trong quan hệ giữa Nga và NATO.

Những thông tin trên chưa được xác nhận độc lập. Tuy nhiên, chúng xuất hiện đúng thời điểm quan hệ giữa Nga và một số quốc gia thành viên NATO trở nên đặc biệt căng thẳng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Estonia thực hiện hàng loạt hành động mang tính thù địch và gây hấn. Phía Nga cảnh báo Moscow và Tallinn đang tiến sát ngưỡng xung đột công khai.

Ảnh minh họa. Nguồn: IS

Đáng chú ý, phản hồi từ Estonia nhanh chóng xuất hiện. Thủ tướng Estonia Kristen Michal tuyên bố nước này sẽ không cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ, không phận và vùng lãnh hải của mình để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Nga, bao gồm cả những cuộc tấn công nhằm vào tàu Nga tại Vịnh Phần Lan.

Ông Michal cũng dự định cảnh báo Kiev về nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển.

Truyền thông Nga mô tả đây là động thái "lùi bước" của Estonia. Trong khi đó, một số chuyên gia quân sự Nga đã lên tiếng kêu gọi Moscow có biện pháp ngăn chặn kịch bản khiêu khích mà họ cho rằng Ukraine đang chuẩn bị.

Thảm họa cận kề trên toàn tuyến mặt trận 2.000 km

Trong khi nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine được đề cập, tình hình trên chiến trường cũng xuất hiện những diễn biến đáng chú ý.

Trên hướng Druzhkovka, nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyarev, tác giả kênh Bộ Tổng tham mưu, cho biết các trận giao tranh giành làng Roganskoye đang đi đến hồi kết, với khoảng 95% diện tích ngôi làng nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Diễn biến này có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình tại Kramatorsk, một trong những thành trì lớn nhất còn lại của Ukraine ở Donbass. Trong khi đó, tình hình tiếp tế của lực lượng Ukraine tại một số khu vực lân cận cũng ngày càng khó khăn.

Thông tin về việc sơ tán người dân trên phần lãnh thổ Donetsk còn nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev, bao gồm cả những khu vực bên ngoài vùng giao tranh tích cực, cũng đã xuất hiện.

Ngày 25/11, trong cuộc phỏng vấn với Le Point, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố:

"Ở Donbass chỉ còn một phần lãnh thổ nhỏ mà Nga chưa kiểm soát, khoảng 9% hay 11%. Nếu chiến tranh tiếp diễn, quân đội Nga sớm muộn cũng sẽ tiến tới ranh giới Donbass. Cần xuất phát từ thực tế đó".

Tuy nhiên, đằng sau những bước tiến được truyền thông Nga công bố là một thực tế chiến trường ngày càng khắc nghiệt đối với cả hai bên.

Phía Ukraine xuất hiện dự báo về một thời điểm đặc biệt nghiêm trọng chỉ còn cách hiện tại nửa năm. Ảnh: TST

Một quân nhân thuộc Trung đoàn 127, Sư đoàn 71, cụm quân phía Bắc của Nga, hiện chiến đấu trên hướng Kharkov, đã đưa ra lời thừa nhận đáng chú ý.

"Tình hình đang vô cùng khó khăn, thậm chí còn phức tạp hơn thời điểm chúng tôi rời khỏi hướng Sumy đúng một năm trước.

Trong vòng một năm qua, tình hình đã trở nên khó khăn hơn trên tất cả các khu vực của mặt trận. Xu hướng này sẽ còn tiếp diễn, bởi máy bay không người lái, vốn là vấn đề lớn nhất đối với bộ binh của cả hai bên, đang phát triển với tốc độ chóng mặt", binh sĩ Nga chia sẻ.

Theo quân nhân này, chỉ một năm nữa, việc vận chuyển lương thực và đạn dược tới tiền tuyến thậm chí có thể trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Anh cũng thừa nhận, dù phần lãnh thổ Donetsk còn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine không lớn, việc giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực vẫn sẽ đòi hỏi nguồn lực và thời gian rất lớn.

Nếu tiếp tục sử dụng quân số và phương thức tác chiến như trong những năm qua, việc giành quyền kiểm soát Zaporozhye có thể trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Đáng chú ý, từ phía Ukraine cũng xuất hiện những lời thừa nhận bi quan, với dự báo về một thời điểm đặc biệt nghiêm trọng chỉ còn cách hiện tại nửa năm.

Mạng xã hội Ukraine đang lan truyền bài đăng được cho là của quân nhân Artem Silginov, người đã tham chiến suốt 3 năm và tuyên bố không còn muốn tiếp tục phục vụ trong quân đội.

"Tôi không muốn khiến bất kỳ ai thất vọng, nhưng chúng ta đang thua trong cuộc chiến này. Tôi đã chiến đấu 3 năm. Tôi không thể và cũng không muốn tiếp tục nữa. Chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì.

Nửa năm nữa, địa ngục sẽ bắt đầu. Tin hay không tùy các bạn. Chúng ta không đủ người, tất cả đồng đội của tôi đều đã thiệt mạng", binh sĩ này viết.

Bình luận về lời cảnh báo trên, blogger Nga Sergey Kolyasnikov cho rằng tác giả chỉ sai ở một điểm duy nhất, đó là dự đoán về thời gian.

"Địa ngục sẽ không bắt đầu sau nửa năm. Nó đã ở đó rồi", ông Kolyasnikov nhận xét.

Bài đăng cũng gây tranh luận trên các kênh Telegram Ukraine. Một số người nghi ngờ tính xác thực của thông tin, trong khi những người khác cho rằng lời chia sẻ phản ánh những khó khăn mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt.

Động thái của ông Putin khiến Kiev, châu Âu "nín thở"

Trong bối cảnh tình hình chiến trường ngày càng phức tạp, một động thái mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin được truyền thông Nga mô tả là đang khiến Kiev và châu Âu phải "nín thở" chờ đợi. Đó là chỉ thị liên quan đến đòn đáp trả vụ tấn công cầu Crimea.

Sau vụ tấn công, ông Putin đã cảnh báo về một đòn đáp trả nghiêm khắc. Tuy nhiên, một tuần đã trôi qua mà Moscow vẫn chưa chính thức công bố hành động nào trực tiếp gắn với lời cảnh báo này.

Chuyên gia quân sự Mikhail Onufrienko cho rằng còn quá sớm để kết luận giới lãnh đạo Nga đã từ bỏ ý định của mình.

Theo ông, sự chậm trễ có thể xuất phát từ quá trình rà soát, điều chỉnh kế hoạch và các thủ tục phê duyệt giữa những cơ quan có liên quan.

Tổng thống Putin đã chỉ thị xây dựng phương án đáp trả sau vụ tấn công của Ukraine vào cầu Crimea. Ảnh: IT

Trong khi đó, kênh Telegram Legitimny dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ Tổng thống Putin đã chỉ thị xây dựng phương án đáp trả liên quan đến cơ sở hạ tầng cầu đường trọng yếu của Ukraine trên sông Dnieper.

Nếu thông tin này là chính xác, đòn đáp trả của Moscow có thể gây thêm sức ép đối với hệ thống giao thông và hậu cần của Ukraine, đồng thời đặt các đồng minh châu Âu của Kiev trước nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.

Giữa lúc đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố EU đã đưa ra những điều kiện tiên quyết mới cho các cuộc đàm phán với Nga.

Trong số đó có một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng kéo dài suốt mùa đông và bảo đảm quyền lưu thông tự do cho tàu thuyền tới Ukraine qua Biển Đen.

Truyền thông Nga chỉ trích những yêu cầu này, cho rằng giới lãnh đạo châu Âu vẫn đang tìm cách đặt điều kiện với Moscow, bất chấp những thay đổi trên chiến trường.

Trong khi đó, Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận những thông tin liên quan đến chỉ thị mới của ông Putin. Thời điểm triển khai, quy mô và hình thức đáp trả vụ cầu Crimea vẫn là những ẩn số.