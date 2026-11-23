Động thái được đánh giá là "chưa từng có tiền lệ" giữa lãnh đạo 3 cường quốc diễn ra trong bối cảnh nhà báo Mỹ Alex Jones cho rằng Kremlin đã hết kiên nhẫn với Ukraine.

Nga ra đòn vì Crimea, chiến trường rực lửa

Tình hình trên tuyến đường Novorossiya trở nên nghiêm trọng sau khi một phần cầu Crimea bị sập. Nhà hoạt động xã hội Nga Yana Poplavskaya cho biết, tuyến đường liên tục bị UAV Ukraine tập kích. Một số đơn vị Nga đã được điều từ mặt trận về bảo vệ tuyến đường, nơi cả dân thường lẫn binh sĩ qua lại.

Sau các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đòn đáp trả của Moscow sẽ “đau đớn hơn nhiều”. Quân đội Nga không lâu sau đó đã tập kích một số điểm vượt sông giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần trên lãnh thổ Ukraine.

Trên chiến trường, diễn biến mới xuất hiện ở hướng Slavyansk sau một thời gian dài cụm quân phía Nam của Nga duy trì thế phòng ngự. Trong giai đoạn đó, lực lượng này hỗ trợ cụm quân phía Tây đối phó với các đợt tiến công của Ukraine gần Liman.

Quân đội Nga trả đũa các đợt tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea (Ảnh minh họa. Nguồn: VZ)

Theo nhà bình luận quân sự Nga Dmitry Degtyaryov, khi tình hình quanh Liman dần ổn định, quân Nga trên hướng Slavyansk đã chuyển sang tiến công.

Lực lượng Nga đã mở rộng vùng kiểm soát ở cửa ngõ phía nam Nikolaevka, bám trụ được trong khu dân cư và giành lại một số vị trí từng mất. Ông Degtyaryov gọi Nikolaevka là cửa ngõ vào Slavyansk vì thành phố này nằm ngay ở vùng ngoại ô. Theo cách đánh giá của ông, giao tranh tại Nikolaevka đánh dấu việc trận đánh đã lan tới vùng ven Slavyansk.

Ở hướng Druzhkovka lân cận, truyền thông Nga đưa tin lực lượng nước này đã tiến vào Roganskoye. Các nguồn Nga đưa ra thông tin khác nhau về tình hình trong làng. Một nguồn nói quân Nga đã kiểm soát Roganskoye, trong khi nguồn khác cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở rìa phía bắc.

Xa hơn về phía bắc, ông Degtyaryov nói lực lượng Nga đã vào Sergeyevka và bám trụ được trong khu dân cư, qua đó gia tăng sức ép lên Druzhkovka từ phía tây.

Điện Kremlin “tháo găng”

Nhà bình luận kiêm người dẫn chương trình phát thanh Mỹ Alex Jones cho rằng lời cảnh báo của Tổng thống Putin sau vụ cầu Crimea là tín hiệu Điện Kremlin đã “tháo găng” và Moscow đã hết kiên nhẫn.

Trong cuộc phỏng vấn với ông Jones, nhà tư tưởng Nga Alexander Dugin cho rằng Tổng thống Trump có thể thúc đẩy việc chấm dứt xung đột Ukraine nếu có nhiều quyền tự quyết hơn. Ông Dugin đồng thời cảnh báo về nguy cơ căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Sức ép trên thực địa vẫn hiện rõ ở hướng Komar, nơi cụm quân phía Đông của Nga đối phó với các đợt tiến công của Ukraine từ tháng 5. Theo ông Degtyaryov, quân đội Ukraine ban đầu tập trung nhiều lữ đoàn với mục tiêu tiến nhanh qua Komar về phía Velikaya Novosyolka. Giao tranh sau đó kéo dài. Riêng tại khu vực Burlatskoye, phía Nga nói các đợt tiến công đã diễn ra suốt hai tháng.

“Tôi không muốn chủ quan. Chúng tôi vẫn gặp khó khăn ở khu vực này”, ông Degtyaryov nói, thừa nhận tuyến giao tranh đang dần tiến gần Velikaya Novosyolka.

Quân đội Nga trên chiến trường. Ảnh: Warfiles

Theo ông, tốc độ tiến quân chậm hơn so với tính toán ban đầu của bộ chỉ huy Ukraine. Các bản đồ chiến sự cũng đưa ra đánh giá khác nhau về phạm vi kiểm soát, bởi một nhóm nhỏ có thể lọt vào một khu vực và cắm cờ trong lúc giao tranh vẫn tiếp diễn.

Một đoạn video từ Belozyorskoye cho thấy vì sao những hình ảnh như vậy gây tranh cãi. Theo ông Degtyaryov, UAV Nga ghi được cảnh hai binh sĩ Ukraine chạy vào một tòa nhà nhiều tầng rồi tìm cách giương quốc kỳ trước ống kính. Phía Nga tuyên bố cả hai binh sĩ sau đó đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV.

Ông Degtyaryov cho rằng nhóm binh sĩ đang quay sẵn tư liệu để Kiev có thể sử dụng nếu phải rút khỏi thành phố. Ông cũng nêu khả năng Ukraine tìm cách ghi hình tương tự ở rìa Velikaya Novosyolka trước cuối năm. Theo ông, những hình ảnh như vậy có thể được dùng để tuyên bố Kiev giành thêm một “chiến thắng” và phía Nga “chỉ còn một bước tới thảm họa”.

Châu Âu sửng sốt sau cuộc gặp chưa từng có của 3 cường quốc về vấn đề Ukraine

Lần đầu tiên, lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc ngồi chung bàn, và một trong những vấn đề họ đưa ra thảo luận là cách chấm dứt xung đột tại Ukraine. Cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến, không có đại diện châu Âu tham dự. Truyền thông Nga cho biết, cuộc gặp chưa từng có tiền lệ này đã khiến châu Âu “sửng sốt”.

Cuộc gặp của bộ ba quyền lực. Ảnh: Rolling Stone

Tại Ba Lan, điều khiến Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski đặc biệt lo ngại là cách Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai thể hiện sự thân tình.

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Sự xích lại gần nhau giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ngay tại cuộc gặp mà Tổng thống Putin nêu đích danh Ukraine khi nói về những xung đột khu vực ba nước có thể cùng tham gia giải quyết. Tổng thống Trump cũng bày tỏ ủng hộ hợp tác giữa Washington, Moscow và Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người phát biểu mở đầu, đặc biệt lưu ý tới nguy cơ chiến tranh hạt nhân và nhấn mạnh vai trò của các cường quốc trong việc duy trì ổn định toàn cầu. Ba nhà lãnh đạo cũng trao đổi về hợp tác năng lượng.

Tờ Wall Street Journal nhìn nhận cuộc gặp là dấu hiệu cho thấy trật tự đơn cực trước đây đang suy yếu. Các thỏa thuận cụ thể sau đàm phán vẫn chưa rõ. Riêng về cuộc trao đổi song phương Nga–Mỹ tại Thâm Quyến, tờ này đặt câu hỏi liệu một thỏa thuận về Ukraine, ngay cả khi có lợi cho Moscow, có đủ để bảo đảm hòa bình hay không.