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Bi kịch tiếp tục xảy ra khi voi hoang truy đuổi một gia đình suốt 14 năm

Hải Yến
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Một gia đình ở Nepal tiếp tục hứng chịu thảm kịch sau nhiều năm chuyển nơi sinh sống nhưng vẫn không thoát khỏi con voi hoang từng tấn công họ.

Bi kịch gia đình ở Nepal: Voi hoang truy đuổi suốt 14 năm - Ảnh 1.

Một con voi hoang tên Dhurbe đã tấn công khiến một phụ nữ và một trẻ em trong cùng một gia đình thiệt mạng tại Nepal, sau 14 năm liên tục truy đuổi gia đình này. Thông tin được báo Kathmandu Post đăng tải ngày 6/7.

Ông Shanichara Bothe, một người dân Nepal, cho biết vào năm 2012, cha mẹ ông đã bị con voi hoang này giẫm chết. Sau thảm kịch, cả gia đình quyết định chuyển đến một khu vực khác để sinh sống.

Tuy nhiên, bất chấp việc di dời, con voi vẫn tiếp tục lần theo gia đình họ. Sau 14 năm, chính con voi này một lần nữa tấn công.

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Theo lời ông Bothe, con voi đã xông vào ngôi nhà mới của gia đình, khiến con dâu của ông và người cháu trai 4 tuổi thiệt mạng.

"Chúng tôi từng tin rằng việc băng qua những con sông lớn sẽ giúp cả gia đình được an toàn. Nhưng sau từng ấy năm, chính con voi đó lại tìm thấy chúng tôi, tấn công ngôi nhà và cướp đi con dâu cùng cháu trai nhỏ của tôi. Chúng tôi không còn nơi nào để chạy nữa", ông Bothe nói.

Trước đó, vào tháng 4, báo Daily Mail đưa tin triệu phú người Mỹ 75 tuổi Ernie Dozio đã thiệt mạng trong một chuyến săn bắn tại Gabon sau khi bị một đàn voi tấn công.

Theo bài báo, doanh nhân này đang ở trong một khu rừng mưa rậm rạp cùng một thợ săn chuyên nghiệp thì bất ngờ chạm trán nhóm gồm 5 con voi cái rừng đi cùng 1 voi con. Đàn voi coi con người là mối đe dọa và đã lao vào tấn công.

Theo IZ
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